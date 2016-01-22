Типы пылесосов для дома
Какие пылесосы используют для уборки дома?
Обзор трех типов пылесосов – мешковые (с мешком для сбора пыли), с аквафильтром и моющие.
Все бытовые пылесосы для дома немецкой фирмы Керхер отличаются своей надежностью, высокой степенью фильтрации и комфортом.
Мешковой пылесос VC 2 – идеальный вариант для сухой уборки
- Комфортность – после уборки мешковым пылесосом Karcher VC 2 он просто ставится на место; его не нужно дополнительно мыть или чистить. Только когда мешок полностью наполнен мусором, его нужно просто выбросить и вставить новый.
- Отличная фильтрация – собранную крупную пыль задерживает фильтр-мешок, а вот мелкая пыль остается на фильтре НЕРА 13 (модель VC 2 Premium) и НЕРА 12 (модель VC 2).
- Пылесос VC 2 легко справляется не только с очисткой полов и ковров, но тщательно очищает узкие зазоры, углы и прочие труднодоступные места.
- Мощность и экономия энергии – потребляя всего 700 Вт, пылесос Krcher VC 2 Premium обеспечивает эффективную уборку вашего дома!
Бытовые пылесосы для сухой уборки обеспечивают быструю и легкую уборку за счет высокой силы всасывания и отличной фильтрации.
Пылесос с аквафильтром DS 6 идеально подходит семьям, в которых есть аллергики, маленькие дети и животные
- Три уровня фильтрации воздуха – крупный мусор оседает в баке с водой, пыль задерживается плоским складчатым фильтром, а совсем мельчайшие частички задерживаются фильтром НЕРА 13 (для DS 6 Premium).
- Простая конструкция – в отличие от конкурентных пылесосов с водяным фильтром, пылесос Karcher DS 6 очень легко открыть и помыть после уборки; не нужно снимать кучу лишних деталей.
- Хорошая сила всасывания - уникальная конструкция пылесоса обеспечивает отличную аэродинамику, которая и есть основным фактором мощности всасывания.
- Экономия ресурсов – с пылесосом DS 6 Вы будете экономить не только на электроэнергии (он потребляет всего 650 Вт), но и на расходных материалах (не нужно покупать мешки или постоянно менять фильтры).
Пылесосы с аквафильтром просто незаменимы в домах, где здоровый микроклимат - это не просто желание, а жизненная необходимость, например,в семьях с аллергиками.
Моющие пылесосы SE – это особенный тип пылесосов, которые подходят тем, у кого в доме много текстильных покрытий
- Очистка ковровых покрытий – для проведения глубокой очистки нужно сначала нанести воду с моющим средством, дать химии подействовать, а потом тщательно смыть чистой водой; для освежающей уборки достаточно одновременно подавать и сразу же собирать воду с моющим средством.
- Очистка мягкой мебели – благодаря хорошей силе всасывания пылесосом можно очищать не только ковры, но и текстильную обивку. Для этого есть специальная моющая насадка для мебели.
- Сухая уборка для этого пылесоса тоже не проблема – вместо бака для воды внутрь вставляется фильтр-мешок, и аппарат легко собирает пыль и мелкий мусор.
- Уборка салона автомобиля – процесс такой же, как при чистке мебели, но насадка надевается не на удлинительную трубку, а напрямую к шлангу; таким образом, становится удобно убирать внутри салона.
- Удобная конструкция – моющий пылесос для дома настолько эффективно продуман, что доступ к бакам с водой очень прост (нужно просто поднять крышку), благодаря чему Вы не тратите время и силы на перебор кучи деталей.
Замена фильтра
Внимание!
Независимо от типа фильтрации – мешки или воды – промежуточные, плоские складчатые и НЕРА фильтры нужно регулярно менять (в среднем раз в год-полтора). Существенное снижение силы всасывания – это первый признак необходимой замены фильтра.
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