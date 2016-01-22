Типи пилососів для дому

Які пилососи використовують для прибирання будинку?

Огляд трьох типів пилососів - мішкові (з мішком для збору пилу), з аквафільтром і миючі.

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Все бытовые пылесосы для дома немецкой фирмы Керхер отличаются своей надежностью, высокой степенью фильтрации и комфортом.

Мішковий пилосос VC 2 - ідеальний варіант для сухого прибирання

  1. Комфортність - після прибирання пилососом з мішком Karcher VC 2 він просто ставиться на місце; його не потрібно додатково мити або чистити. Тільки коли мішок повністю наповнений сміттям, його потрібно просто викинути і вставити новий.
  2. Відмінна фільтрація - зібраний великий пил затримує фільтр-мішок, а ось дрібний пил залишається на фільтрі НЕРА 13 (модель VC 2 Premium) і НЕРА 12 (модель VC 2).
  3. Пилосос VC 2 легко справляється не тільки з очищенням підлоги і килимів, але ретельно очищає вузькі зазори, кути та інші важкодоступні місця.
  4. Потужність і економія енергії - споживаючи всього 700 Вт, пилосос Karher VC 2 Premium забезпечує ефективне прибирання вашого будинку!

Побутові пилососи для сухого прибирання забезпечують швидке і легке прибирання за рахунок високої сили всмоктування і відмінної фільтрації

Пилососи з мішками Karcher VC 2
Пилосос з аквафільтром Karcher DS 6

Пилосос з аквафільтром DS 6 ідеально підходить сім'ям, в яких є алергіки, маленькі діти і тварини

  1. Три рівня фільтрації повітря - велике сміття осідає в баку з водою, пил затримується плоским складчастим фільтром, а зовсім дрібні часточки затримуються фільтром НЕРА 13 (для DS 6 Premium).
  2. Проста конструкція - на відміну від конкурентних пилососів з водяним фільтром, пилосос Karcher DS 6 дуже легко відкрити і помити після прибирання; не потрібно знімати купу зайвих деталей.
  3. Хороша сила всмоктування - унікальна конструкція пилососа забезпечує відмінну аеродинаміку, яка і є основним фактором потужності всмоктування.
  4. Економія ресурсів - з пилососом DS 6 Ви будете економити не тільки на електроенергії (він споживає всього 650 Вт), а й на витратних матеріалах (не потрібно купувати мішки або постійно міняти фільтри).

Пилососи з аквафільтром просто незамінні в будинках, де здоровий мікроклімат - це не просто бажання, а життєва необхідність, наприклад, в сім'ях з алергікам

Миючі пилососи SE - це особливий тип пилососів, які підходять тим, у кого в будинку багато текстильних покриттів

  1. Очищення килимових покриттів - для проведення глибокого очищення потрібно спочатку нанести воду з миючим засобом, дати хімії подіяти, а потім ретельно змити чистою водою; для освіжаючого прибирання достатньо одночасно подавати і відразу ж збирати воду з миючим засобом.
  2. Очищення м'яких меблів - завдяки гарній силі всмоктування пилососом можна очищати не тільки килими, але й текстильну оббивку. Для цього є спеціальна миюча насадка для меблів.
  3. Сухе прибирання для цього пилососа теж не проблема - замість бака для води всередину вставляється фільтр-мішок, і апарат легко збирає пил і дрібне сміття.
  4. Прибирання салону автомобіля - процес такий самий, як при чищенні меблів, але насадка надівається не на подовжувальну трубку, а безпосередньо на шланг; таким чином, стає зручно прибирати всередині салону.
  5. Зручна конструкція - миючий пилосос для дому настільки ефективно продуманий, що доступ до баків з водою дуже простий (потрібно просто підняти кришку), завдяки чому Ви не витрачаєте час і сили на перебір купи деталей.
Миючий пилосос Kärcher SE 6.100

Заміна фільтра

Увага!

Незалежно від типу фільтрації - мішка або води - проміжні, плоскі складчасті і НЕРА фільтри потрібно регулярно міняти (в середньому раз на рік-півтора). Істотне зниження сили всмоктування - це перша ознака необхідної заміни фільтра.

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