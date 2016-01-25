Как выбрать пылесос?

Хозяйственные пылесосы: аппараты для решения любых задач

Хозяйственный пылесос – это универсальный пылесос, способный собирать влажный и сухой мусор, а также жидкости. Универсальность позволяет использовать такой аппарат для решения многочисленных проблем, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни.

Для хозяйственного пылесоса найдется немало работы для уборки в доме, во дворе, на приусадебном участке, на террасе, в гараже; для удаления золы, крупного мусора при применении фильтра для золы; для очистки обивки сидения в салоне автомобиля, багажнике, очистки ковриков, чувствительной панели приборов, труднодоступных мест. Хозяйственный пылесос станет незаменимым помощником во время ремонта, уборки в домашней мастерской. Он способен собрать воду, попавшую в гараж, погреб во время сильного дождя или разлившуюся по полу жидкость.

Аппараты начального класса WD 2, WD 3 впечатляют своим оснащением, соответствующим самым высоким стандартам. В частности, в них предусмотрены увеличенный мусоросборник (12 – 17 л), функция выдувания, возможность удобно «запарковать» аппарат, прикрепив к нему удлинительную трубку с насадкой для пола. Специальный патронный фильтр, предлагаемый компанией Karcher в стандартной комплектации, позволяет чередовать операции сбора жидкостей и сухого мусора, не тратя время на замену фильтра.

С помощью функции выдувания пылесос выручит Вас даже в ситуациях, не допускающих всасывание мусора. С его помощью, Вы сможете, например, легко удалить траву с гравийной дорожки.

В линейке пылесосов Kärcher есть модели с баком из нержавеющей стали, которые идеально подходят для сбора строительного мусора, осколков стекла, металла и другой грубой грязи во время ремонта. Такой бак не только прочный и долговечный, но и имеет стильный вид, добавляя привлекательности вашей уборке.



В аппаратах комфортного класса WD 4-6 высокая мощность пылесоса и множество новых функций позволят легко справиться со сложными задачами. Шланг, кабель и другие принадлежности могут закрепляться, и компактно храниться на корпусе пылесоса.

Для своих хозяйственных пылесосов Karcher предлагает широкий выбор полезных принадлежностей, существенно облегчающих решение повседневных задач чистки. От разнообразных насадок и подходящих шлангов до специальных систем фильтрации – все компоненты оптимально сочетаются с нашей техникой и друг с другом. Поэтому пылесосы Karcher подходят даже для решения специфических проблем и гарантируют повсеместное наведение безупречной чистоты.