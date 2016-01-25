Як вибрати пилосос?

Господарські пилососи: апарати для вирішення будь-яких завдань

Господарський пилосос - це універсальний пилосос, здатний збирати вологе і сухе сміття, а також рідини. Універсальність дозволяє використовувати такий апарат для вирішення численних проблем, з якими доводиться стикатися в повсякденному житті.

Для господарського пилососа знайдеться чимало роботи для прибирання в будинку, у дворі, на присадибній ділянці, на терасі, в гаражі; для видалення золи; для очищення оббивки сидіння в салоні автомобіля, багажнику, очищення килимків, чутливої панелі приладів, важкодоступних місць. Господарський пилосос стане незамінним помічником під час ремонту, прибирання в домашній майстерні. Він здатний зібрати воду, що потрапила в гараж, льох під час сильного дощу або розляту по підлозі рідину.

Апарати початкового класу WD 2, WD 3 вражають своїм оснащенням, відповідним найвищим стандартам. Зокрема, в них передбачені збільшений сміттєзбірник (12 - 17 л), функція видування, можливість зручно «запаркувати» апарат, прикріпивши до нього подовжувальні трубку з насадкою для підлоги. Спеціальний патронний фільтр, пропонований компанією Karcher в стандартній комплектації, дозволяє чергувати операції збору рідин і сухого сміття, не витрачаючи час на заміну фільтра.

За допомогою функції видування пилосос виручить Вас навіть у ситуаціях, що не допускають всмоктування сміття. З його допомогою, Ви зможете, наприклад, легко видалити траву з гравійної доріжки.

У лінійці пилососів Kärcher є моделі з баком із нержавіючої сталі, які ідеально підходять для збору будівельного сміття, осколків скла, металу та іншого грубого бруду під час ремонту. Такий бак не лише міцний і довговічний, але й має стильний вигляд, додаючи привабливості вашому прибиранню.

В апаратах комфортного класу WD 4-6 висока потужність пилососа і безліч нових функцій дозволять легко впоратися зі складними завданнями. Шланг, кабель та інші приналежності можуть закріплюватися, і компактно зберігатися на корпусі пилососа.

Для своїх господарських пилососів Karcher пропонує широкий вибір корисного приладдя, що істотно полегшують рішення повсякденних завдань чистки. Від різноманітних насадок і підходящих шлангів до спеціальних систем фільтрації - всі компоненти оптимально поєднуються з нашою технікою і один з одним. Тому пилососи Karcher підходять навіть для вирішення специфічних проблем і гарантують повсюдне наведення бездоганної чистоти.