Типи пилососів для дому
Які пилососи використовують для прибирання будинку?
Огляд трьох типів пилососів - мішкові (з мішком для збору пилу), з аквафільтром і миючі.
Все бытовые пылесосы для дома немецкой фирмы Керхер отличаются своей надежностью, высокой степенью фильтрации и комфортом.
Мішковий пилосос VC 2 - ідеальний варіант для сухого прибирання
- Комфортність - після прибирання пилососом з мішком Karcher VC 2 він просто ставиться на місце; його не потрібно додатково мити або чистити. Тільки коли мішок повністю наповнений сміттям, його потрібно просто викинути і вставити новий.
- Відмінна фільтрація - зібраний великий пил затримує фільтр-мішок, а ось дрібний пил залишається на фільтрі НЕРА 13 (модель VC 2 Premium) і НЕРА 12 (модель VC 2).
- Пилосос VC 2 легко справляється не тільки з очищенням підлоги і килимів, але ретельно очищає вузькі зазори, кути та інші важкодоступні місця.
- Потужність і економія енергії - споживаючи всього 700 Вт, пилосос Karher VC 2 Premium забезпечує ефективне прибирання вашого будинку!
Побутові пилососи для сухого прибирання забезпечують швидке і легке прибирання за рахунок високої сили всмоктування і відмінної фільтрації
Пилосос з аквафільтром DS 6 ідеально підходить сім'ям, в яких є алергіки, маленькі діти і тварини
- Три рівня фільтрації повітря - велике сміття осідає в баку з водою, пил затримується плоским складчастим фільтром, а зовсім дрібні часточки затримуються фільтром НЕРА 13 (для DS 6 Premium).
- Проста конструкція - на відміну від конкурентних пилососів з водяним фільтром, пилосос Karcher DS 6 дуже легко відкрити і помити після прибирання; не потрібно знімати купу зайвих деталей.
- Хороша сила всмоктування - унікальна конструкція пилососа забезпечує відмінну аеродинаміку, яка і є основним фактором потужності всмоктування.
- Економія ресурсів - з пилососом DS 6 Ви будете економити не тільки на електроенергії (він споживає всього 650 Вт), а й на витратних матеріалах (не потрібно купувати мішки або постійно міняти фільтри).
Пилососи з аквафільтром просто незамінні в будинках, де здоровий мікроклімат - це не просто бажання, а життєва необхідність, наприклад, в сім'ях з алергікам
Миючі пилососи SE - це особливий тип пилососів, які підходять тим, у кого в будинку багато текстильних покриттів
- Очищення килимових покриттів - для проведення глибокого очищення потрібно спочатку нанести воду з миючим засобом, дати хімії подіяти, а потім ретельно змити чистою водою; для освіжаючого прибирання достатньо одночасно подавати і відразу ж збирати воду з миючим засобом.
- Очищення м'яких меблів - завдяки гарній силі всмоктування пилососом можна очищати не тільки килими, але й текстильну оббивку. Для цього є спеціальна миюча насадка для меблів.
- Сухе прибирання для цього пилососа теж не проблема - замість бака для води всередину вставляється фільтр-мішок, і апарат легко збирає пил і дрібне сміття.
- Прибирання салону автомобіля - процес такий самий, як при чищенні меблів, але насадка надівається не на подовжувальну трубку, а безпосередньо на шланг; таким чином, стає зручно прибирати всередині салону.
- Зручна конструкція - миючий пилосос для дому настільки ефективно продуманий, що доступ до баків з водою дуже простий (потрібно просто підняти кришку), завдяки чому Ви не витрачаєте час і сили на перебір купи деталей.
Заміна фільтра
Увага!
Незалежно від типу фільтрації - мішка або води - проміжні, плоскі складчасті і НЕРА фільтри потрібно регулярно міняти (в середньому раз на рік-півтора). Істотне зниження сили всмоктування - це перша ознака необхідної заміни фільтра.