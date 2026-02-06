Пилосос з аквафільтром DS 6 Plus ретельно очищає не тільки підлогу, а й повітря, що випускається. Затримуючи 99,95 % пилу, він створює в приміщеннях сприятливий мікроклімат. На відміну від звичайних пилососів, що оснащуються фільтр-мішками, в апараті DS 6 Plus використовується водяний фільтр. Усередині нього утворюється водяний вихор, що рухається з високою швидкістю, відокремлює і зв'язує частинки бруду, що містяться в засмоктуваному повітрі. У результаті з пилососа виходить чисте повітря, що забезпечує створення в будинку свіжої, здорової атмосфери.