Найкращі пилососи для сухого прибирання

Професійні пилососи

Професійні пилососи доцільно використовувати для прибирання офісних, громадських, виробничих, торгових, складських площ, готелів, ресторанів, і т.п., а так само в разі надання послуг професійного прибирання в будь-яких приватних або громадських приміщеннях.

У першу чергу, вірність такого вибору заснована на перевагах технічних характеристик професійних пилососів сухого прибирання. На відміну від побутових моделей, це і велика тривалість безперервної роботи, і висока продуктивність, і знижений рівень шуму, і висока зносостійкість, і більший обсяг сміттєзбірника, і ергономічні конструкція і дизайн для зручності при багатогодинній і щоденній експлуатації пилососа, і навіть енергоефективність. Зрозуміло, рівень матеріалів і комплектуючих, з яких виготовлені професійні моделі, найчастіше вище, ніж в побутовому асортименті. Цим частково обгрунтована різниця в ціні.

Асортимент професійних пилососів гнучко реагує і на специфічні умови експлуатації: крім класичної конструкції з підлоговою базою і щіткою на шлангу, на вибір є ранцеві моделі, а так само спеціальні щіткові пилососи, апарати з мережевим електроживленням і моделі із споживанням від акумуляторних батарей.

На прикладі асортименту професійних пилососів сухого прибирання Karcher ясно видно переваги правильного підбору пилососа для професійного застосування.

Пилососи Karcher якнайкраще відповідають запитам професійних користувачів: вони відрізняються високою надійністю, тривалим терміном служби і низьким рівнем шуму. Професійні пилососи Karcher, призначені для сухого прибирання, розроблені в розрахунку на потреби готелів, офісів, підприємств роздрібної торгівлі, а також клінінгових компаній. Технічна досконалість і висока якість всіх моделей нашої програми гарантують ефективне вирішення завдань повсякденного прибирання і чудове очищення підлогових покриттів будь-яких видів.

Мобільні і продумані до дрібниць кращі пилососи сухого прибирання Karcher мають цілу низку якостей, які високо цінують співробітники клінінгових компаній, готелів і магазинів, наприклад, низький рівнем шуму до 54 дБ, можливість швидко замінити кабель і розмістити всі необхідні речі на корпусі апарату.