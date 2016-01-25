Что лучше – пылесос или электровеник?
Электровеник — это замена венику и совку. Если вам необходимо собрать с пола шерсть и крупные частицы мусора — например, рассыпанную землю или крупу, то электровник — это ваш выбор. В отличие от пылесоса, с пылью электровеник не справится.
Пылесос же лучше подходит для полноценной уборки: он засасывает как пыль, так и другой мелкий мусор.
Электровеник или пылесос. Что выбрать?
Что лучше – пылесос для дома или аккумуляторный электровеник? Вопрос не вполне корректный, но, как оказалось, именно он приводит на наш сайт многих посетителей. Действительно, задача, решаемая этими, совершенно разными устройствами, в первом приближении выглядит одинаково – уборка полов и ковровых покрытий. Зачем же нужен электровеник, если есть пылесос? И наоборот, нельзя ли заменить пылесос электровеником? Попытаемся внести ясность в этот вопрос.
Удобство электровеника
Электровеник фактически представляет собой современную интерпретацию старого доброго веника с совком. Устроен он весьма просто – вращающаяся цилиндрическая щётка собирает мусор в мусоросборник. Предназначение электровеника – поддерживающая уборка пола и ковровых покрытий. Он лёгок, компактен и предельно прост в обращении. И, что особенно удобно - всегда готов к работе. Рассыпали на пол крупу? Крошки от печенья? Землю из вазона с цветком? Нет необходимости доставать пылесос, разматывать и соединять шланг, трубки и насадки: достаточно взять в руки электровеник и нажать выключатель. Причём сделать это можно не наклоняясь: большая кнопка легко нажимается ногой. Очень удобно и то, что электровеник работает от аккумулятора, у него нет сетевого шнура. В комплект поставки входит также щётка для удаления шерсти животных.
Преимущества пылесоса
Однако, при всех своих неоспоримых достоинствах, электровеник неспособен всасывать пыль – это прерогатива пылесоса. Пылесос представляет собой устройство для сбора пыли и загрязнений с поверхности за счёт всасывания потока воздуха. Различные насадки позволяют ему решать широкий круг задач: чистка пола, ковровых покрытий, мебели, салона автомобиля. Благодаря сменным фильтрам он эффективно очищает всасываемый воздух от мелкой пыли. Бытовые пылесосы серии WD способны собирать жидкости; существуют также бытовые моющие пылесосы и пылесосы с аквафильтром. Однако за универсальность и высокую эффективность приходится платить: пылесос устроен несравненно сложнее электровеника, и стоимость его выше. Разумеется, габариты и вес пылесоса также существенно больше.
Что же мы имеем в сухом остатке?
Увы, полноценной заменой пылесосу электровеник быть не может. Он отнюдь не соперник пылесоса, скорее, помощник и компаньон, и способен стать прекрасным дополнением к нему, особенно в семьях, где есть маленькие дети и животные.