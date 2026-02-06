Мультициклонный пылесос VC 3 (ERP) сочетает в себе экономичность и эффективность благодаря прозрачному контейнеру для мусора, что устраняет потребность в замене фильтровальных мешков. Такой дизайн не только позволяет наблюдать за процессом очистки, но и обеспечивает мощное всасывание без потери эффективности, идеально подходя для чистки полов, ковров, щелей, углов и других труднодоступных мест. Элегантный белый дизайн и компактные размеры гармонично вписываются в интерьер современного дома. Кроме этого, пылесос без мешков оснащен фильтром HEPA 13, что обеспечивает чистоту воздуха в помещении, отличается легкостью управления и низким уровнем шума, делая процесс уборки максимально удобным и эффективным.