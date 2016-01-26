Чим відрізняється пилосос з аквафільтром від миючого пилососа?

Миючий пилосос для дому

Миючий пилосос для дому — це техніка для глибокого очищення текстильних поверхонь за допомогою технології «розпилення зі всмоктуванням». На відміну від звичайних пилососів або моделей з аквафільтром, він не просто збирає воду, а подає мийний розчин безпосередньо на поверхню та одразу видаляє його разом із брудом.

Принцип роботи миючого пилососа суттєво відрізняється від звичайного сухого прибирання. Усередині апарата є окремі резервуари для чистої та брудної води. Перед початком роботи в бак для чистої води заливається вода та, за потреби, мийний засіб Kärcher. Під час прибирання розчин через окрему систему подачі надходить до насадки та під тиском розпилюється безпосередньо на поверхню.

Волога проникає глибоко у волокна килима, меблів або текстилю, розчиняючи бруд, пил, шерсть тварин, алергени та неприємні запахи. Одразу після цього потужний потік повітря всмоктує вологу разом із забрудненнями назад у резервуар для брудної води. Завдяки цьому бруд не залишається всередині тканини, а поверхня після очищення залишається лише злегка вологою та швидко висихає.

Саме тому миючий пилосос забезпечує значно глибше очищення, ніж звичайне сухе прибирання або поверхневе вологе очищення. Така технологія особливо ефективна для килимів, матраців, автомобільних сидінь, диванів, крісел та інших текстильних поверхонь, де бруд накопичується не лише зверху, а й усередині волокон.

Миючі пилососи Kärcher відрізняються не лише розмірами чи потужністю, а насамперед призначенням і сценаріями використання. Компактні моделі SE 2 Spot, SE 2 Spot Care та SE 3 Compact створені для швидкого локального очищення плям, меблів, матраців або салону автомобіля. Універсальні моделі SE 4 та SE 5 оптимально підходять для регулярного глибокого очищення килимів і текстильних поверхонь у квартирі чи будинку. А флагманський SE 6 Signature Line забезпечує максимальний рівень очищення, комфорту та оснащення для інтенсивного використання й догляду за великими площами текстильних покриттів.

Що треба прийняти до уваги?

Також важливо враховувати, що миючий пилосос найкраще працює саме з текстильними поверхнями: килимами, меблями, матрацами або автомобільними сидіннями. Для регулярного миття плитки, ламінату чи інших твердих підлог Kärcher рекомендує використовувати електрошвабри або апарати для вологого прибирання підлоги.