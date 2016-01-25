Как выбрать пылесос?
Рекомендации по выбору пылесоса
В доме всегда найдется более приятные занятия, чем долгая и скучная уборка бытовым пылесосом. Поэтому Karcher предлагает Вам целый ряд мудрых решений, обеспечивающих быстрое наведение безупречной чистоты. Работаю в полную силу, наша техника экономит Ваше время и силы. А эта статья поможет Вам подобрать себе помощника в дом согласно именно Вашим потребностям.
Ковровые покрытия, ковролин, паркет, ламинат, линолеум: сухая уборка
Для сухой уборки дома компания Karcher разработала продуманные до мелочей пылесосы серии VC. Они гарантируют исключительно быструю и легкую уборку. Высочайшая сила всасывания сочетается с максимальным комфортом, удобный регулятор мощности и чистый выходящий воздух благодаря фильтру тонкой очистки HEPA 13 или НЕРА 12.
Если вы хотите сэкономить на мешках для сбора мусора, то ваш выбор - компактный циклонный пылесос VC 3, который не нуждается в сменных фильтр-мешках. Грязь и пыль собираются в колбе. Благодаря мультициклонной системе Вам не нужно тратиться на расходники, а также Вы можете наглядно контролировать степень наполненности колбы. Кроме того, такая система фильтрации обеспечивает постоянную силу всасывания.
Безмешковой системой фильтрации обладает и вертикальный ручной пылесос VC, предназначенный для небольших квартир. Он обеспечивает такую же эффективность уборки, как и большой пылесос, но при этом он очень мобильный.
Пылесос DS 6
Облегчением для аллергиков и чувствительных к пыли людей является пылесос с аквафильтром DS 6 от фирмы Kärcher. Благодаря своей многоступенчатой высокоэффективной системе фильтрации пылесос надежно задерживает мелкую пыль, бактерии, споры грибков, выделения пылевых клещей и цветочную пыльцу. Вызывающие аллергию вещества связываются водой и обезвреживаются прежде, чем они смогут начать размножаться. Промежуточный фильтр с тефлоновым покрытием и специальный фильтр HEPA-13 на выходе проходящего через пылесос воздуха отделяют даже мельчайшие взвешенные частицы размером до 0,3 мкм. При степени фильтрации 99,99% воздух на выходе из пылесоса значительно чище обычного воздуха в помещении.
Пылесос DS 6 подходит для любых распространенных в домашнем использовании напольных покрытий. Дополнительно эффективность пылесоса повышается благодаря новой насадке для пола: она собирает на 55% больше пыли с ковров, чем предыдущая модель. Мощность пылесоса сохраняется постоянно высокой благодаря отсутствию фильтр-мешков, снижающих при их наполнении силу всасывания. Чтобы удалить собранную грязь, достаточно всего лишь опорожнить бачок с водой. Стандартные аксессуары, например, насадка для мягкой мебели и щелевая насадка, хранятся в специальном отсеке в верхней части пылесоса и потому не могут потеряться.
Моющие пылесосы: для тщательной очистки ковровых покрытий и твердых поверхностей
Моющие пылесосы Karcher для дома очищают ковровые напольные покрытия, мягкую мебель, матрасы, текстильную обивку стен и автомобильных сидений на всю глубину волокон. Раствор чистящего средства RM 760 под давлением в 1 бар разбрызгивается на поверхность ковра и сразу же всасывается вместе с отделенной грязью. Тем самым обеспечивается основательное устранение жировых и иных загрязнений, а также запахов. Применение средства Care Tex RM 762 замедляет повторное загрязнение и расправляет ворс ковра. В стандартную комплектацию входит и специальная накладка для твердых поверхностей, которая тщательно и бережно очищает полы из натурального камня, керамической плитки, линолеума и полимерных материалов. Моющие пылесосы оснащены системой с 2 баками. Отдельные баки для чистой и грязной воды снабжены ручками, облегчающими их извлечение, заправку и опорожнение.
Также моющие пылесосы Karcher можно использовать и для сухой уборки, для этого достаточно лишь установить бумажный фильтр-мешок.
Хозяйственные пылесосы: аппараты для решения любых задач
Хозяйственный пылесос – это универсальный пылесос, способный собирать влажный и сухой мусор, а также жидкости. Универсальность позволяет использовать такой аппарат для решения многочисленных проблем, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни.
