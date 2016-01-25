Як вибрати пилосос?

Поради щодо вибору пилососа

У будинку завжди знайдеться більш приємні заняття, ніж довге і нудне прибирання побутовим пилососом. Тому Karcher пропонує Вам цілий ряд мудрих рішень, що забезпечують швидке наведення бездоганної чистоти. Працюючи в повну силу, наша техніка заощаджує Ваш час і сили. А ця стаття допоможе Вам підібрати собі помічника в будинок відповідно до саме Ваших потреб.

як вибрати пилосос

Килимові покриття, ковролін, паркет, ламінат, лінолеум: сухе прибирання

Для сухого прибирання будинку компанія Karcher розробила продумані до дрібниць пилососи серії VC. Вони гарантують виключно швидке і легке прибирання. Найвища сила всмоктування поєднується з максимальним комфортом, який забезпечує такі практичні рішення, зручний регулятор потужності і чисте вихідне повітря завдяки фільтру тонкого очищення HEPA 13 или НЕРА 12.

Якщо ви хочете заощадити на мішках для збору сміття, то ваш вибір - компактний циклонний пилосос VC 3, який не потребує змінних фільтр-мішках. Бруд і пил збираються в колбі. Завдяки мультициклонній системі Вам не потрібно витрачатися на витратні матеріали, а також Ви можете наочно контролювати ступінь наповненості колби. Крім того, така система фільтрації забезпечує постійну силу всмоктування.

Безмішковою системою фільтрації володіє і вертикальний ручний пилосос VC, призначений для невеликих квартир. Він забезпечує таку ж ефективність прибирання, як і великий пилосос, але при цьому він дуже мобільний.

Пилосос з мішками Karcher VC 2
Пилосос DS 6

Пилосос DS 6

Полегшенням для алергіків і чутливих до пилу людей є пилосос з аквафільтром DS 6 від фірми Kärcher. Завдяки своїй багатоступінчастій високоефективній системі фільтрації пилосос надійно затримує дрібний пил, бактерії, спори грибків, виділення пилових кліщів і квітковий пилок. Викликаючі алергію речовини зв'язуються водою і знешкоджуються перш, ніж вони зможуть почати розмножуватися. Проміжний фільтр з тефлоновим покриттям і спеціальний фільтр HEPA-13 на виході відокремлюють навіть дрібні зважені частинки розміром до 0,3 мкм. При ступені фільтрації 99,99% повітря на виході з пилососа значно чистіше звичайного повітря в приміщенні.

Пилосос DS 6 підходить для будь-яких поширених в домашньому використанні підлогових покриттів. Додатково ефективність пилососа підвищується завдяки новій насадці для підлоги: вона збирає на 55% більше пилу з килимів, ніж попередня модель. Потужність пилососа зберігається постійно високою завдяки відсутності фільтр-мішків, що знижують при їх наповненні силу всмоктування. Щоб видалити зібраний бруд, достатньо всього лише спорожнити бачок з водою. Стандартні аксесуари, наприклад, насадка для м'яких меблів і щілинна насадка, зберігаються в спеціальному відсіку у верхній частині пилососа і тому не можуть загубитися.

Миючі пилососи: для ретельного чищення килимових покриттів і твердих поверхонь

Миючі пилососи Karcher для дому очищають килимові підлогові покриття, м'які меблі, матраци, текстильну оббивку стін і автомобільних сидінь на всю глибину волокон. Розчин миючого засобу RM 760 під тиском в 1 бар розбризкується на поверхню килима і відразу ж всмоктується разом з відокремленим брудом. Тим самим забезпечується ґрунтовне усунення жирових та інших забруднень, а також запахів. Застосування засобу Care Tex RM 762 уповільнює повторне забруднення і розправляє ворс килима. У стандартну комплектацію входить і спеціальна накладка для твердих поверхонь, яка ретельно і дбайливо очищає підлоги з натурального каменю, керамічної плитки, лінолеуму і полімерних матеріалів. Миючі пилососи оснащені системою з 2 баками. Окремі баки для чистої та брудної води забезпечені ручками, які полегшують їх витяг, заправку і випорожнення.


Також миючі пилососи Karcher можна використовувати і для сухого прибирання, для цього достатньо лише встановити паперовий фільтр-мішок. 

Миючі пилососи SE
Господарські пилососи WD

Господарські пилососи: апарати для вирішення будь-яких завдань

Господарський пилосос - це універсальний пилосос, здатний збирати вологе і сухе сміття, а також рідини. Універсальність дозволяє використовувати такий апарат для вирішення численних проблем, з якими доводиться стикатися в повсякденному житті.

