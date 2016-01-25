Свежий и чистый воздух - залог Вашего здоровья

Свежий воздух не просто создает приятную атмосферу - он напрямую влияет на ваше здоровье. Во время каждого вдоха кислород попадает в легкие, оттуда - в кровь, а дальше разносится к каждому органу, питая клетки, поддерживая метаболизм и заряжая тело энергией. Без достаточного количества кислорода наш организм не способен функционировать в полную силу.

Особенно важно дышать чистым воздухом в помещениях, где мы проводим большую часть времени - дома или в офисе. Загрязненный воздух может нарушить клеточные процессы, снизить тонус, вызвать усталость, головную боль и даже ухудшить иммунитет.