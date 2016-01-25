Що краще - пилосос або електровіник?

Електровіник - це заміна вінику і совка. Якщо вам необхідно зібрати з підлоги шерсть або великі частки сміття - наприклад, розсипану землю або крупу, то електровнік - це ваш вибір. На відміну від пилососа, з пилом електровіник не впорається.

Пилосос ж краще підходить для повноцінного прибирання: він засмоктує як пил, так і інше дрібне сміття.