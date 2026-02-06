Мультициклонний пилосос VC 3 (ERP) поєднує в собі економічність і ефективність завдяки прозорому контейнеру для сміття, що усуває потребу в заміні фільтрувальних мішків. Такий дизайн не тільки дозволяє спостерігати за процесом очищення, але й забезпечує потужне всмоктування без втрати ефективності, ідеально підходячи для чищення підлог, килимів, щілин, кутів та інших важкодоступних місць. Елегантний білий дизайн і компактні розміри гармонійно вписуються в інтер'єр сучасного дому. Окрім цього, пилосос без мішків оснащений фільтром HEPA 13, що забезпечує чистоту повітря в приміщенні, вирізняється легкістю управління та низьким рівнем шуму, роблячи процес прибирання максимально зручним і ефективним.