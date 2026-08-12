Білий пилосос VC 2 - ефективно та екологічно прибирає підлогу та килими, а також легко справляється з вузькими щілинами, кутами та іншими важкодоступними місцями. Завдяки зручній системі мішків для пилу, ви можете легко утилізувати повні мішки без контакту з брудом. Практична система зберігання аксесуарів гарантує, що жоден аксесуар не буде загублений. Ідеально вписується в сучасний інтер'єр завдяки стильному дизайну та компактним розмірам. Пилосос обладнаний фільтром HEPA 13, який очищує повітря до 99,95% від пилу та алергенів. Мішковий пилосос зручний у використанні, характеризується низьким рівнем шуму.