Як вибрати пилосос?
Поради щодо вибору пилососа
У будинку завжди знайдеться більш приємні заняття, ніж довге і нудне прибирання побутовим пилососом. Тому Karcher пропонує Вам цілий ряд мудрих рішень, що забезпечують швидке наведення бездоганної чистоти. Працюючи в повну силу, наша техніка заощаджує Ваш час і сили. А ця стаття допоможе Вам підібрати собі помічника в будинок відповідно до саме Ваших потреб.
Килимові покриття, ковролін, паркет, ламінат, лінолеум: сухе прибирання
Для сухого прибирання будинку компанія Karcher розробила продумані до дрібниць пилососи серії VC. Вони гарантують виключно швидке і легке прибирання. Найвища сила всмоктування поєднується з максимальним комфортом, який забезпечує такі практичні рішення, зручний регулятор потужності і чисте вихідне повітря завдяки фільтру тонкого очищення HEPA 13 или НЕРА 12.
Якщо ви хочете заощадити на мішках для збору сміття, то ваш вибір - компактний циклонний пилосос VC 3, який не потребує змінних фільтр-мішках. Бруд і пил збираються в колбі. Завдяки мультициклонній системі Вам не потрібно витрачатися на витратні матеріали, а також Ви можете наочно контролювати ступінь наповненості колби. Крім того, така система фільтрації забезпечує постійну силу всмоктування.
Безмішковою системою фільтрації володіє і вертикальний ручний пилосос VC, призначений для невеликих квартир. Він забезпечує таку ж ефективність прибирання, як і великий пилосос, але при цьому він дуже мобільний.
Пилосос DS 6
Полегшенням для алергіків і чутливих до пилу людей є пилосос з аквафільтром DS 6 від фірми Kärcher. Завдяки своїй багатоступінчастій високоефективній системі фільтрації пилосос надійно затримує дрібний пил, бактерії, спори грибків, виділення пилових кліщів і квітковий пилок. Викликаючі алергію речовини зв'язуються водою і знешкоджуються перш, ніж вони зможуть почати розмножуватися. Проміжний фільтр з тефлоновим покриттям і спеціальний фільтр HEPA-13 на виході відокремлюють навіть дрібні зважені частинки розміром до 0,3 мкм. При ступені фільтрації 99,99% повітря на виході з пилососа значно чистіше звичайного повітря в приміщенні.
Пилосос DS 6 підходить для будь-яких поширених в домашньому використанні підлогових покриттів. Додатково ефективність пилососа підвищується завдяки новій насадці для підлоги: вона збирає на 55% більше пилу з килимів, ніж попередня модель. Потужність пилососа зберігається постійно високою завдяки відсутності фільтр-мішків, що знижують при їх наповненні силу всмоктування. Щоб видалити зібраний бруд, достатньо всього лише спорожнити бачок з водою. Стандартні аксесуари, наприклад, насадка для м'яких меблів і щілинна насадка, зберігаються в спеціальному відсіку у верхній частині пилососа і тому не можуть загубитися.
Миючі пилососи: для ретельного чищення килимових покриттів і твердих поверхонь
Миючі пилососи Karcher для дому очищають килимові підлогові покриття, м'які меблі, матраци, текстильну оббивку стін і автомобільних сидінь на всю глибину волокон. Розчин миючого засобу RM 760 під тиском в 1 бар розбризкується на поверхню килима і відразу ж всмоктується разом з відокремленим брудом. Тим самим забезпечується ґрунтовне усунення жирових та інших забруднень, а також запахів. Застосування засобу Care Tex RM 762 уповільнює повторне забруднення і розправляє ворс килима. У стандартну комплектацію входить і спеціальна накладка для твердих поверхонь, яка ретельно і дбайливо очищає підлоги з натурального каменю, керамічної плитки, лінолеуму і полімерних матеріалів. Миючі пилососи оснащені системою з 2 баками. Окремі баки для чистої та брудної води забезпечені ручками, які полегшують їх витяг, заправку і випорожнення.
Також миючі пилососи Karcher можна використовувати і для сухого прибирання, для цього достатньо лише встановити паперовий фільтр-мішок.
Господарські пилососи: апарати для вирішення будь-яких завдань
Господарський пилосос - це універсальний пилосос, здатний збирати вологе і сухе сміття, а також рідини. Універсальність дозволяє використовувати такий апарат для вирішення численних проблем, з якими доводиться стикатися в повсякденному житті.
