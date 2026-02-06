Пилосос з аквафільтром DS 6 Plus

Пилосос із водяним фільтром, що випускає назовні свіже, очищене на 99,95% повітря, чудово підходить для алергіків - і не тільки для них.

Пилосос з аквафільтром DS 6 Plus ретельно очищає не тільки підлогу, а й повітря, що випускається. Затримуючи 99,95 % пилу, він створює в приміщеннях сприятливий мікроклімат. На відміну від звичайних пилососів, що оснащуються фільтр-мішками, в апараті DS 6 Plus використовується водяний фільтр. Усередині нього утворюється водяний вихор, що рухається з високою швидкістю, відокремлює і зв'язує частинки бруду, що містяться в засмоктуваному повітрі. У результаті з пилососа виходить чисте повітря, що забезпечує створення в будинку свіжої, здорової атмосфери.

Особливості та переваги
Пилосос з аквафільтром DS 6 Plus: Багатоступенева система фільтрації включає в себе інноваційний аквафільтр, проміжний фільтр і фільтр HEPA 13 (EN 1822: 1998).
Аквафільтр затримує 99,95% частинок пилу Чиста підлога, чисте повітря! Ідеальне рішення для алергіків.
Пилосос з аквафільтром DS 6 Plus: Знімний фільтр для води
Зручність наповнення та очищення.
Пилосос з аквафільтром DS 6 Plus: Зручне паркувальне положення.
На час перерв у роботі подовжувальна трубка зі шлангом і насадкою для підлоги швидко закріплюється на корпусі пилососа. Зберігання апарата з економією місця.
Енергоефективний електродвигун
  • У силі всмоктування апарат не поступається пилососам потужністю 1400 Вт.
  • Низьке енергоспоживання.
Автоматичне змотування кабелю
  • Швидке і зручне автоматичне змотування кабелю натисканням кнопки.
Зберігання аксесуарів на пристрої
  • Відсік для приладдя дає змогу акуратно укласти насадки та завжди мати їх під рукою.
Специфікації

Технічні характеристики

Споживана потужність (Вт) 650
Фільтр для води (л) 2
Робочий радіус (м) 10,2
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Колір білий
Маса (без приладдя) (кг) 7,5
Вага (з упаковкою) (кг) 11,6
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 532 x 289 x 344

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 2.1 м
  • Матеріал телескопічної всмоктувальної трубки: Хромований
  • Насадка, що перемикається, для сухого прибирання
  • Щілинна насадка
  • Насадка для м'яких меблів
  • Тип фільтра HEPA: Фільтр HEPA 13
  • Піногасник "FoamStop"
  • Турбо насадка
  • Фільтр захисту електродвигуна

Оснащення

  • Зручне паркувальне положення.
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
Пилосос з аквафільтром DS 6 Plus
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Килими
  • Текстильні поверхні
  • Передпокої
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для DS 6 Plus

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

Загальна інформація
