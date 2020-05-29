Пылесосы для влажной уборки
Чистота пола в жилом помещении – залог Вашего здоровья, но регулярная уборка отнимает много сил и времени. Кроме того, для эффективной чистки разных покрытий требуется использовать специальную бытовую технику. Чтобы сохранить время на долгожданный отдых и быстро очистить любую поверхность от загрязнений, купите пылесос для влажной уборки.
Пылесосы для влажной уборки - это такие устройства, с помощью которых можно помыть пол либо собрать пролитую жидкость, либо почистить ковровые покрытия (для этого используют моющие пылесосы).
Существуют несколько видов пылесосов для влажной уборки в зависимости от решаемых задач.
Пылесосы с функцией влажной уборки
Пылесосы с влажной уборкой Karcher: какую модель купить для дома?
Существует несколько разновидностей пылесосов с функцией влажной уборки: поломойные, хозяйственные и моющие. В каждом из них собран определенный набор функций, есть свои преимущества. Давайте поближе познакомимся с каждой моделью.
Ручные вертикальные моющие пылесосы для дома FCV
Что это и для чего?
- это многофункциональные устройства формата 3-в-1: они пылесосят, моют и сразу высушивают пол
- предназначены для ухода за твёрдыми напольными покрытиями: плиткой, линолеумом, ламинатом, паркетом, а также для уборки ковров
- полностью заменяют и пылесос, и швабру с ведром, обеспечивая быстрое и гигиеничное уборку
- оснащены аккумулятором для максимального удобства, светодиодной подсветкой и современной фильтрацией
Электрошвабры FC
Что это и Для чего?
- это по сути электрошвабра, которая заменяет обычную швабру и ведро
- используется для мытья пола, а именно твердых напольных покрытий: плитки, линолеума, ламината, паркета и т.д.
- бывают аккумуляторные (что более удобно) и сетевые
- называются Karcher FC
Хозяйственные пылесосы WD
Что это и Для чего?
- это пылесосы, которые могут собирать как сухой, (в том числе достаточно крупный), так и влажный мусор, а также воду или любые другие жидкости
- используется преимущественно в гаражах, мастерских, для уборки после ремонта и вокруг частного дома, для очистки салона автомобиля
- бывают как аккумуляторные модели, так и работающие от розетки
- называются Karcher WD
Моющие пылесосы SE
Что это и Для чего?
- Моющий пылесос предназначен для влажной уборки ковров, текстильных покрытий, для очистки мягкой мебели, обивки, матрасов
- Моющий пылесос НЕ используют для мытья твердых полов
- Может использоваться для сбора жидкости
- Бывают только сетевые модели
Ручные вертикальные моющие пылесосы FCV
Электрошвабры FC – многофункциональная альтернатива обычной швабре. Отлично очищает твердое напольное покрытие, например, паркет, плитку или линолеум. Работает от сети или встроенного аккумулятора.
Электрошвабры FC
Электрошвабры FC – многофункциональная альтернатива обычной швабре. Отлично очищает твердое напольное покрытие, например, паркет, плитку или линолеум. Работает от сети или встроенного аккумулятора.
Хозяйственные пылесосы WD
Хозяйственные пылесосы WD – мультифункциональный пылесос, который легко собирает сухой и влажный мусор (в том числе крупный), эффективно собирает любую жидкость. Работает (в зависимости от модели) от бытовой сети или батареи, универсален в применении.
Моющие пылесосы SE
Моющие пылесосы SE – идеальный вариант для текстильных покрытий. Хорошо чистит ковры, мягкую мебель, матрасы и любые обивки. Неплохо справляется со сбором жидкости. Недостатки – не используется для мытья твердых поверхностей и работает только от сети.
Часто задаваемые вопросы
Где купить оригинальный пылесос с влажной уборкой Karcher в Украине?
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