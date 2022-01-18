Ручні вертикальні пилососи

Легке очищення - система без мішків

Система фільтрації у вертикальних пилососах Керхер заслуговує на особливу увагу. Моделі VC 7 Cordless yourMax і VC 6 Cordless ourFamily оснащені трирівневою системою фільтрації. Включає вона фільтр циклонного типу, фільтр попереднього очищення і HEPA-фільтр, який вловлює до 99.97% частинок розміром до 0.3 мікрон. Це особливо важливо для алергіків і сімей з маленькими дітьми, оскільки повітря в будинку стає значно чистішим.

Фільтри легко витягуються і чистяться, що робить обслуговування пилососів простим і зручним. Регулярне чищення фільтрів допомагає підтримувати високу ефективність пилососа і продовжує термін його служби.

Ці високотехнологічні рішення роблять вертикальні пилососи Керхер не тільки потужними та ефективними в прибиранні, а й гарантують підтримання здорової атмосфери у вашому домі. Обирайте модель, яка підходить саме вам, і насолоджуйтеся чистотою та свіжістю щодня.