Для господарського пилососа знайдеться чимало роботи для прибирання в будинку, у дворі, на присадибній ділянці, на терасі, в гаражі; для видалення золи; для очищення оббивки сидіння в салоні автомобіля, багажнику, очищення килимків, чутливої панелі приладів, важкодоступних місць. Господарський пилосос стане незамінним помічником під час ремонту, прибирання в домашній майстерні. Він здатний зібрати воду, що потрапила в гараж, льох під час сильного дощу або розляту по підлозі рідину.

Апарати початкового класу WD 2, WD 3 вражають своїм оснащенням, відповідним найвищим стандартам. Зокрема, в них передбачені збільшений сміттєзбірник (12 - 17 л), функція видування, можливість зручно «запаркувати» апарат, прикріпивши до нього подовжувальні трубку з насадкою для підлоги. Спеціальний патронний фільтр, пропонований компанією Karcher в стандартній комплектації, дозволяє чергувати операції збору рідин і сухого сміття, не витрачаючи час на заміну фільтра.

За допомогою функції видування пилосос виручить Вас навіть у ситуаціях, що не допускають всмоктування сміття. З його допомогою, Ви зможете, наприклад, легко видалити траву з гравійної доріжки.

У лінійці пилососів Kärcher є моделі з баком із нержавіючої сталі, які ідеально підходять для збору будівельного сміття, осколків скла, металу та іншого грубого бруду під час ремонту. Такий бак не лише міцний і довговічний, але й має стильний вигляд, додаючи привабливості вашому прибиранню.

В апаратах комфортного класу WD 4-6 висока потужність пилососа і безліч нових функцій дозволять легко впоратися зі складними завданнями. Шланг, кабель та інші приналежності можуть закріплюватися, і компактно зберігатися на корпусі пилососа.

Для своїх господарських пилососів Karcher пропонує широкий вибір корисного приладдя, що істотно полегшують рішення повсякденних завдань чистки. Від різноманітних насадок і підходящих шлангів до спеціальних систем фільтрації - всі компоненти оптимально поєднуються з нашою технікою і один з одним. Тому пилососи Karcher підходять навіть для вирішення специфічних проблем і гарантують повсюдне наведення бездоганної чистоти.

Паропилосос: «2 в 1» - пароочисник + пилосос

Паропилосос Karcher SV 7 поєднує в собі переваги пароочисників і побутових пилососів для сухого прибирання. Видаляючи розсипане сміття, Ви можете одночасно здійснювати вологе прибирання підлоги та відразу ж висушувати його. Настільки ж універсальний апарат з відповідним приладдям гарантує наведення бездоганної чистоти у всьому будинку - легко, зручно, з економією часу і без всяких хімікатів. Паропилосос SV 7 виконує функцію парового очищення, всмоктування пари і сухого сміття. Бруд збирається у зручний водяний фільтр. Гарячий пар розчиняє бруд і нейтралізує неприємні запахи. Пар і відокремлена їм бруд негайно всмоктуються апаратом. Паропилосос SV 7 оснащений системою 4-х кратної фільтрації, що не включає фільтр-мішка. Пил зв'язується водяним фільтром, а HEPA-фільтр затримує навіть найдрібніші частинки, здатні проникати в легені. Виходить з апарату повітря виявляється чистіше, ніж повітря в приміщенні.

Чергування операцій всмоктування сухого та вологого сміття не вимагає заміни фільтра. Всмоктувані рідини накопичуються у водяному фільтрі, а подальша парова обробка дозволяє повернути підлозі блиск, не вдаючись до стомлюючої заміні ганчірок.

Пістолет забезпечує виключно просте управління функціями апарату. Сила всмоктування регулюється натисканням кнопки (передбачені 5 рівнів).

Паропилосос також можна використовувати і для прасування (з відповідним приладдям) - достатньо лише підключити до паропилососа парову праску Karcher. Інтенсивна подача пари вдвічі скорочує час прасування, а підошва праски, виготовлена з високоякісної сталі, забезпечує його легке ковзання.

Паропилосос SV 7

Для сухого прибирання підійдуть пилососи з фільтр-мішками, аква-фільтром, циклонні безмішкові пилососи. Рекомендуємо звернути увагу на сучасні акумуляторні пилососи без мішків для збору сміття.

Для вологого прибирання підійдуть електрошвабри.

Для чищення килимів та килимових покриттів беріть миючий пилосос.

Для прибирання у підсобних приміщеннях (гараж, підвал, тераса та ін.), а також для прибирання біля будинку необхідний господарський пилосос.

З недорогих якісних пилососів німецької ТМ Kärcher зверніть увагу на на ручний пилосос CVH 2. Його ціна 2399 грн.

Витратні матеріали та аксесуари

Витратні матеріали та аксесуари до пилососів Karcher (фільтр-мішки, HEPA-фільтри, патронні фільтри) завжди є в наявності в наших Керхер Центрах і в нашому інтернет-магазині, що важливо при покупці пилососа.

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