Поддержание чистоты – это очень просто, если использовать для уборки аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily. В этом аппарате использованы многочисленные интеллектуальные решения, такие как механизм для быстрого опустошения мусоросборника, функция Boost и активная насадка для пола со светодиодной подсветкой для эффективной уборки в недостаточно освещенных местах. Другими преимуществами являются низкий уровень шума и наличие наглядного индикатора, отображающего состояние аккумулятора и другие сообщения. Кроме того, в пылесосе предусмотрен удобный фиксатор выключателя, исключающий необходимость постоянно удерживать его в нажатом состоянии. Настенный держатель с функцией заряда позволяет удобно хранить аппарат и заряжать его аккумулятор. Мощный (250 Вт) бесщеточный двигатель постоянного тока, питаемый от аккумулятора напряжением 25,2 В, гарантирует эффективную уборку.