Пылесосы для влажной уборки

Чистота пола в жилом помещении – залог Вашего здоровья, но регулярная уборка отнимает много сил и времени. Кроме того, для эффективной чистки разных покрытий требуется использовать специальную бытовую технику. Чтобы сохранить время на долгожданный отдых и быстро очистить любую поверхность от загрязнений, купите пылесос для влажной уборки.

Пылесосы для влажной уборки - это такие устройства, с помощью которых можно помыть пол либо собрать пролитую жидкость, либо почистить ковровые покрытия (для этого используют моющие пылесосы).

Существуют несколько видов пылесосов для влажной уборки в зависимости от решаемых задач.

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Пылесосы с функцией влажной уборки

Пылесосы с влажной уборкой Karcher: какую модель купить для дома?

Существует несколько разновидностей пылесосов с функцией влажной уборки: поломойные, хозяйственные и моющие. В каждом из них собран определенный набор функций, есть свои преимущества. Давайте поближе познакомимся с каждой моделью.

Ручные вертикальные моющие пылесосы для дома FCV

Что это и для чего?

  • это многофункциональные устройства формата 3-в-1: они пылесосят, моют и сразу высушивают пол
  • предназначены для ухода за твёрдыми напольными покрытиями: плиткой, линолеумом, ламинатом, паркетом, а также для уборки ковров
  • полностью заменяют и пылесос, и швабру с ведром, обеспечивая быстрое и гигиеничное уборку
  • оснащены аккумулятором для максимального удобства, светодиодной подсветкой и современной фильтрацией

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Электрошвабры FC

Что это и Для чего?

  • это по сути электрошвабра, которая заменяет обычную швабру и ведро
  • используется для мытья пола, а именно твердых напольных покрытий: плитки, линолеума, ламината, паркета и т.д.
  • бывают аккумуляторные (что более удобно) и сетевые
  • называются Karcher FC

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Хозяйственные пылесосы WD

Что это и Для чего?

  • это пылесосы, которые могут собирать как сухой, (в том числе достаточно крупный), так и влажный мусор, а также воду или любые другие жидкости
  • используется преимущественно в гаражах, мастерских, для уборки после ремонта и вокруг частного дома, для очистки салона автомобиля
  • бывают как аккумуляторные модели, так и работающие от розетки
  • называются Karcher WD

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Моющие пылесосы SE

Что это и Для чего?

  • Моющий пылесос предназначен для влажной уборки ковров, текстильных покрытий, для очистки мягкой мебели, обивки, матрасов
  • Моющий пылесос НЕ используют для мытья твердых полов
  • Может использоваться для сбора жидкости
  • Бывают только сетевые модели

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Ручные вертикальные моющие пылесосы FCV

Электрошвабры FC – многофункциональная альтернатива обычной швабре. Отлично очищает твердое напольное покрытие, например, паркет, плитку или линолеум. Работает от сети или встроенного аккумулятора.

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Электрошвабры FC

Электрошвабры FC – многофункциональная альтернатива обычной швабре. Отлично очищает твердое напольное покрытие, например, паркет, плитку или линолеум. Работает от сети или встроенного аккумулятора.

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Хозяйственные пылесосы WD

Хозяйственные пылесосы WD – мультифункциональный пылесос, который легко собирает сухой и влажный мусор (в том числе крупный), эффективно собирает любую жидкость. Работает (в зависимости от модели) от бытовой сети или батареи, универсален в применении.

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Моющие пылесосы SE

Моющие пылесосы SE – идеальный вариант для текстильных покрытий. Хорошо чистит ковры, мягкую мебель, матрасы и любые обивки. Неплохо справляется со сбором жидкости. Недостатки – не используется для мытья твердых поверхностей и работает только от сети.

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Часто задаваемые вопросы

Цена пылесоса Kärcher с функцией влажной уборки зависит от типа устройства и его назначения. Самые доступные модели хозяйственных пылесосов WD, которые могут собирать сухой и влажный мусор, стоят от 3 399 грн. Моющие пылесосы SE для глубокой чистки ковров, мягкой мебели, матрасов и текстиля стоят от 8 999 грн до 19 999 грн. Ручные вертикальные моющие пылесосы FCV представлены в ценовом диапазоне от 11 999 грн до 19 999 грн, а электрошвабры FC — от 16 999 грн до 19 999 грн.

