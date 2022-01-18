Ручні вертикальні пилососи

Сучасні вертикальні пилососи від Керхер: комфорт і міць у кожному куточку вашого будинку

Сучасні технології, зручність використання та висока ефективність - основні характеристики вертикальних пилососів від Керхер. Моделі VC 7 Cordless yourMax, VC 6 Cordless ourFamily і VC 4 Cordless являють собою вершину технологічного прогресу в дизайні та функціональності прибиральної техніки.

Вертикальні пилососи Karcher
VC 7 Cordless yourMax

VC 7 Cordless yourMax - мобільність і багатофункціональність

Купити пилосос бездротовий вертикальний VC 7 Cordless yourMax - значить вибрати пристрій, який легко впорається з будь-якими забрудненнями завдяки потужному двигуну і просунутій системі фільтрації. Цей пилосос швабра бездротовий не потребує постійного під'єднання до мережі, що дає вам свободу руху по всьому будинку без клопоту з розплутуванням і переміщенням дротів.

VC 6 Cordless ourFamily

VC 6 Cordless ourFamily - довговічність та економічність

Вертикальний пилосос без дроту VC 6 Cordless ourFamily забезпечує високу ефективність прибирання за низького енергоспоживання завдяки енергоефективному двигуну та оптимізованій системі всмоктування. Простота в обслуговуванні та можливість регулювання потужності роблять цю модель ідеальною для сімейного використання. 

VCS 3 Nano Complete

VCS 3 Nano Complete — розумна компактність і ефективність

Якщо вам потрібен акумуляторний пилосос для швидкого та якісного щоденного прибирання, який не займає багато місця і завжди готовий до роботи, VCS 3 Nano Complete стане оптимальним вибором. Завдяки інтелектуальній системі визначення забруднень він автоматично регулює потужність всмоктування, забезпечуючи ефективне очищення різних поверхонь і раціональне використання заряду. Незважаючи на компактні розміри та малу вагу, пилосос демонструє високі результати прибирання, не поступаючись більш габаритним моделям.

Система фільтрації: чистота та безпека

Система фільтрації

Легке очищення - система без мішків

Система фільтрації у вертикальних пилососах Керхер заслуговує на особливу увагу. Моделі VC 7 Cordless yourMax і VC 6 Cordless ourFamily оснащені трирівневою системою фільтрації. Включає вона фільтр циклонного типу, фільтр попереднього очищення і HEPA-фільтр, який вловлює до 99.97% частинок розміром до 0.3 мікрон. Це особливо важливо для алергіків і сімей з маленькими дітьми, оскільки повітря в будинку стає значно чистішим.

Фільтри легко витягуються і чистяться, що робить обслуговування пилососів простим і зручним. Регулярне чищення фільтрів допомагає підтримувати високу ефективність пилососа і продовжує термін його служби.

Ці високотехнологічні рішення роблять вертикальні пилососи Керхер не тільки потужними та ефективними в прибиранні, а й гарантують підтримання здорової атмосфери у вашому домі. Обирайте модель, яка підходить саме вам, і насолоджуйтеся чистотою та свіжістю щодня.

Інноваційне очищення фільтра за допомогою спеціального інструменту

Однією з ключових особливостей пилососів серій VC 6 Cordless ourFamily і VC 7 Cordless yourMax є система очищення фільтра з використанням спеціального інструменту, що дає можливість зручного та гігієнічного обслуговування пристрою. Цей інструмент призначений для того, щоб користувач міг очистити вхідний фільтр без прямого контакту з пилом і брудом.

Процес очищення простий та інтуїтивно зрозумілий: вам потрібно лише вставити фільтр у призначений для цього очищувач фільтра. Після цього слід увімкнути пилосос і вручну прокрутити механізм очищувача. Унаслідок цієї дії фільтр ефективно очищається від пилу, що накопичився, що дає змогу підтримувати оптимальну працездатність пилососа і подовжує термін служби самого фільтра.

Для власників моделей із серії VC 4 Cordless myHome також доступна можливість придбання цього інструменту окремо, що робить процес догляду за пилососом ще більш зручним і ефективним. Використання спеціального інструменту для очищення фільтра не тільки спрощує обслуговування пристрою, а й значно підвищує рівень гігієни в процесі прибирання, позбавляючи користувача необхідності контактувати із зібраним брудом.

Таким чином, завдяки цій функції, пилососи Керхер стають ідеальним вибором для тих, хто цінує чистоту, зручність і тривалу службу своїх прибиральних пристроїв.

Інноваційне очищення фільтра

Вертикальні пилососи Керхер: ідеальні помічники для сухого прибирання

Таким чином, вертикальні пилососи Керхер об'єднують у собі німецьку якість, передові технології та функціональний дизайн, що робить їх ідеальним вибором для ефективного сухого прибирання вашого будинку.

