Что лучше – пылесос или электровеник?

Электровеник — это замена венику и совку. Если вам необходимо собрать с пола шерсть и крупные частицы мусора — например, рассыпанную землю или крупу, то электровник — это ваш выбор. В отличие от пылесоса, с пылью электровеник не справится.

Пылесос же лучше подходит для полноценной уборки: он засасывает как пыль, так и другой мелкий мусор.