Акумуляторний пилосос VC 6 Cordless ourFamily
Рішення для легкого і якісного прибирання у великих домах: акумуляторний пилосос VC 6 Cordless ourFamily вражає невеликою вагою, високою силою всмоктування і безмішковою системою фільтрації.
Підтримання чистоти - це дуже просто, якщо використовувати для прибирання акумуляторний пилосос VC 6 Cordless ourFamily. У цьому апараті використані численні інтелектуальні рішення, як-от механізм для швидкого спустошення сміттєзбірника, функція Boost та активна насадка для підлоги зі світлодіодним підсвічуванням для ефективного прибирання в недостатньо освітлених місцях. Іншими перевагами є низький рівень шуму та наявність наочного індикатора, що відображає стан акумулятора та інші повідомлення. Крім того, в пилососі передбачено зручний фіксатор вимикача, що виключає необхідність постійно утримувати його в натиснутому стані. Настінний тримач із функцією заряду дає змогу зручно зберігати апарат і заряджати його акумулятор. Потужний (250 Вт) безщітковий двигун постійного струму, що живиться від акумулятора напругою 25,2 В, гарантує ефективне прибирання.
Особливості та переваги
Технічні рішення, що оптимально поєднуютьсяПотужний акумулятор напругою 25,2 В поєднується з активною насадкою для підлоги. Оптимізований час роботи – 50 хвилин у нормальному режимі. Двигун потужністю 250 Вт, активна насадка для підлоги, функція Caps Lock та 3-ступінчаста безмішкова система фільтрації.
Продумана система фільтрації3-ступінчаста система фільтрації: фільтр циклонного типу, вхідний фільтр та гігієнічний HEPA-фільтр. Гігієнічний HEPA фільтр (EN 1822:1998) для випуску особливо чистого повітря. Легке спустошення контейнера.
Активна насадка для підлоги (з обертовою щіткою)Оптимальний збір сміття завдяки моторизованій роликовій щітці. Висока маневреність та можливість очищення підлоги під меблями. Гарантує ретельне очищення поверхонь.
2-ступінчасте регулювання потужності
- Достатній час роботи для прибирання у великій квартирі.
- Можливість увімкнення режиму Boost.
Настінний тримач із можливістю заряду
- Настінний тримач дозволяє швидко та легко помістити апарат на зберігання.
- Зручне увімкнення заряду шляхом простого підвішування апарата.
Інтуїтивно зрозумілі повідомлення та індикація заряду
- Видача повідомлень про режими роботи та несправності за допомогою світлодіодного індикатора.
- Наочний індикатор стану заряду.
Простота в управлінні
- Силу всмоктування можна легко і швидко змінити залежно від операції.
- Можливість увімкнення режиму Boost.
- Функція Caps Lock для полегшення роботи.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Рівень шуму (дБ(А))
|< 78
|Ємність контейнера (мл)
|800
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Напруга (В)
|25,2
|Ємність (Ач)
|2,5
|Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв)
|Звичайний режим: / прим. 50 Режим Boost: / прим. 11
|Час заряду стандартним зарядним пристроєм (хв)
|235
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,55
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,2
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|235 x 266 x 1130
Комплектація
- Акумулятор: Акумулятор 25,2 В/2,5 Агод (1 шт.)
- Тип фільтра HEPA: Фільтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Вхідний повітряний фільтр: 1 шт.
- Велика універсальна насадка для підлоги зі світлодіодним підсвічуванням
- Щілинна насадка
- Насадка для м'яких меблів та щіткова насадка для меблів («2 в 1»)
- Всмоктуюча трубка: Метал
- Великий настінний тримач із функцією заряду
Оснащення
- М'яка накладка на рукоятці
- Безмішкова система фільтрації
- Регулювання потужності: з 2 ступенями потужності
Області застосування
- Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом
- Килими
- Текстильні поверхні
- Сходи
Аксесуари
Запчастини для VC 6 Cordless ourFamily
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.