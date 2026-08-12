Пылесос VC 2

Мощный, эффективный и экологичный белый пылесос VC 2 легко справляется с большим объемом мусора. Благодаря мешку для сбора пыли он также отличается простотой в эксплуатации и хранении.

Белый пылесос VC 2 - эффективно и экологично убирает пол и ковры, а также легко справляется с узкими щелями, углами и другими труднодоступными местами. Благодаря удобной системе мешков для пыли, вы можете легко утилизировать полные мешки без контакта с грязью. Практическая система хранения аксессуаров гарантирует, что ни один аксессуар не будет потерян. Идеально вписывается в современный интерьер благодаря стильному дизайну и компактным размерам. Пылесос оснащен фильтром HEPA 13, который очищает воздух до 99,95% от пыли и аллергенов. Мешковый пылесос удобен в использовании, характеризуется низким уровнем шума.

Особенности и преимущества
Пылесос VC 2: Простая в использовании система фильтр- мешков.
Простая в использовании система фильтр- мешков.
Просто выбросьте. Никакого контакта с мусором.
Пылесос VC 2: Принадлежности аккуратно хранятся на корпусе аппарата.
Принадлежности аккуратно хранятся на корпусе аппарата.
Удобно хранить. Исключается утрата принадлежностей.
Пылесос VC 2: Фильтр HEPA 13
Фильтр HEPA 13
Удаление 99,95% частиц пыли Заботится о Вашем здоровье.
Высокоэффективный двигатель (версия ERP)
  • Низкое энергопотребление.
Спецификации

Технические характеристики

Потребляемая мощность (Вт) 700
Рабочий радиус (м) 7,5
Объем фильтр-мешка (л) 2,8
Уровень звукового давления (дБ(А)) 76
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Вес (без аксессуаров) (кг) 5,1
Вес (с упаковкой) (кг) 8,2
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 435 x 288 x 249

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 1.5 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал телескопической всасывающей трубки.: Металл
  • Фильтр-мешок: из нетканого материала
  • Насадка для пола
  • Щелевая насадка
  • Насадка-щетка для мебели
  • Насадка для мягкой мебели

Оснащение

  • Мягкая накладка на рукоятке
  • Удобное парковочное положение
  • Автоматическое сматывание кабеля
Области применения
  • Твердые полы
  • Ковры
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
Принадлежности
Запчасти для VC 2

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