Для хозяйственного пылесоса найдется немало работы для уборки в доме, во дворе, на приусадебном участке, на террасе, в гараже; для удаления золы, крупного мусора при применении фильтра для золы; для очистки обивки сидения в салоне автомобиля, багажнике, очистки ковриков, чувствительной панели приборов, труднодоступных мест. Хозяйственный пылесос станет незаменимым помощником во время ремонта, уборки в домашней мастерской. Он способен собрать воду, попавшую в гараж, погреб во время сильного дождя или разлившуюся по полу жидкость.
Аппараты начального класса WD 2, WD 3 впечатляют своим оснащением, соответствующим самым высоким стандартам. В частности, в них предусмотрены увеличенный мусоросборник (12 – 17 л), функция выдувания, возможность удобно «запарковать» аппарат, прикрепив к нему удлинительную трубку с насадкой для пола. Специальный патронный фильтр, предлагаемый компанией Karcher в стандартной комплектации, позволяет чередовать операции сбора жидкостей и сухого мусора, не тратя время на замену фильтра.
С помощью функции выдувания пылесос выручит Вас даже в ситуациях, не допускающих всасывание мусора. С его помощью, Вы сможете, например, легко удалить траву с гравийной дорожки.
В линейке пылесосов Kärcher есть модели с баком из нержавеющей стали, которые идеально подходят для сбора строительного мусора, осколков стекла, металла и другой грубой грязи во время ремонта. Такой бак не только прочный и долговечный, но и имеет стильный вид, добавляя привлекательности вашей уборке.
В аппаратах комфортного класса WD 4-6 высокая мощность пылесоса и множество новых функций позволят легко справиться со сложными задачами. Шланг, кабель и другие принадлежности могут закрепляться, и компактно храниться на корпусе пылесоса.
Для своих хозяйственных пылесосов Karcher предлагает широкий выбор полезных принадлежностей, существенно облегчающих решение повседневных задач чистки. От разнообразных насадок и подходящих шлангов до специальных систем фильтрации – все компоненты оптимально сочетаются с нашей техникой и друг с другом. Поэтому пылесосы Karcher подходят даже для решения специфических проблем и гарантируют повсеместное наведение безупречной чистоты.
Паропылесос: «2 в 1» - пароочиститель + пылесос
Паропылесос Karcher SV 7 сочетает в себе преимущества пароочистителей и бытовых пылесосов для сухой уборки. Удаляя рассыпавшийся мусор, Вы можете одновременно осуществлять влажную уборку пола и сразу же высушивать его. Столь же универсальный аппарат с подходящими принадлежностями гарантирует наведение безупречной чистоты во всем доме – легко, удобно, с экономией времени и без всяких химикатов. Паропылесос SV 7 выполняет функцию паровой очистки, всасывания пара и сухого мусора. И грязь и всасываемая жидкость собираются в удобно опорожняемом водяном фильтре. Горячий пар растворяет грязь и нейтрализует неприятные запахи. Пар и отделенная им грязь немедленно всасываются аппаратом. Паропылесос SV 7 оснащен системой 4-х кратной фильтрации, не включающей фильтр-мешка. Пыль связывается водяным фильтром, а HEPA-фильтр задерживает даже мельчайшие частицы, способные проникать в легкие. Выходящий из аппарата воздух оказывается чище, чем воздух в помещении.
Чередование операций всасывания сухого и влажного мусора не требует замены фильтра. Всасываемые жидкости накапливаются в водяном фильтре, а последующая паровая обработка позволяет возвратить полу блеск, не прибегая к утомительной замене тряпок.
Пистолет обеспечивает исключительно простое управление функциями аппарата. Сила всасывания регулируется нажатием кнопки (предусмотрены 5 уровней).
Паропылесос также можно использовать и для глажения (с соответствующими принадлежностями) – достаточно лишь подключить к паропылесосу паровой утюг Karcher. Интенсивная подача пара вдвое сокращает время утюжки, а подошва утюга, изготовленная из высококачественной стали, обеспечивает его легкое скольжение.
Расходные материалы и аксессуары
Расходные материалы и аксессуары к пылесосам Karcher (фильтр-мешки, HEPA-фильтры, патронные фильтры) всегда есть в наличии в наших Керхер Центрах и в нашем интернет-магазине, что немаловажно при покупке пылесоса.