Для господарського пилососа знайдеться чимало роботи для прибирання в будинку, у дворі, на присадибній ділянці, на терасі, в гаражі; для видалення золи; для очищення оббивки сидіння в салоні автомобіля, багажнику, очищення килимків, чутливої панелі приладів, важкодоступних місць. Господарський пилосос стане незамінним помічником під час ремонту, прибирання в домашній майстерні. Він здатний зібрати воду, що потрапила в гараж, льох під час сильного дощу або розляту по підлозі рідину.
Апарати початкового класу WD 2, WD 3 вражають своїм оснащенням, відповідним найвищим стандартам. Зокрема, в них передбачені збільшений сміттєзбірник (12 - 17 л), функція видування, можливість зручно «запаркувати» апарат, прикріпивши до нього подовжувальні трубку з насадкою для підлоги. Спеціальний патронний фільтр, пропонований компанією Karcher в стандартній комплектації, дозволяє чергувати операції збору рідин і сухого сміття, не витрачаючи час на заміну фільтра.
За допомогою функції видування пилосос виручить Вас навіть у ситуаціях, що не допускають всмоктування сміття. З його допомогою, Ви зможете, наприклад, легко видалити траву з гравійної доріжки.
У лінійці пилососів Kärcher є моделі з баком із нержавіючої сталі, які ідеально підходять для збору будівельного сміття, осколків скла, металу та іншого грубого бруду під час ремонту. Такий бак не лише міцний і довговічний, але й має стильний вигляд, додаючи привабливості вашому прибиранню.
В апаратах комфортного класу WD 4-6 висока потужність пилососа і безліч нових функцій дозволять легко впоратися зі складними завданнями. Шланг, кабель та інші приналежності можуть закріплюватися, і компактно зберігатися на корпусі пилососа.
Для своїх господарських пилососів Karcher пропонує широкий вибір корисного приладдя, що істотно полегшують рішення повсякденних завдань чистки. Від різноманітних насадок і підходящих шлангів до спеціальних систем фільтрації - всі компоненти оптимально поєднуються з нашою технікою і один з одним. Тому пилососи Karcher підходять навіть для вирішення специфічних проблем і гарантують повсюдне наведення бездоганної чистоти.
Паропилосос: «2 в 1» - пароочисник + пилосос
Паропилосос Karcher SV 7 поєднує в собі переваги пароочисників і побутових пилососів для сухого прибирання. Видаляючи розсипане сміття, Ви можете одночасно здійснювати вологе прибирання підлоги та відразу ж висушувати його. Настільки ж універсальний апарат з відповідним приладдям гарантує наведення бездоганної чистоти у всьому будинку - легко, зручно, з економією часу і без всяких хімікатів. Паропилосос SV 7 виконує функцію парового очищення, всмоктування пари і сухого сміття. Бруд збирається у зручний водяний фільтр. Гарячий пар розчиняє бруд і нейтралізує неприємні запахи. Пар і відокремлена їм бруд негайно всмоктуються апаратом. Паропилосос SV 7 оснащений системою 4-х кратної фільтрації, що не включає фільтр-мішка. Пил зв'язується водяним фільтром, а HEPA-фільтр затримує навіть найдрібніші частинки, здатні проникати в легені. Виходить з апарату повітря виявляється чистіше, ніж повітря в приміщенні.
Чергування операцій всмоктування сухого та вологого сміття не вимагає заміни фільтра. Всмоктувані рідини накопичуються у водяному фільтрі, а подальша парова обробка дозволяє повернути підлозі блиск, не вдаючись до стомлюючої заміні ганчірок.
Пістолет забезпечує виключно просте управління функціями апарату. Сила всмоктування регулюється натисканням кнопки (передбачені 5 рівнів).
Паропилосос також можна використовувати і для прасування (з відповідним приладдям) - достатньо лише підключити до паропилососа парову праску Karcher. Інтенсивна подача пари вдвічі скорочує час прасування, а підошва праски, виготовлена з високоякісної сталі, забезпечує його легке ковзання.
Витратні матеріали та аксесуари
Витратні матеріали та аксесуари до пилососів Karcher (фільтр-мішки, HEPA-фільтри, патронні фільтри) завжди є в наявності в наших Керхер Центрах і в нашому інтернет-магазині, що важливо при покупці пилососа.
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