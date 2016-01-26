Чем отличается пылесос с аквафильтром от моющего пылесоса?

Моющий пылесос для дома

Моющий пылесос для дома — это техника для глубокой очистки текстильных поверхностей с использованием технологии «распыление с одновременным всасыванием». В отличие от обычных пылесосов или моделей с аквафильтром, он не просто собирает воду, а подаёт моющий раствор непосредственно на поверхность и сразу удаляет его вместе с загрязнениями.

Принцип работы моющего пылесоса существенно отличается от обычной сухой уборки. Внутри аппарата предусмотрены отдельные резервуары для чистой и грязной воды. Перед началом работы в бак для чистой воды заливается вода и, при необходимости, моющее средство Kärcher. Во время уборки раствор через отдельную систему подачи поступает к насадке и под давлением распыляется непосредственно на поверхность.

Влага глубоко проникает в волокна ковра, мебели или текстиля, растворяя грязь, пыль, шерсть животных, аллергены и неприятные запахи. Сразу после этого мощный поток воздуха всасывает влагу вместе с загрязнениями обратно в резервуар для грязной воды. Благодаря этому грязь не остаётся внутри ткани, а поверхность после очистки остаётся лишь слегка влажной и быстро высыхает.

Именно поэтому моющий пылесос обеспечивает значительно более глубокую очистку по сравнению с обычной сухой уборкой или поверхностной влажной очисткой. Такая технология особенно эффективна для ковров, матрасов, автомобильных сидений, диванов, кресел и других текстильных поверхностей, где загрязнения накапливаются не только снаружи, но и внутри волокон.

Моющие пылесосы Kärcher отличаются не только размерами или мощностью, но прежде всего назначением и сценариями использования. Компактные модели SE 2 Spot, SE 2 Spot Care и SE 3 Compact созданы для быстрого локального удаления пятен, очистки мебели, матрасов или салона автомобиля. Универсальные модели SE 4 и SE 5 оптимально подходят для регулярной глубокой очистки ковров и текстильных поверхностей в квартире или доме. А флагманский SE 6 Signature Line обеспечивает максимальный уровень очистки, комфорта и оснащения для интенсивного использования и ухода за большими площадями текстильных покрытий.

Что важно учитывать?

Также важно учитывать, что моющий пылесос лучше всего подходит именно для текстильных поверхностей: ковров, мягкой мебели, матрасов или автомобильных сидений. Для регулярной мойки плитки, ламината и других твёрдых напольных покрытий Kärcher рекомендует использовать электрошвабры или аппараты для влажной уборки пола.