Как выбрать лучший пылесос без мешка для дома: преимущества и особенности моделей Karcher

На что следует обратить внимания, выбирая пылесос для сбора пыли без мешка?

Один из самых важных параметров - система фильтрации. Как уже было сказано, основной этап фильтрации происходит в колбе, которая состоит из двух камер: внешней и внутренней. Воздух движется по спирали с большой скоростью, поднимаясь вверх по внутренней камере. В колбе искусственно создаются завихрения, которые собирают пыль и удерживают ее: крупная пыль попадает во внешнюю камеру, а мелкая остается на стенках внутренней.

То есть, чем больше в колбе создается завихрений, тем эффективнее происходит очистка воздуха. Завихрение образуется вокруг «конуса» - одного из элементов циклонного фильтра. Чем больше конусов – тем лучше фильтрация пылесоса. Дешевые китайские модели имеют всего один конус, потому они не очень эффективны. Качественные модели обладают несколькими конусами (например, модель Karcher VC 3 Premium оборудована девятью). Ну а самые дорогие аппараты имеют 40-60 конусов (премиум модели фирмы Dyson).

Еще один важный фактор – дополнительные фильтры. Каким бы совершенным не был циклон, он не может задержать самые мелкие частицы, которые как раз и являются аллергенными. С такими частицами способен справиться только НЕРА-фильтр, причем серии не ниже 12 или 13 (всем сертифицированным НЕРА-фильтрам присваивается серия в соответствии с размером частичек, которые они могут задержать). НЕРА-фильтр серии 13 задерживает 99,99% мелких частиц.

Поэтому если Вы хотите купить пылесос без мешка для сбора пыли качественно и без вреда для здоровья Вашей семьи – убедитесь, что выбранная Вами модель обладает хорошим уровнем фильтрации.