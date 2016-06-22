Як вибрати найкращий пилосос без мішка для дому: переваги та особливості моделей Karcher

У наш час існує величезна кількість видів домашніх пилососів для збору пилу. І практично кожному з нас хоча б раз у житті доводиться зіткнутися з вибором самого підходящого пилососа. Пилососи без мішків - відмінний варіант для домашнього прибирання.

пилососи без мішків

Є класичний варіант - збір пилу в мішок (мішкові пилососи). Є варіант для «гурманів» - пилососи з аквафільтром (пил затримується ємністю з водою). Але останнім часом все більш популярним стає ще один вид пилососів - циклонний, або так званий, ковбовий (для збору пилу без мішка).

Чим же гарний варіант пилососу без мішка? У першу чергу тим, що не вимагає від власника ніяких додаткових витрат - не потрібно купувати змінні мішки. Пил збирається безпосередньо в ковбу пилососа, і там відділяється від повітря під впливом відцентрової сили. Крім того, купивши пилосос без мішка, Ви забезпечуєте собі стабільність сили всмоктування. Адже в класичних пилососах сила всмоктування падає в міру заповнення мішка сміттям, а тут такої проблеми немає. Після прибирання пил просто витрушується з ковби, і сила всмоктування залишається незмінною.

пилосос без мішків

На що слід звернути увагу, вибираючи пилосос для збору пилу без мішка?

Один з найважливіших параметрів - система фільтрації. Як вже було сказано, основний етап фільтрації відбувається в ковбі, яка складається з двох камер: зовнішньої і внутрішньої. Повітря рухається по спіралі з великою швидкістю, піднімаючись вгору по внутрішній камері. У ковбі штучно створюються завихрення, які збирають пил і утримують його: великий пил потрапляє в зовнішню камеру, а дрібний залишається на стінках внутрішньої.

Тобто, чим більше в ковбі створюється завихрень, тим ефективніше відбувається очищення повітря. Завихрення утворюється навколо «конуса» - одного з елементів циклонного фільтра. Чим більше конусів - тим краще фільтрація пилососа. Дешеві китайські моделі мають всього один конус, тому вони не дуже ефективні. Якісні моделі мають декілька конусів (наприклад, модель Karcher VC 3 Premium обладнана дев'ятьма). Ну а найдорожчі апарати мають 40-60 конусів (преміум моделі фірми Dyson).

Ще один важливий фактор - додаткові фільтри. Яким би досконалим не був циклон, він не може затримати найдрібніші частинки, які як раз і є алергенними. З такими частинками здатний впоратися тільки НЕРА-фільтр, причому серії не нижче 12 або 13 (всім сертифікованим НЕРА-фільтрам присвоюється серія відповідно до розміру частинок, які вони можуть затримати). НЕРА-фільтр серії 13 затримує 99,99% дрібних частинок.

Тому якщо Ви хочете купити пилосос без мішка для збору пилу якісно і без шкоди для здоров'я Вашої сім'ї - переконайтеся, що обрана Вами модель має гарний рівень фільтрації.

Переваги пилососа без мішка циклонного або контейнерного типу

Переваги пилососів без мішка для збору пилу очевидні:

  1. Не потребує покупки мішків - отже - Ви економите свій бюджет.
  2. Добре очищає повітря від частинок пилу, які добре піддаються відцентровій силі при обертанні вихору - циклону.
  3. У міру наповнення контейнера сила всмоктування не падає.

Для пилососа Karcher VC 3 Premium можна назвати додаткові переваги:

  1. Енергоефективність (споживання всього 700 Вт)
  2. Багатоступінчастий конус в системі фільтрації
  3. Оснащений НЕРА-фільтром 13, що забезпечує високу ступінь очищення повітря.
  4. Компактний ергономічний дизайн.
  5. Низький рівень шуму.

Karcher DS 6.000 Mediclean

Пилосос без мішка з аквафільтром Karcher DS 6.000 Mediclean

Karcher VC 3 Premium

Пилосос без мішка циклонний Karcher VC 3 Premium

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