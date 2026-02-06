Пилосос VC 3
Мультициклонний пилосос VC 3 – це високоефективний безмішковий апарат з прозорим контейнером для сміття, що легко миється. Забезпечує стабільне всмоктування та ідеальну чистоту у всьому домі.
Мультициклонний пилосос VC 3 (ERP) поєднує в собі економічність і ефективність завдяки прозорому контейнеру для сміття, що усуває потребу в заміні фільтрувальних мішків. Такий дизайн не тільки дозволяє спостерігати за процесом очищення, але й забезпечує потужне всмоктування без втрати ефективності, ідеально підходячи для чищення підлог, килимів, щілин, кутів та інших важкодоступних місць. Елегантний білий дизайн і компактні розміри гармонійно вписуються в інтер'єр сучасного дому. Окрім цього, пилосос без мішків оснащений фільтром HEPA 13, що забезпечує чистоту повітря в приміщенні, вирізняється легкістю управління та низьким рівнем шуму, роблячи процес прибирання максимально зручним і ефективним.
Особливості та переваги
Мультициклонна технологіяНемає втрати сили всмоктування. Не використовуються фільтр-мішки, що економить Ваш бюджет Контейнер для сміття легко промити звичайною водою.
Фільтр HEPA 13Фільтрується 99,95% пилу і частинок бруду Піклується про Ваше здоров'я. Покращує домашню обстановку.
Низький рівень шумуНе порушує повсякденне життя. Зручний у використанні.
Високоефективний двигун (версія ERP)
- Використовує менше електроенергії.
- Захищає довкілля.
Специфікації
Технічні характеристики
|Споживана потужність (Вт)
|700
|Робочий радіус (м)
|7,5
|Об'єм контейнеру для сміття (л)
|0,9
|Рівень шуму (дБ(А))
|76
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,4
|Вага (з упаковкою) (кг)
|8
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|388 x 269 x 334
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 1.5 м
- Матеріал телескопічної всмоктувальної трубки: Метал
- Тип фільтра HEPA: Фільтр HEPA 13
- Насадка для підлоги
- Щілинна насадка
- Насадка-щітка для меблів
Оснащення
- М'яка накладка на рукоятці
- Зручне паркувальне положення.
- Автоматичне змотування кабелю
Відео
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Килимове покриття.
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
Аксесуари
Запчастини для VC 3
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.