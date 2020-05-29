Пилососи для вологого прибирання

Чистота підлоги в житловому приміщенні - запорука Вашого здоров'я, але регулярне прибирання забирає багато сил і часу. Крім того, для ефективної чистки різних покриттів потрібно використовувати спеціальну побутову техніку. Щоб зберегти час на довгоочікуваний відпочинок і швидко очистити будь-яку поверхню від забруднень, купіть пилосос для вологого прибирання.

Пилососи для вологого прибирання - це такі пристрої, за допомогою яких можна помити підлогу або зібрати пролиту рідину, або почистити килимові покриття (для цього використовують миючі пилососи).

Існує кілька видів пилососів для вологого прибирання в залежності від вирішуваних завдань.

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Пилососи з функцією вологого прибирання

Пилососи з вологим прибиранням Karcher: яку модель купити для дому?

Існує кілька різновидів пилососів з функцією вологого прибирання: підлогомийні, господарські та миючі. У кожного з них зібрано певний набір функцій, є свої переваги. Давайте ближче познайомимося з кожною моделлю.

Ручні вертикальні миючі пилососи для дому FCV

Що це і для чого?

  • це багатофункціональні пристрої формату 3-в-1: вони пилососять, миють і одразу висушують підлогу
  • призначені для догляду за твердими підлоговими покриттями: плиткою, лінолеумом, ламінатом, паркетом, а також для прибирання килимів
  • повністю замінюють і пилосос, і швабру з відром, забезпечуючи швидке та гігієнічне прибирання
  • оснащені акумулятором для максимальної зручності, світлодіодною підсвіткою та сучасною фільтрацією

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Електрошвабри FC

Що це і для чого?

  • це по суті електрошвабри, яка замінює звичайну швабру і відро
  • використовується для миття підлоги, а саме твердих підлогових покриттів: плитки, лінолеуму, ламінату, паркету і т.д.
  • бувають акумуляторні (що більш зручно) і мережеві
  • називаються Karcher FC

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Господарські пилососи WD

Що це і для чого?

  • це пилососи, які можуть збирати як сухий, (в тому числі досить великий), так і вологий сміття, а також воду або будь-які інші рідини
  • використовується переважно в гаражах, майстерень, для прибирання після ремонту і навколо приватного будинку, для очищення салону автомобіля
  • бувають як акумуляторні моделі, так і працюючі від розетки
  • називаються Karcher WD

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Миючі пилососи SE

Що це і для чого?

  • Миючий пилосос призначений для вологого прибирання килимів, текстильних покриттів, для очищення м'яких меблів, оббивки, матраців
  • Миючий пилосос НЕ використовують для миття твердих підлог
  • Може використовуватися для збору рідини
  • Бувають тільки мережеві моделі

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Ручні вертикальні миючі пилососи FCV

Ручні вертикальні пилососи FCV — універсальна 3-в-1 альтернатива пилососу та швабрі. Ефективно пилососять, миють і висушують тверді підлогові покриття, зокрема паркет, плитку та лінолеум, а також підходять для килимів. Працюють від вбудованого акумулятора для максимальної зручності.

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Електрошвабры FC

Електрошвабри FC - багатофункціональна альтернатива звичайної швабри. Відмінно очищає тверде покриття підлоги, наприклад, паркет, плитку або лінолеум. Працює від мережі або вбудованого акумулятора.

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Господарські пилососи WD

Господарські пилососи WD - мультифункціональний пилосос, який легко збирає сухе і вологе сміття (в тому числі велике), ефективно збирає будь-яку рідину. Працює (в залежності від моделі) від побутової мережі або батареї, універсальний в застосуванні.

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Миючі пилососи SE

Миючі пилососи SE - ідеальний варіант для текстильних покриттів. Добре чистить килими, м'які меблі, матраци та будь-які оббивки. Непогано справляється зі збором рідини. Недоліки - не використовується для миття твердих поверхонь і працює тільки від мережі.

