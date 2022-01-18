Ручні вертикальні пилососи
Сучасні вертикальні пилососи від Керхер: комфорт і міць у кожному куточку вашого будинку
Сучасні технології, зручність використання та висока ефективність - основні характеристики вертикальних пилососів від Керхер. Моделі VC 7 Cordless yourMax, VC 6 Cordless ourFamily і VC 4 Cordless являють собою вершину технологічного прогресу в дизайні та функціональності прибиральної техніки.
VC 7 Cordless yourMax - мобільність і багатофункціональність
Купити пилосос бездротовий вертикальний VC 7 Cordless yourMax - значить вибрати пристрій, який легко впорається з будь-якими забрудненнями завдяки потужному двигуну і просунутій системі фільтрації. Цей пилосос швабра бездротовий не потребує постійного під'єднання до мережі, що дає вам свободу руху по всьому будинку без клопоту з розплутуванням і переміщенням дротів.
VC 6 Cordless ourFamily - довговічність та економічність
Вертикальний пилосос без дроту VC 6 Cordless ourFamily забезпечує високу ефективність прибирання за низького енергоспоживання завдяки енергоефективному двигуну та оптимізованій системі всмоктування. Простота в обслуговуванні та можливість регулювання потужності роблять цю модель ідеальною для сімейного використання.
VCS 3 Nano Complete — розумна компактність і ефективність
Якщо вам потрібен акумуляторний пилосос для швидкого та якісного щоденного прибирання, який не займає багато місця і завжди готовий до роботи, VCS 3 Nano Complete стане оптимальним вибором. Завдяки інтелектуальній системі визначення забруднень він автоматично регулює потужність всмоктування, забезпечуючи ефективне очищення різних поверхонь і раціональне використання заряду. Незважаючи на компактні розміри та малу вагу, пилосос демонструє високі результати прибирання, не поступаючись більш габаритним моделям.
Система фільтрації: чистота та безпека
Легке очищення - система без мішків
Система фільтрації у вертикальних пилососах Керхер заслуговує на особливу увагу. Моделі VC 7 Cordless yourMax і VC 6 Cordless ourFamily оснащені трирівневою системою фільтрації. Включає вона фільтр циклонного типу, фільтр попереднього очищення і HEPA-фільтр, який вловлює до 99.97% частинок розміром до 0.3 мікрон. Це особливо важливо для алергіків і сімей з маленькими дітьми, оскільки повітря в будинку стає значно чистішим.
Фільтри легко витягуються і чистяться, що робить обслуговування пилососів простим і зручним. Регулярне чищення фільтрів допомагає підтримувати високу ефективність пилососа і продовжує термін його служби.
Ці високотехнологічні рішення роблять вертикальні пилососи Керхер не тільки потужними та ефективними в прибиранні, а й гарантують підтримання здорової атмосфери у вашому домі. Обирайте модель, яка підходить саме вам, і насолоджуйтеся чистотою та свіжістю щодня.
Інноваційне очищення фільтра за допомогою спеціального інструменту
Однією з ключових особливостей пилососів серій VC 6 Cordless ourFamily і VC 7 Cordless yourMax є система очищення фільтра з використанням спеціального інструменту, що дає можливість зручного та гігієнічного обслуговування пристрою. Цей інструмент призначений для того, щоб користувач міг очистити вхідний фільтр без прямого контакту з пилом і брудом.
Процес очищення простий та інтуїтивно зрозумілий: вам потрібно лише вставити фільтр у призначений для цього очищувач фільтра. Після цього слід увімкнути пилосос і вручну прокрутити механізм очищувача. Унаслідок цієї дії фільтр ефективно очищається від пилу, що накопичився, що дає змогу підтримувати оптимальну працездатність пилососа і подовжує термін служби самого фільтра.
Для власників моделей із серії VC 4 Cordless myHome також доступна можливість придбання цього інструменту окремо, що робить процес догляду за пилососом ще більш зручним і ефективним. Використання спеціального інструменту для очищення фільтра не тільки спрощує обслуговування пристрою, а й значно підвищує рівень гігієни в процесі прибирання, позбавляючи користувача необхідності контактувати із зібраним брудом.
Таким чином, завдяки цій функції, пилососи Керхер стають ідеальним вибором для тих, хто цінує чистоту, зручність і тривалу службу своїх прибиральних пристроїв.
Вертикальні пилососи Керхер: ідеальні помічники для сухого прибирання
Таким чином, вертикальні пилососи Керхер об'єднують у собі німецьку якість, передові технології та функціональний дизайн, що робить їх ідеальним вибором для ефективного сухого прибирання вашого будинку.
VC 7 Cordless yourMax і VC 6 Cordless ourFamily виділяються на тлі інших завдяки своїм бездротовим можливостям, що забезпечує більшу свободу рухів під час прибирання. Ці потужні вертикальні пилососи здатні ефективно збирати пил і сміття, роблячи ваш будинок ідеально чистим без зайвих зусиль. Вони оснащені трирівневими системами фільтрації, які значно покращують якість повітря в приміщенні, роблячи його більш здоровим для мешканців.
Для тих, хто шукає компактне рішення для щоденного прибирання, оптимальним вибором стане VCS 3 Nano — модель із розумною системою визначення рівня забруднення, яка автоматично регулює потужність всмоктування та оптимізує роботу акумулятора. Водночас KVA 2 пропонує простіший підхід: легкий, маневрений і зручний у використанні пилосос із класичним керуванням, що ідеально підходить для швидкого підтримання чистоти без складних налаштувань.
Усі моделі обладнані інноваційними системами очищення фільтра, що дають змогу підтримувати їх в оптимальному стані без контакту з брудом. Це не тільки зручно, але й гігієнічно. Крім того, якщо вам потрібен вертикальний пилосос або типу стійка, палиця, Керхер пропонує різні варіанти, які відмінно впишуться у ваш побут і допоможуть підтримувати порядок у домі.
Вертикальні пилососи з живленням від мережі, хоча й ефективні, стають менш актуальними через їхню обмежену мобільність і незручність використання. Шнур, що обмежує радіус дії і вимагає постійної зміни розеток під час прибирання, істотно ускладнює процес, особливо у великих будинках або місцях з малою кількістю доступних розеток. У відповідь на сучасні вимоги зручності та мобільності, бездротові вертикальні пилососи стають кращим вибором, забезпечуючи користувачеві свободу переміщення і спрощуючи процес прибирання.
Поширені запитання
Де купити пилосос вертикальний?
Купити вертикальний пилосос Керхер ви можете в Києві або іншому місті України, водночас ви отримуєте надійний пристрій, який прослужить вам довгі роки, зберігаючи ваш будинок чистим і затишним. Вертикальні пилососи Керхер - це чудове поєднання стилю, потужності та зручності використання, що ідеально підходить для сучасного житла.
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