Пилосос VC 3

Мультициклонний пилосос VC 3 – це високоефективний безмішковий апарат з прозорим контейнером для сміття, що легко миється. Забезпечує стабільне всмоктування та ідеальну чистоту у всьому домі.

Мультициклонний пилосос VC 3 (ERP) поєднує в собі економічність і ефективність завдяки прозорому контейнеру для сміття, що усуває потребу в заміні фільтрувальних мішків. Такий дизайн не тільки дозволяє спостерігати за процесом очищення, але й забезпечує потужне всмоктування без втрати ефективності, ідеально підходячи для чищення підлог, килимів, щілин, кутів та інших важкодоступних місць. Елегантний білий дизайн і компактні розміри гармонійно вписуються в інтер'єр сучасного дому. Окрім цього, пилосос без мішків оснащений фільтром HEPA 13, що забезпечує чистоту повітря в приміщенні, вирізняється легкістю управління та низьким рівнем шуму, роблячи процес прибирання максимально зручним і ефективним.

Особливості та переваги
Пилосос VC 3: Мультициклонна технологія
Мультициклонна технологія
Немає втрати сили всмоктування. Не використовуються фільтр-мішки, що економить Ваш бюджет Контейнер для сміття легко промити звичайною водою.
Пилосос VC 3: Фільтр HEPA 13
Фільтр HEPA 13
Фільтрується 99,95% пилу і частинок бруду Піклується про Ваше здоров'я. Покращує домашню обстановку.
Пилосос VC 3: Низький рівень шуму
Низький рівень шуму
Не порушує повсякденне життя. Зручний у використанні.
Високоефективний двигун (версія ERP)
  • Використовує менше електроенергії.
  • Захищає довкілля.
Специфікації

Технічні характеристики

Споживана потужність (Вт) 700
Робочий радіус (м) 7,5
Об'єм контейнеру для сміття (л) 0,9
Рівень шуму (дБ(А)) 76
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Маса (без приладдя) (кг) 4,4
Вага (з упаковкою) (кг) 8
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 388 x 269 x 334

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 1.5 м
  • Матеріал телескопічної всмоктувальної трубки: Метал
  • Тип фільтра HEPA: Фільтр HEPA 13
  • Насадка для підлоги
  • Щілинна насадка
  • Насадка-щітка для меблів

Оснащення

  • М'яка накладка на рукоятці
  • Зручне паркувальне положення.
  • Автоматичне змотування кабелю

Відео

Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Килимове покриття.
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
Аксесуари
Запчастини для VC 3

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
