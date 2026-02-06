Пилосос з аквафільтром DS 6 Plus
Пилосос із водяним фільтром, що випускає назовні свіже, очищене на 99,95% повітря, чудово підходить для алергіків - і не тільки для них.
Пилосос з аквафільтром DS 6 Plus ретельно очищає не тільки підлогу, а й повітря, що випускається. Затримуючи 99,95 % пилу, він створює в приміщеннях сприятливий мікроклімат. На відміну від звичайних пилососів, що оснащуються фільтр-мішками, в апараті DS 6 Plus використовується водяний фільтр. Усередині нього утворюється водяний вихор, що рухається з високою швидкістю, відокремлює і зв'язує частинки бруду, що містяться в засмоктуваному повітрі. У результаті з пилососа виходить чисте повітря, що забезпечує створення в будинку свіжої, здорової атмосфери.
Особливості та переваги
Багатоступенева система фільтрації включає в себе інноваційний аквафільтр, проміжний фільтр і фільтр HEPA 13 (EN 1822: 1998).Аквафільтр затримує 99,95% частинок пилу Чиста підлога, чисте повітря! Ідеальне рішення для алергіків.
Знімний фільтр для водиЗручність наповнення та очищення.
Зручне паркувальне положення.На час перерв у роботі подовжувальна трубка зі шлангом і насадкою для підлоги швидко закріплюється на корпусі пилососа. Зберігання апарата з економією місця.
Енергоефективний електродвигун
- У силі всмоктування апарат не поступається пилососам потужністю 1400 Вт.
- Низьке енергоспоживання.
Автоматичне змотування кабелю
- Швидке і зручне автоматичне змотування кабелю натисканням кнопки.
Зберігання аксесуарів на пристрої
- Відсік для приладдя дає змогу акуратно укласти насадки та завжди мати їх під рукою.
Специфікації
Технічні характеристики
|Споживана потужність (Вт)
|650
|Фільтр для води (л)
|2
|Робочий радіус (м)
|10,2
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|7,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,6
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|532 x 289 x 344
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2.1 м
- Матеріал телескопічної всмоктувальної трубки: Хромований
- Насадка, що перемикається, для сухого прибирання
- Щілинна насадка
- Насадка для м'яких меблів
- Тип фільтра HEPA: Фільтр HEPA 13
- Піногасник "FoamStop"
- Турбо насадка
- Фільтр захисту електродвигуна
Оснащення
- Зручне паркувальне положення.
- Зберігання аксесуарів на пристрої
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Килими
- Текстильні поверхні
- Передпокої
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для DS 6 Plus
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.