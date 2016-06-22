Як вибрати найкращий пилосос без мішка для дому: переваги та особливості моделей Karcher

На що слід звернути увагу, вибираючи пилосос для збору пилу без мішка?

Один з найважливіших параметрів - система фільтрації. Як вже було сказано, основний етап фільтрації відбувається в ковбі, яка складається з двох камер: зовнішньої і внутрішньої. Повітря рухається по спіралі з великою швидкістю, піднімаючись вгору по внутрішній камері. У ковбі штучно створюються завихрення, які збирають пил і утримують його: великий пил потрапляє в зовнішню камеру, а дрібний залишається на стінках внутрішньої.

Тобто, чим більше в ковбі створюється завихрень, тим ефективніше відбувається очищення повітря. Завихрення утворюється навколо «конуса» - одного з елементів циклонного фільтра. Чим більше конусів - тим краще фільтрація пилососа. Дешеві китайські моделі мають всього один конус, тому вони не дуже ефективні. Якісні моделі мають декілька конусів (наприклад, модель Karcher VC 3 Premium обладнана дев'ятьма). Ну а найдорожчі апарати мають 40-60 конусів (преміум моделі фірми Dyson).

Ще один важливий фактор - додаткові фільтри. Яким би досконалим не був циклон, він не може затримати найдрібніші частинки, які як раз і є алергенними. З такими частинками здатний впоратися тільки НЕРА-фільтр, причому серії не нижче 12 або 13 (всім сертифікованим НЕРА-фільтрам присвоюється серія відповідно до розміру частинок, які вони можуть затримати). НЕРА-фільтр серії 13 затримує 99,99% дрібних частинок.

Тому якщо Ви хочете купити пилосос без мішка для збору пилу якісно і без шкоди для здоров'я Вашої сім'ї - переконайтеся, що обрана Вами модель має гарний рівень фільтрації.