Продуктивна та міцна акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора B 110 R з технологією дискових щіток (робоча ширина 75 см) призначена, зокрема, для прибирання в супермаркетах, торгових центрах, лікарнях, а також у виробничих цехах і складських приміщеннях. Виконання робіт значно спрощується кольоровим кодуванням елементів управління, а інноваційна система ключового доступу KIK практично виключає людський фактор. Сидіння з можливістю регулювання по висоті, робоче освітлення, кольоровий дисплей для задання налаштувань на 30 мовах і автоматична система заливу чистої води підкреслюють високу ергономічність машини і сприяють підвищенню продуктивності прибирання. У якості опції пропонується також бічна миюча голова, яка збільшує робочу ширину на 10 см і дозволяє очищати підлогу впритул до стін або під стелажами.