Пылесос VC 3

Мультициклонный пылесос VC 3 - это высокоэффективный безмешковый аппарат с легко моющимся прозрачным контейнером для мусора. Обеспечивает стабильное всасывание и идеальную чистоту в доме.

Мультициклонный пылесос VC 3 (ERP) сочетает в себе экономичность и эффективность благодаря прозрачному контейнеру для мусора, что устраняет потребность в замене фильтровальных мешков. Такой дизайн не только позволяет наблюдать за процессом очистки, но и обеспечивает мощное всасывание без потери эффективности, идеально подходя для чистки полов, ковров, щелей, углов и других труднодоступных мест. Элегантный белый дизайн и компактные размеры гармонично вписываются в интерьер современного дома. Кроме этого, пылесос без мешков оснащен фильтром HEPA 13, что обеспечивает чистоту воздуха в помещении, отличается легкостью управления и низким уровнем шума, делая процесс уборки максимально удобным и эффективным.

Особенности и преимущества
Пылесос VC 3: Мультициклонная технология
Мультициклонная технология
Нет потери мощности всасывания. Не используя фильтр-мешки, Вы экономите свой бюджет. Контейнер для мусора легко промыть обычной водой.
Пылесос VC 3: Фильтр HEPA 13
Фильтр HEPA 13
Удаление 99,95% частиц пыли Заботится о Вашем здоровье. Улучшает домашнюю обстановку.
Пылесос VC 3: Низкий уровень шума
Низкий уровень шума
Не нарушает повседневную жизнь. Удобный в использовании.
Высокоэффективный двигатель (версия ERP)
  • Использует меньше энергии.
  • Защита окружающей среды.
Спецификации

Технические характеристики

Потребляемая мощность (Вт) 700
Рабочий радиус (м) 7,5
Емкость контейнера для мусора (л) 0,9
Уровень шума (дБ(А)) 76
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,4
Вес (с упаковкой) (кг) 8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 388 x 269 x 334

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 1.5 м
  • Материал телескопической всасывающей трубки.: Металл
  • Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 13
  • Насадка для пола
  • Щелевая насадка
  • Насадка-щетка для мебели

Оснащение

  • Мягкая накладка на рукоятке
  • Удобное парковочное положение
  • Автоматическое сматывание кабеля

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Ковровое покрытие
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
Принадлежности
Запчасти для VC 3

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

