Підтримання чистоти - це дуже просто, якщо використовувати для прибирання акумуляторний пилосос VC 6 Cordless ourFamily. У цьому апараті використані численні інтелектуальні рішення, як-от механізм для швидкого спустошення сміттєзбірника, функція Boost та активна насадка для підлоги зі світлодіодним підсвічуванням для ефективного прибирання в недостатньо освітлених місцях. Іншими перевагами є низький рівень шуму та наявність наочного індикатора, що відображає стан акумулятора та інші повідомлення. Крім того, в пилососі передбачено зручний фіксатор вимикача, що виключає необхідність постійно утримувати його в натиснутому стані. Настінний тримач із функцією заряду дає змогу зручно зберігати апарат і заряджати його акумулятор. Потужний (250 Вт) безщітковий двигун постійного струму, що живиться від акумулятора напругою 25,2 В, гарантує ефективне прибирання.