Выбор зависит от того, какие именно поверхности нужно убирать. Для ежедневного мытья твердых полов — плитки, ламината, паркета или линолеума — лучше выбрать ручной вертикальный моющий пылесос FCV или электрошвабру FC. Они помогают быстро мыть пол и заменяют обычную швабру с ведром.

Если нужно глубоко очистить ковры, диваны, матрасы, мягкую мебель или автомобильные сиденья, оптимальным выбором будет моющий пылесос SE. Он подает моющий раствор в волокна текстиля и сразу всасывает грязную воду.

Для гаража, мастерской, уборки после ремонта, сбора сухого и влажного мусора или жидкости подойдет хозяйственный пылесос WD. Это универсальное решение для более интенсивных бытовых задач.

Моющий пылесос Kärcher SE — это отдельный тип техники для глубокой очистки текстильных поверхностей: ковров, мягкой мебели, матрасов, обивки и автомобильных сидений. Он распыляет моющий раствор, очищает волокна ткани и сразу всасывает грязную воду. Такие модели не используют для мытья твердых полов.

Пылесос с функцией влажной уборки — более широкое понятие. К этой категории могут относиться разные устройства Kärcher: FCV для пылесошения, мытья и высушивания пола за один проход, электрошвабры FC для мытья твердых покрытий, хозяйственные пылесосы WD для сбора сухого и влажного мусора или жидкости, а также моющие пылесосы SE для текстиля.

То есть моющий пылесос — это решение именно для глубокой чистки ковров и тканей, а пылесос с функцией влажной уборки может выполнять разные задачи в зависимости от типа устройства.

Да, для качественной влажной уборки Kärcher рекомендует использовать оригинальные моющие средства серии RM. Они разработаны специально для техники Kärcher, эффективно растворяют загрязнения и не образуют чрезмерной пены, что важно для правильной работы аппарата.

Обычные бытовые средства использовать не рекомендуется, так как они могут сильно пениться, снижать эффективность уборки и негативно влиять на работу устройства.

Для чистки диванов, мягкой мебели, матрасов, ковров и других текстильных поверхностей лучше выбрать моющий пылесос Kärcher серии SE. Он подает моющий раствор в волокна ткани и сразу всасывает его вместе с растворенной грязью, обеспечивая глубокую очистку.

Для диванов и мягкой мебели подойдет любая модель серии SE, так как они комплектуются насадкой для текстиля. Для ковров стоит обратить внимание на SE 3 Compact Floor — эта модель оснащена моющей насадкой «2 в 1» с удлинительными трубками, что позволяет удобно чистить ковры стоя.

Для больших площадей и регулярной глубокой чистки лучше рассмотреть SE 5 или SE 6 Signature Line — они имеют увеличенную емкость баков и более широкий набор аксессуаров.

Где купить оригинальный пылесос с влажной уборкой Karcher в Украине?

Для эффективной и долгой работы бытовой техники следует обращаться за ее покупкой только в специализированные компании. Наш интернет-магазин является официальным продавцом техники Karcher в Украине. У нас Вы можете купить пылесос с влажной уборкой с официальной гарантией от производителя.

Для оформления покупки Вам достаточно сделать заказ товара на сайте или позвонить нам по одному из телефонов Vodafone (050) 334-48-90, Киевстар (067) 334-48-90. После подтверждения заказа, мы отправим бытовую технику по Вашему адресу курьером или удобной для Вас почтовой службой.

Вам остается только выбрать подходящую для Вас модель пылесоса для влажной уборки, и заказать ее с бесплатной доставкой в нашем интернет-магазине.

Если вы хотите лично ознакомиться с товаром, посмотреть его "вживую", обратитесь в один из наших официальных магазинов Керхер Центров или в магазин наших партнеров (выбрать магазин на карте).

Идите в ногу со временем, купите пылесос для влажной уборки дома уже сегодня!

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