VC 7 Cordless yourMax і VC 6 Cordless ourFamily виділяються на тлі інших завдяки своїм бездротовим можливостям, що забезпечує більшу свободу рухів під час прибирання. Ці потужні вертикальні пилососи здатні ефективно збирати пил і сміття, роблячи ваш будинок ідеально чистим без зайвих зусиль. Вони оснащені трирівневими системами фільтрації, які значно покращують якість повітря в приміщенні, роблячи його більш здоровим для мешканців.

Для тих, хто шукає компактне рішення для щоденного прибирання, оптимальним вибором стане VCS 3 Nano — модель із розумною системою визначення рівня забруднення, яка автоматично регулює потужність всмоктування та оптимізує роботу акумулятора. Водночас KVA 2 пропонує простіший підхід: легкий, маневрений і зручний у використанні пилосос із класичним керуванням, що ідеально підходить для швидкого підтримання чистоти без складних налаштувань.

Усі моделі обладнані інноваційними системами очищення фільтра, що дають змогу підтримувати їх в оптимальному стані без контакту з брудом. Це не тільки зручно, але й гігієнічно. Крім того, якщо вам потрібен вертикальний пилосос або типу стійка, палиця, Керхер пропонує різні варіанти, які відмінно впишуться у ваш побут і допоможуть підтримувати порядок у домі.

Вертикальні пилососи з живленням від мережі, хоча й ефективні, стають менш актуальними через їхню обмежену мобільність і незручність використання. Шнур, що обмежує радіус дії і вимагає постійної зміни розеток під час прибирання, істотно ускладнює процес, особливо у великих будинках або місцях з малою кількістю доступних розеток. У відповідь на сучасні вимоги зручності та мобільності, бездротові вертикальні пилососи стають кращим вибором, забезпечуючи користувачеві свободу переміщення і спрощуючи процес прибирання.

VC 7 Cordless

Поширені запитання

Орієнтуйтеся на площу приміщення та інтенсивність прибирання. Для невеликих квартир підійде компактний Kärcher VCS 3 Nano Complete з інтелектуальною системою Auto-Sense, яка сама регулює потужність залежно від рівня забруднення. Для великих будинків — Kärcher VC 6 Cordless ourFamily з двигуном 250 Вт і часом роботи до 50 хвилин. Для максимальної автономності — Kärcher VC 7 Cordless yourMax з двигуном 350 Вт, датчиком пилу та роботою до 60 хвилин від одного заряду.

Ні. Усі вертикальні пилососи Kärcher мають безмішкову систему — бруд збирається у знімний контейнер, який спустошується одним натисканням кнопки. Kärcher VC 7 Cordless yourMax та Kärcher VC 6 Cordless ourFamily оснащені 3-ступеневою фільтрацією: фільтр циклонного типу, вхідний фільтр та гігієнічний HEPA-фільтр, що вловлює до 99,97 % частинок розміром до 0,3 мікрон. Фільтри очищуються за допомогою спеціального інструмента без контакту з пилом.

Так. Усі моделі оснащені моторизованою активною насадкою з обертовою щіткою, яка ефективно збирає бруд з твердих покриттів (ламінат, плитка, лінолеум) та килимів. Kärcher VC 6 Cordless ourFamily у комплектації Duo додатково включає насадку з м'яким роликом для делікатного очищення паркету, коркового покриття та ПВХ. Гнучкий шарнір насадки дає змогу легко прибирати під меблями.

Бездротові вертикальні пилососи Kärcher працюють від літій-іонного акумулятора 25,2 В і не обмежують радіус переміщення. Kärcher VC 7 Cordless yourMax забезпечує до 60 хвилин автономної роботи, Kärcher VC 6 Cordless ourFamily — до 50 хвилин. Цього достатньо для повноцінного прибирання великого будинку без перерви на зміну розетки. Настінний тримач із вбудованою функцією зарядки дає змогу зберігати апарат компактно і тримати акумулятор готовим до роботи.

Так. Моторизована роликова щітка в активній насадці ефективно збирає шерсть з підлоги та килимів. Kärcher VCS 3 Nano Complete з багатоступеневою HEPA-фільтрацією затримує 99,9 % частинок пилу та алергенів, що робить його відповідним вибором для власників домашніх тварин. Kärcher VC 7 Cordless yourMax та Kärcher VC 6 Cordless ourFamily також мають гігієнічний HEPA-фільтр (EN 1822:1998) та режим Boost для посиленого всмоктування в місцях скупчення шерсті.

Kärcher VCS 3 Nano Complete працює з рівнем шуму менше 79 дБ(А) — це порівнянно зі звичайною розмовою підвищеним голосом. Kärcher VC 6 Cordless ourFamily та Kärcher VC 7 Cordless yourMax також відзначаються низьким рівнем шуму завдяки безщітковому двигуну постійного струму, який забезпечує тиху та стабільну роботу.

Де купити пилосос вертикальний?

Купити вертикальний пилосос Керхер ви можете в Києві або іншому місті України, водночас ви отримуєте надійний пристрій, який прослужить вам довгі роки, зберігаючи ваш будинок чистим і затишним. Вертикальні пилососи Керхер - це чудове поєднання стилю, потужності та зручності використання, що ідеально підходить для сучасного житла.

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