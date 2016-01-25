Що краще - пилосос або електровіник?
Електровіник - це заміна вінику і совка. Якщо вам необхідно зібрати з підлоги шерсть або великі частки сміття - наприклад, розсипану землю або крупу, то електровнік - це ваш вибір. На відміну від пилососа, з пилом електровіник не впорається.
Пилосос ж краще підходить для повноцінного прибирання: він засмоктує як пил, так і інше дрібне сміття.
Електровіник або пилосос. Що вибрати?
Що краще - пилосос для дому або акумуляторний електровіник? Питання не цілком коректне, але, як виявилося, саме воно призводить на наш сайт багатьох відвідувачів. Дійсно, завдання, яке вирішується цими абсолютно різними пристроями, в першому наближенні виглядає однаково - прибирання підлог і килимових покриттів. Навіщо ж потрібен електровіник, якщо є пилосос? І навпаки, чи не можна замінити пилосос електровіником? Спробуємо внести ясність у це питання.
Зручність електровіника
Електровіник фактично являє собою сучасну інтерпретацію старого доброго віника із совком. Влаштований він вельми просто - обертова циліндрична щітка збирає сміття в сміттєзбірник. Призначення електровіника - підтримуюче прибирання підлоги і килимових покриттів. Він легкий, компактний і гранично простий у використанні. І, що особливо зручно - завжди готовий до роботи. Розсипали на підлогу крупу? Крихти від печива? Землю з вазона з квіткою? Немає необхідності діставати пилосос, розмотувати і з'єднувати шланг, трубки і насадки: достатньо взяти в руки електровіник і натиснути вимикач. Причому зробити це можна не нахиляючись: велика кнопка легко натискається ногою. Дуже зручно і те, що електровіник працює від акумулятора, у нього немає мережевого шнура. У комплект поставки входить також щітка для видалення шерсті тварин.
Переваги пилососа
Однак, при всіх своїх незаперечних перевагах, електровіник не здатний всмоктувати пил - це прерогатива пилососа. Пилосос являє собою пристрій для збору пилу і забруднень з поверхні за рахунок всмоктування потоку повітря. Різні насадки дозволяють йому вирішувати широке коло завдань: чистка підлоги, килимових покриттів, меблів, салону автомобіля. Завдяки змінним фільтрам він ефективно очищає усмоктуване повітря від дрібного пилу. Побутові пилососи серії WD здатні збирати рідини; існують також побутові миючі пилососи і пилососи з аквафільтром. Однак за універсальність і високу ефективність доводиться платити: пилосос влаштований незрівнянно складніше електровіника, і вартість його вище. Зрозуміло, габарити і вага пилососа також істотно більше.
Що ж ми маємо в сухому залишку?
На жаль, повноцінною заміною пилососа електровіник бути не може. Він аж ніяк не суперник пилососа, скоріше, помічник і компаньйон, і здатний стати прекрасним доповненням до нього, особливо в сім'ях, де є маленькі діти і тварини.