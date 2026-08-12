Пилосос VC 2

Потужний, ефективний та екологічний білий пилосос VC 2 легко справляється з великим обсягом бруду. Завдяки мішку для збору пилу він також відзначається простотою в експлуатації та зберіганні.

Білий пилосос VC 2 - ефективно та екологічно прибирає підлогу та килими, а також легко справляється з вузькими щілинами, кутами та іншими важкодоступними місцями. Завдяки зручній системі мішків для пилу, ви можете легко утилізувати повні мішки без контакту з брудом. Практична система зберігання аксесуарів гарантує, що жоден аксесуар не буде загублений. Ідеально вписується в сучасний інтер'єр завдяки стильному дизайну та компактним розмірам. Пилосос обладнаний фільтром HEPA 13, який очищує повітря до 99,95% від пилу та алергенів. Мішковий пилосос зручний у використанні, характеризується низьким рівнем шуму.

Особливості та переваги
Пилосос VC 2: Проста у використанні система фільтр-мішків.
Проста у використанні система фільтр-мішків.
Просто викиньте. Ніякого контакту зі сміттям.
Пилосос VC 2: Аксесуари акуратно зберігаються на корпусі апарату.
Аксесуари акуратно зберігаються на корпусі апарату.
Зручно зберігати. Аксесуари не губляться.
Пилосос VC 2: Фільтр HEPA 13
Фільтр HEPA 13
Фільтрується 99,95% пилу і частинок бруду Піклується про Ваше здоров'я.
Високоефективний двигун (версія ERP)
  • Низький рівень споживання енергії.
Специфікації

Технічні характеристики

Споживана потужність (Вт) 700
Робочий радіус (м) 7,5
Об'єм фільтр-мішка (л) 2,8
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 76
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Маса (без приладдя) (кг) 5,1
Вага (з упаковкою) (кг) 8,2
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 435 x 288 x 249

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 1.5 м
  • Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
  • Матеріал телескопічної всмоктувальної трубки: Метал
  • Фільтр-мішок: з нетканого матеріалу
  • Насадка для підлоги
  • Щілинна насадка
  • Насадка-щітка для меблів
  • Насадка для м'яких меблів

Оснащення

  • М'яка накладка на рукоятці
  • Зручне паркувальне положення.
  • Автоматичне змотування кабелю
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Килими
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
Аксесуари
Запчастини для VC 2

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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