Як вибрати найкращий пилосос без мішка для дому: переваги та особливості моделей Karcher
У наш час існує величезна кількість видів домашніх пилососів для збору пилу. І практично кожному з нас хоча б раз у житті доводиться зіткнутися з вибором самого підходящого пилососа. Пилососи без мішків - відмінний варіант для домашнього прибирання.
Є класичний варіант - збір пилу в мішок (мішкові пилососи). Є варіант для «гурманів» - пилососи з аквафільтром (пил затримується ємністю з водою). Але останнім часом все більш популярним стає ще один вид пилососів - циклонний, або так званий, ковбовий (для збору пилу без мішка).
Чим же гарний варіант пилососу без мішка? У першу чергу тим, що не вимагає від власника ніяких додаткових витрат - не потрібно купувати змінні мішки. Пил збирається безпосередньо в ковбу пилососа, і там відділяється від повітря під впливом відцентрової сили. Крім того, купивши пилосос без мішка, Ви забезпечуєте собі стабільність сили всмоктування. Адже в класичних пилососах сила всмоктування падає в міру заповнення мішка сміттям, а тут такої проблеми немає. Після прибирання пил просто витрушується з ковби, і сила всмоктування залишається незмінною.
На що слід звернути увагу, вибираючи пилосос для збору пилу без мішка?
Один з найважливіших параметрів - система фільтрації. Як вже було сказано, основний етап фільтрації відбувається в ковбі, яка складається з двох камер: зовнішньої і внутрішньої. Повітря рухається по спіралі з великою швидкістю, піднімаючись вгору по внутрішній камері. У ковбі штучно створюються завихрення, які збирають пил і утримують його: великий пил потрапляє в зовнішню камеру, а дрібний залишається на стінках внутрішньої.
Тобто, чим більше в ковбі створюється завихрень, тим ефективніше відбувається очищення повітря. Завихрення утворюється навколо «конуса» - одного з елементів циклонного фільтра. Чим більше конусів - тим краще фільтрація пилососа. Дешеві китайські моделі мають всього один конус, тому вони не дуже ефективні. Якісні моделі мають декілька конусів (наприклад, модель Karcher VC 3 Premium обладнана дев'ятьма). Ну а найдорожчі апарати мають 40-60 конусів (преміум моделі фірми Dyson).
Ще один важливий фактор - додаткові фільтри. Яким би досконалим не був циклон, він не може затримати найдрібніші частинки, які як раз і є алергенними. З такими частинками здатний впоратися тільки НЕРА-фільтр, причому серії не нижче 12 або 13 (всім сертифікованим НЕРА-фільтрам присвоюється серія відповідно до розміру частинок, які вони можуть затримати). НЕРА-фільтр серії 13 затримує 99,99% дрібних частинок.
Тому якщо Ви хочете купити пилосос без мішка для збору пилу якісно і без шкоди для здоров'я Вашої сім'ї - переконайтеся, що обрана Вами модель має гарний рівень фільтрації.
Переваги пилососа без мішка циклонного або контейнерного типу
Переваги пилососів без мішка для збору пилу очевидні:
- Не потребує покупки мішків - отже - Ви економите свій бюджет.
- Добре очищає повітря від частинок пилу, які добре піддаються відцентровій силі при обертанні вихору - циклону.
- У міру наповнення контейнера сила всмоктування не падає.
Для пилососа Karcher VC 3 Premium можна назвати додаткові переваги:
- Енергоефективність (споживання всього 700 Вт)
- Багатоступінчастий конус в системі фільтрації
- Оснащений НЕРА-фільтром 13, що забезпечує високу ступінь очищення повітря.
- Компактний ергономічний дизайн.
- Низький рівень шуму.
Karcher DS 6.000 Mediclean
Пилосос без мішка з аквафільтром Karcher DS 6.000 Mediclean
Karcher VC 3 Premium
Пилосос без мішка циклонний Karcher VC 3 Premium
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