Как выбрать лучший пылесос без мешка для дома: преимущества и особенности моделей Karcher
В наше время существует огромное количество видов домашних пылесосов для сбора пыли. И практически каждому из нас хоть раз в жизни приходится столкнуться с выбором самого подходящего пылесоса. Пылесосы без мешков - отличный вариант для домашней уборки.
Есть классический вариант – сбор пыли в мешок (мешковые пылесосы). Есть вариант для «гурманов» - пылесосы с аквафильтром (пыль задерживается емкостью с водой). Но последнее время все более популярным становится еще один вид пылесосов – циклонный, или так называемый, колбовый (для сбора пыли без мешка).
Чем же хорош вариант пылесоса без мешка? В первую очередь тем, что не требует от владельца никаких дополнительных расходов – не нужно покупать сменные мешки. Пыль собирается непосредственно в колбу пылесоса, и там отделяется от воздуха под воздействием центробежной силы. Кроме того, купив пылесос без мешка, Вы обеспечиваете себе стабильность силы всасывания. Ведь в классических пылесосах сила всасывания падает по мере заполнения мешка мусором, а здесь такой проблемы нет. После уборки пыль просто вытряхивается из колбы, и сила всасывания остается прежней.
На что следует обратить внимания, выбирая пылесос для сбора пыли без мешка?
Один из самых важных параметров - система фильтрации. Как уже было сказано, основной этап фильтрации происходит в колбе, которая состоит из двух камер: внешней и внутренней. Воздух движется по спирали с большой скоростью, поднимаясь вверх по внутренней камере. В колбе искусственно создаются завихрения, которые собирают пыль и удерживают ее: крупная пыль попадает во внешнюю камеру, а мелкая остается на стенках внутренней.
То есть, чем больше в колбе создается завихрений, тем эффективнее происходит очистка воздуха. Завихрение образуется вокруг «конуса» - одного из элементов циклонного фильтра. Чем больше конусов – тем лучше фильтрация пылесоса. Дешевые китайские модели имеют всего один конус, потому они не очень эффективны. Качественные модели обладают несколькими конусами (например, модель Karcher VC 3 Premium оборудована девятью). Ну а самые дорогие аппараты имеют 40-60 конусов (премиум модели фирмы Dyson).
Еще один важный фактор – дополнительные фильтры. Каким бы совершенным не был циклон, он не может задержать самые мелкие частицы, которые как раз и являются аллергенными. С такими частицами способен справиться только НЕРА-фильтр, причем серии не ниже 12 или 13 (всем сертифицированным НЕРА-фильтрам присваивается серия в соответствии с размером частичек, которые они могут задержать). НЕРА-фильтр серии 13 задерживает 99,99% мелких частиц.
Поэтому если Вы хотите купить пылесос без мешка для сбора пыли качественно и без вреда для здоровья Вашей семьи – убедитесь, что выбранная Вами модель обладает хорошим уровнем фильтрации.
Преимущества пылесоса без мешка циклонного или контейнерного типа
Преимущества пылесосов без мешка для сбора пыли очевидны:
- Не требует покупки мешков - следовательно - Вы экономите свой бюджет.
- Хорошо очищает воздух от частичек пыли, которые хорошо поддаются центробежной силе при вращении вихря - циклона.
- По мере наполнения контейнера сила всасывания не падает.
Для пылесоса Karcher VC 3 Premium можно назвать дополнительные преимущества:
- Энергоэффективность (потребление всего 700 Вт)
- Многоступеньчатый конус в системе фильтрации
- Оснащен НЕРА-фильтром 13, что обеспечивает высокую степень очистки воздуха.
- Компактный эргономичный дизайн.
- Низкий уровень шума.
Karcher DS 6.000 Mediclean
Пылесос без мешка с аквафильтром Karcher DS 6.000 Mediclean
Karcher VC 3 Premium
Пылесос без мешка циклонный Karcher VC 3 Premium