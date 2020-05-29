Пилососи для вологого прибирання
Чистота підлоги в житловому приміщенні - запорука Вашого здоров'я, але регулярне прибирання забирає багато сил і часу. Крім того, для ефективної чистки різних покриттів потрібно використовувати спеціальну побутову техніку. Щоб зберегти час на довгоочікуваний відпочинок і швидко очистити будь-яку поверхню від забруднень, купіть пилосос для вологого прибирання.
Пилососи для вологого прибирання - це такі пристрої, за допомогою яких можна помити підлогу або зібрати пролиту рідину, або почистити килимові покриття (для цього використовують миючі пилососи).
Існує кілька видів пилососів для вологого прибирання в залежності від вирішуваних завдань.
Пилососи з функцією вологого прибирання
Пилососи з вологим прибиранням Karcher: яку модель купити для дому?
Існує кілька різновидів пилососів з функцією вологого прибирання: підлогомийні, господарські та миючі. У кожного з них зібрано певний набір функцій, є свої переваги. Давайте ближче познайомимося з кожною моделлю.
Ручні вертикальні миючі пилососи для дому FCV
Що це і для чого?
- це багатофункціональні пристрої формату 3-в-1: вони пилососять, миють і одразу висушують підлогу
- призначені для догляду за твердими підлоговими покриттями: плиткою, лінолеумом, ламінатом, паркетом, а також для прибирання килимів
- повністю замінюють і пилосос, і швабру з відром, забезпечуючи швидке та гігієнічне прибирання
- оснащені акумулятором для максимальної зручності, світлодіодною підсвіткою та сучасною фільтрацією
Електрошвабри FC
Що це і для чого?
- це по суті електрошвабри, яка замінює звичайну швабру і відро
- використовується для миття підлоги, а саме твердих підлогових покриттів: плитки, лінолеуму, ламінату, паркету і т.д.
- бувають акумуляторні (що більш зручно) і мережеві
- називаються Karcher FC
Господарські пилососи WD
Що це і для чого?
- це пилососи, які можуть збирати як сухий, (в тому числі досить великий), так і вологий сміття, а також воду або будь-які інші рідини
- використовується переважно в гаражах, майстерень, для прибирання після ремонту і навколо приватного будинку, для очищення салону автомобіля
- бувають як акумуляторні моделі, так і працюючі від розетки
- називаються Karcher WD
Миючі пилососи SE
Що це і для чого?
- Миючий пилосос призначений для вологого прибирання килимів, текстильних покриттів, для очищення м'яких меблів, оббивки, матраців
- Миючий пилосос НЕ використовують для миття твердих підлог
- Може використовуватися для збору рідини
- Бувають тільки мережеві моделі
Ручні вертикальні миючі пилососи FCV
Ручні вертикальні пилососи FCV — універсальна 3-в-1 альтернатива пилососу та швабрі. Ефективно пилососять, миють і висушують тверді підлогові покриття, зокрема паркет, плитку та лінолеум, а також підходять для килимів. Працюють від вбудованого акумулятора для максимальної зручності.
Електрошвабры FC
Електрошвабри FC - багатофункціональна альтернатива звичайної швабри. Відмінно очищає тверде покриття підлоги, наприклад, паркет, плитку або лінолеум. Працює від мережі або вбудованого акумулятора.
Господарські пилососи WD
Господарські пилососи WD - мультифункціональний пилосос, який легко збирає сухе і вологе сміття (в тому числі велике), ефективно збирає будь-яку рідину. Працює (в залежності від моделі) від побутової мережі або батареї, універсальний в застосуванні.
Миючі пилососи SE
Миючі пилососи SE - ідеальний варіант для текстильних покриттів. Добре чистить килими, м'які меблі, матраци та будь-які оббивки. Непогано справляється зі збором рідини. Недоліки - не використовується для миття твердих поверхонь і працює тільки від мережі.
Поширені запитання
Де купити оригінальний пилосос з вологим прибиранням Karcher в Україні?
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