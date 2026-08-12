Пилосос VC 2
Потужний, ефективний та екологічний білий пилосос VC 2 легко справляється з великим обсягом бруду. Завдяки мішку для збору пилу він також відзначається простотою в експлуатації та зберіганні.
Білий пилосос VC 2 - ефективно та екологічно прибирає підлогу та килими, а також легко справляється з вузькими щілинами, кутами та іншими важкодоступними місцями. Завдяки зручній системі мішків для пилу, ви можете легко утилізувати повні мішки без контакту з брудом. Практична система зберігання аксесуарів гарантує, що жоден аксесуар не буде загублений. Ідеально вписується в сучасний інтер'єр завдяки стильному дизайну та компактним розмірам. Пилосос обладнаний фільтром HEPA 13, який очищує повітря до 99,95% від пилу та алергенів. Мішковий пилосос зручний у використанні, характеризується низьким рівнем шуму.
Особливості та переваги
Проста у використанні система фільтр-мішків.Просто викиньте. Ніякого контакту зі сміттям.
Аксесуари акуратно зберігаються на корпусі апарату.Зручно зберігати. Аксесуари не губляться.
Фільтр HEPA 13Фільтрується 99,95% пилу і частинок бруду Піклується про Ваше здоров'я.
Високоефективний двигун (версія ERP)
- Низький рівень споживання енергії.
Специфікації
Технічні характеристики
|Споживана потужність (Вт)
|700
|Робочий радіус (м)
|7,5
|Об'єм фільтр-мішка (л)
|2,8
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|76
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Маса (без приладдя) (кг)
|5,1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|8,2
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|435 x 288 x 249
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 1.5 м
- Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
- Матеріал телескопічної всмоктувальної трубки: Метал
- Фільтр-мішок: з нетканого матеріалу
- Насадка для підлоги
- Щілинна насадка
- Насадка-щітка для меблів
- Насадка для м'яких меблів
Оснащення
- М'яка накладка на рукоятці
- Зручне паркувальне положення.
- Автоматичне змотування кабелю
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Килими
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
Аксесуари
Запчастини для VC 2
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