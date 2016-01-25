Лучшие пылесосы для сухой уборки
Уборочная техника начинается с пылесоса для сухой уборки. Разнообразие характеристик одного и того же вида техники позволяет подобрать идеальную модель для применения в быту, в профессиональной сфере и на объектах промышленности. Самые лучшие пылесосы для сухой уборки – это аппараты, которые оптимально подобраны для конкретных задач и условий эксплуатации.
Оптимальный выбор пылесосов для сухой уборки
К примеру, для уборки среднестатистической квартиры нет ничего лучше небольшого бытового пылесоса для сухой уборки. Если же помещение занимает большую площадь, такого аппарата будет уже недостаточно. Самым лучшим решением для уборки здесь станет профессиональный пылесос для сухой уборки.
Профессиональные пылесосы
Профессиональные пылесосы целесообразно использовать для уборки офисных, общественных, производственных, торговых, складских площадей, гостиниц, ресторанов, и т.п., а так же в случае оказания услуг профессиональной уборки в любых частных или общественных помещениях .
В первую очередь, верность такого выбора основана на преимуществах технических характеристик профессиональных пылесосов сухой уборки. В отличие от бытовых моделей, это и большая продолжительность непрерывной работы, и высокая производительность, и пониженный уровень шума, и высокая износостойкость, и больший объём мусоросборника, и эргономичные конструкция и дизайн для удобства при многочасовой и ежедневной эксплуатации пылесоса, и даже энергоэффективность. Разумеется, уровень материалов и комплектующих, из которых изготовлены профессиональные модели, чаще всего выше, чем в бытовом ассортименте. Этим частично обоснована разница в цене.
Ассортимент профессиональных пылесосов гибко реагирует и на специфические условия эксплуатации: кроме классической конструкции с напольной базой и щёткой на шланге, на выбор имеются ранцевые модели, а так же специальные щёточные пылесосы, аппараты с сетевым электропитанием и модели с питаним от аккумуляторных батарей.
На примере ассортимента профессиональных пылесосов сухой уборки Karcher ясно видны преимущества правильного подбора пылесоса для профессионального применения.
Пылесосы Karcher как нельзя лучше удовлетворяют запросам профессиональных пользователей: они отличаются высокой надежностью, длительным сроком службы и низким уровнем шума. Профессиональные пылесосы Karcher, предназначенные для сухой уборки, разработаны в расчете на потребности гостиниц, офисов, предприятий розничной торговли, а также клининговых компаний. Техническое совершенство и высокое качество всех моделей нашей программы гарантируют эффективное решение задач повседневной уборки и превосходную очистку напольных покрытий любых видов.
Мобильные и продуманные до мелочей лучшие пылесосы сухой уборки Karcher обладают целым рядом качеств, которые высоко ценят сотрудники клининговых компаний, гостиниц и магазинов, например, низким уровнем шума до 54 дБ, возможностью быстро заменить кабель и разместить все необходимые принадлежности на корпусе аппарата.