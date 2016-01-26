Чем отличается пылесос с аквафильтром от моющего пылесоса?
Сегодня на рынке существует так много разных пылесосов, с различными типами фильтрации и широкими возможностями использования, что покупатель часто путается в них. Одно из самых распространенных заблуждений это «пылесос с аквафильтром = моющий пылесос». Но на самом деле это совсем не одно и то же.
Что такое пылесос с аквафильтром?
Аквафильтр (или водяной фильтр) – это один из видов фильтрации, который достаточно часто используется в пылесосах.
Принцип его работы достаточно прост:
- пылесос с водяным фильтром всасывает воздух с пылью и грязью
- он попадает в емкость с водой (это и есть водяной фильтр)
- вода связывает частички грязи и пыли
- они оседают на дне емкости
- очищенный воздух под силой потока проходит дальше по конструкции пылесоса
- в итоге выходит наружу.
У такого вида фильтрации есть свои плюсы и минусы. Его преимущества:
- Эффективная очистка
- Увлажнение выходящего воздуха
- Экономия за счет того, что не нужно покупать фильтр-мешки
Но есть и некоторые недостатки:
- Необходимость тщательно мыть емкость после каждой уборки
- Более высокий уровень шума (по сравнению с фильтрацией с помощью мешков)
- Больший вес аппарата при наполненном водой фильтре (по сравнению с фильтрацией с помощью мешков)
Моющий пылесос для дома
Моющий пылесос для дома — это техника для глубокой очистки текстильных поверхностей с использованием технологии «распыление с одновременным всасыванием». В отличие от обычных пылесосов или моделей с аквафильтром, он не просто собирает воду, а подаёт моющий раствор непосредственно на поверхность и сразу удаляет его вместе с загрязнениями.
Принцип работы моющего пылесоса существенно отличается от обычной сухой уборки. Внутри аппарата предусмотрены отдельные резервуары для чистой и грязной воды. Перед началом работы в бак для чистой воды заливается вода и, при необходимости, моющее средство Kärcher. Во время уборки раствор через отдельную систему подачи поступает к насадке и под давлением распыляется непосредственно на поверхность.
Влага глубоко проникает в волокна ковра, мебели или текстиля, растворяя грязь, пыль, шерсть животных, аллергены и неприятные запахи. Сразу после этого мощный поток воздуха всасывает влагу вместе с загрязнениями обратно в резервуар для грязной воды. Благодаря этому грязь не остаётся внутри ткани, а поверхность после очистки остаётся лишь слегка влажной и быстро высыхает.
Именно поэтому моющий пылесос обеспечивает значительно более глубокую очистку по сравнению с обычной сухой уборкой или поверхностной влажной очисткой. Такая технология особенно эффективна для ковров, матрасов, автомобильных сидений, диванов, кресел и других текстильных поверхностей, где загрязнения накапливаются не только снаружи, но и внутри волокон.
Моющие пылесосы Kärcher отличаются не только размерами или мощностью, но прежде всего назначением и сценариями использования. Компактные модели SE 2 Spot, SE 2 Spot Care и SE 3 Compact созданы для быстрого локального удаления пятен, очистки мебели, матрасов или салона автомобиля. Универсальные модели SE 4 и SE 5 оптимально подходят для регулярной глубокой очистки ковров и текстильных поверхностей в квартире или доме. А флагманский SE 6 Signature Line обеспечивает максимальный уровень очистки, комфорта и оснащения для интенсивного использования и ухода за большими площадями текстильных покрытий.
Что важно учитывать?
Также важно учитывать, что моющий пылесос лучше всего подходит именно для текстильных поверхностей: ковров, мягкой мебели, матрасов или автомобильных сидений. Для регулярной мойки плитки, ламината и других твёрдых напольных покрытий Kärcher рекомендует использовать электрошвабры или аппараты для влажной уборки пола.
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