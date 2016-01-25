Лучшие пылесосы для сухой уборки

Профессиональные пылесосы

Профессиональные пылесосы целесообразно использовать для уборки офисных, общественных, производственных, торговых, складских площадей, гостиниц, ресторанов, и т.п., а так же в случае оказания услуг профессиональной уборки в любых частных или общественных помещениях .

В первую очередь, верность такого выбора основана на преимуществах технических характеристик профессиональных пылесосов сухой уборки. В отличие от бытовых моделей, это и большая продолжительность непрерывной работы, и высокая производительность, и пониженный уровень шума, и высокая износостойкость, и больший объём мусоросборника, и эргономичные конструкция и дизайн для удобства при многочасовой и ежедневной эксплуатации пылесоса, и даже энергоэффективность. Разумеется, уровень материалов и комплектующих, из которых изготовлены профессиональные модели, чаще всего выше, чем в бытовом ассортименте. Этим частично обоснована разница в цене.

Ассортимент профессиональных пылесосов гибко реагирует и на специфические условия эксплуатации: кроме классической конструкции с напольной базой и щёткой на шланге, на выбор имеются ранцевые модели, а так же специальные щёточные пылесосы, аппараты с сетевым электропитанием и модели с питаним от аккумуляторных батарей.

На примере ассортимента профессиональных пылесосов сухой уборки Karcher ясно видны преимущества правильного подбора пылесоса для профессионального применения.

Пылесосы Karcher как нельзя лучше удовлетворяют запросам профессиональных пользователей: они отличаются высокой надежностью, длительным сроком службы и низким уровнем шума. Профессиональные пылесосы Karcher, предназначенные для сухой уборки, разработаны в расчете на потребности гостиниц, офисов, предприятий розничной торговли, а также клининговых компаний. Техническое совершенство и высокое качество всех моделей нашей программы гарантируют эффективное решение задач повседневной уборки и превосходную очистку напольных покрытий любых видов.

Мобильные и продуманные до мелочей лучшие пылесосы сухой уборки Karcher обладают целым рядом качеств, которые высоко ценят сотрудники клининговых компаний, гостиниц и магазинов, например, низким уровнем шума до 54 дБ, возможностью быстро заменить кабель и разместить все необходимые принадлежности на корпусе аппарата.