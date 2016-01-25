Свіже та чисте повітря - запорука Вашого здоров'я
Свіже повітря не просто створює приємну атмосферу — воно безпосередньо впливає на ваше здоров’я. Під час кожного вдиху кисень потрапляє в легені, звідти — у кров, а далі розноситься до кожного органу, живлячи клітини, підтримуючи метаболізм і заряджаючи тіло енергією. Без достатньої кількості кисню наш організм не здатен функціонувати на повну.
Особливо важливо дихати чистим повітрям у приміщеннях, де ми проводимо більшість часу — вдома або в офісі. Забруднене повітря може порушити клітинні процеси, знизити тонус, викликати втому, головний біль і навіть погіршити імунітет.
Чисте повітря — міцне здоров’я
Під час дихання наш організм не лише отримує кисень, а й виводить токсини. Якщо повітря забруднене пилом, спорами грибка або алергенами, ці частинки знову потрапляють у легені, заважаючи повноцінному очищенню. Особливо це небезпечно для людей з алергією, астмою або чутливою дихальною системою.
Мозок також надзвичайно залежить від якісного повітря. Навіть короткочасне перебування в приміщенні з поганою вентиляцією може призвести до зниження концентрації та працездатності.
Рішення від Kärcher: ідеальна чистота не лише на поверхнях, а й у повітрі
Свіже повітря не просто створює приємну атмосферу — воно безпосередньо впливає на ваше здоров’я. Кожна клітина нашого організму потребує кисню для правильного функціонування. Коли ми дихаємо чистим повітрям, покращується робота мозку, серця, імунної та нервової систем.
На жаль, повітря в приміщеннях може містити пил, спори грибка, алергени, шерсть тварин, віруси й бактерії. Тому варто подбати про його якість — з допомогою перевірених рішень від Kärcher.
Пилосос з аквафільтром Kärcher DS 6
Це не просто прилад для прибирання — це ваш союзник у боротьбі за чисте повітря вдома. Особливо рекомендовано для алергіків, родин із дітьми та власників домашніх тварин.
Переваги моделі DS 6:
- Водяний фільтр: затримує навіть найдрібніші частинки пилу у воді — без повторного потрапляння у повітря.
- HEPA 13: фільтр затримує до 99,95% алергенів — пилок, бактерії, спори цвілі.
- Свіже повітря на виході: завдяки багаторівневій фільтрації повітря, що виходить із пилососа, — чистіше, ніж було в кімнаті.
- Практичність і зручність: місце для зберігання насадок, автоматичне змотування кабелю, сучасний дизайн.
Пилосос Kärcher DS 6 не просто прибирає, а покращує якість повітря, яким ви дихаєте.
Очищувачі повітря Kärcher AF 20, AF 30, AF 50
Серія AF від Kärcher — це ефективне рішення для очищення повітря в будь-якому приміщенні: від спальні до офісу.
AF 20 — для кімнат до 20 м²
Компактний і тихий. HEPA 13 + вугільний фільтр, керування однією кнопкою, індикатор заміни фільтра.
AF 30 — до 30 м²
Автоматичне регулювання, сенсор якості повітря, таймер, нічний режим.
AF 50 — до 50 м²
Максимальна продуктивність: багаторівнева фільтрація, датчики пилу й газів, Wi-Fi керування.
Усі моделі затримують до 99,95% частинок: пил, віруси, бактерії, запахи та алергени.
Kärcher — комплексна турбота про повітря, яким ви дихаєте
Об'єднайте пилосос з аквафільтром DS 6 і очищувач повітря Kärcher AF — і ваш дім стане справжнім простором чистоти та здоров’я:
- Менше алергенів
- Свіже повітря без запахів
- Безпечне середовище для дітей
- Здоровий мікроклімат без зусиль