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Поширені запитання

Ціна пилососа з вологим прибиранням Kärcher залежить від типу пристрою та його призначення. Найдоступніші моделі господарських пилососів WD, які можуть збирати сухе й вологе сміття, стартують від 3 399 грн. Миючі пилососи SE для глибокого чищення килимів, м’яких меблів, матраців та текстилю коштують від 8 999 грн до 19 999 грн. Ручні вертикальні миючі пилососи FCV представлені в ціновому діапазоні від 11 999 грн до 19 999 грн, а електрошвабри FC — від 16 999 грн до 19 999 грн.

Вибір залежить від того, які саме поверхні потрібно прибирати. Для щоденного миття твердих підлог — плитки, ламінату, паркету чи лінолеуму — краще обрати ручний вертикальний миючий пилосос FCV або електрошвабру FC. Вони допомагають швидко мити підлогу та замінюють звичайну швабру з відром.

Якщо потрібно глибоко почистити килими, дивани, матраци, м’які меблі чи автомобільні сидіння, оптимальним вибором буде миючий пилосос SE. Він подає мийний розчин у волокна текстилю та одразу всмоктує брудну воду.

Для гаража, майстерні, прибирання після ремонту, збору сухого й вологого сміття або рідини підійде господарський пилосос WD. Це універсальне рішення для більш інтенсивних побутових завдань.

Миючий пилосос Kärcher SE — це окремий тип техніки для глибокого очищення текстильних поверхонь: килимів, м’яких меблів, матраців, оббивки та автомобільних сидінь. Він розпилює мийний розчин, очищає волокна тканини та одразу всмоктує брудну воду. Такі моделі не використовують для миття твердих підлог.

Пилосос з функцією вологого прибирання — ширше поняття. До цієї категорії можуть входити різні пристрої Kärcher: FCV для пилососіння, миття та висушування підлоги за один прохід, електрошвабри FC для миття твердих покриттів, господарські пилососи WD для збору сухого й вологого сміття або рідини, а також миючі пилососи SE для текстилю.

Тобто миючий пилосос — це рішення саме для глибокого чищення килимів і тканин, а пилосос з функцією вологого прибирання може виконувати різні завдання залежно від типу пристрою.

Так, для якісного вологого прибирання Kärcher рекомендує використовувати оригінальні мийні засоби серії RM. Вони розроблені спеціально для техніки Kärcher, ефективно розчиняють забруднення та не утворюють надмірної піни, що важливо для правильної роботи апарата.

Звичайні побутові засоби використовувати не рекомендується, адже вони можуть сильно пінитися, знижувати ефективність прибирання та негативно впливати на роботу пристрою.

Для чищення диванів, м’яких меблів, матраців, килимів та інших текстильних поверхонь краще обрати миючий пилосос Kärcher серії SE. Він подає мийний розчин у волокна тканини та одразу всмоктує його разом із розчиненим брудом, забезпечуючи глибоке очищення.

Для диванів і м’яких меблів підійде будь-яка модель серії SE, адже вони комплектуються насадкою для текстилю. Для килимів варто звернути увагу на SE 3 Compact Floor — ця модель має миючу насадку «2 в 1» з подовжувальними трубками, що дозволяє зручно чистити килими стоячи.

Для більших площ і регулярного глибокого чищення краще розглянути SE 5 або SE 6 Signature Line — вони мають більшу ємність баків і ширший набір аксесуарів.

Де купити оригінальний пилосос з вологим прибиранням Karcher в Україні?

Для ефективної і тривалої роботи побутової техніки слід звертатися за її покупкою тільки в спеціалізовані компанії. Наш інтернет-магазин є офіційним продавцем техніки Karcher в Україні. У нас Ви можете купити пилосос з вологим прибиранням з офіційною гарантією від виробника.

Для оформлення покупки Вам достатньо зробити замовлення товару на сайті або зателефонувати нам за одним з телефонів Vodafone (050) 334-48-90, Київстар (067) 334-48-90. Після підтвердження замовлення, ми відправимо побутову техніку на вашу адресу кур'єром або зручною для вас поштовою службою.

Вам залишається тільки вибрати відповідну для Вас модель пилососа для вологого прибирання, і замовити її з безкоштовною доставкою в нашому інтернет-магазині.

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Ідіть в ногу з часом, придбайте пилосос для вологого прибирання будинку вже сьогодні!

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