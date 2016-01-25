Свіже та чисте повітря - запорука Вашого здоров'я

Свіже повітря не просто створює приємну атмосферу — воно безпосередньо впливає на ваше здоров’я. Під час кожного вдиху кисень потрапляє в легені, звідти — у кров, а далі розноситься до кожного органу, живлячи клітини, підтримуючи метаболізм і заряджаючи тіло енергією. Без достатньої кількості кисню наш організм не здатен функціонувати на повну.

Особливо важливо дихати чистим повітрям у приміщеннях, де ми проводимо більшість часу — вдома або в офісі. Забруднене повітря може порушити клітинні процеси, знизити тонус, викликати втому, головний біль і навіть погіршити імунітет.