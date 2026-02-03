Підлогомийна машина B 110 R Bp + дискова щіткова голова D75
У стандартну комплектацію підлогомийно-всмоктуючої машини з сидінням для оператора B 110 R входять дві дискові щітки, всмоктуюча балка нового покоління, система автоматичного заливу чистої води Auto Fill, робоче освітлення і міцний передній бампер. Крім того, в машині представлена інноваційна система ключового доступу KIK.
Продуктивна та міцна акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора B 110 R з технологією дискових щіток (робоча ширина 75 см) призначена, зокрема, для прибирання в супермаркетах, торгових центрах, лікарнях, а також у виробничих цехах і складських приміщеннях. Виконання робіт значно спрощується кольоровим кодуванням елементів управління, а інноваційна система ключового доступу KIK практично виключає людський фактор. Сидіння з можливістю регулювання по висоті, робоче освітлення, кольоровий дисплей для задання налаштувань на 30 мовах і автоматична система заливу чистої води підкреслюють високу ергономічність машини і сприяють підвищенню продуктивності прибирання. У якості опції пропонується також бічна миюча голова, яка збільшує робочу ширину на 10 см і дозволяє очищати підлогу впритул до стін або під стелажами.
Особливості та переваги
Регульоване за висотою сидінняОптимальне положення сидіння незалежно від комплекції оператора. Максимальний комфорт їзди. Забезпечує тривалу роботу без перевтоми.
Подача води залежно від швидкості рухуЗменшує витрату води під час руху на поворотах або з малою швидкістю. Економія води підвищує продуктивність прибирання. Прискорене висихання підлоги і зменшення ризику збереження води на підлозі в місцях розвороту.
Міцна всмоктуюча балка з литого алюмініюЗ міцними на розрив і довговічними ущільнюючими смугами з матеріалу Linatex® для ефективного збору води з підлоги. Швидка і проста заміна ущільнюючих смуг. Відхиляється при зіткненні зі стіною, щоб уникнути пошкоджень.
Інноваційна система KIK
- Ключі різного кольору з різними правами доступу попереджають помилкові дії оператора.
- Для кожного оператора можуть окремо задаватися параметри режиму прибирання та інші функції.
- Оптимальна адаптація до індивідуальних завдань конкретного оператора.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Тяговий двигун
|Робоча ширина щіток (мм)
|750
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|950
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|110 / 110
|Теор. продуктивність за площею (м²/год)
|4500
|Практ. продуктивність за площею (м²/год)
|3150
|Батарея (В)
|24
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 4
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 230 / 50
|Допустимий кут підйому (%)
|10
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск прижиму щітки (г/см²)
|40
|Витрата води (л/хв)
|макс. 5,7
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|59
|Споживана потужність (Вт)
|до 2350
|Повна нормативна маса (кг)
|650
|Маса (без приладдя) (кг)
|246
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1695 x 975 x 1315
Комплектація
- Дискова щітка: 2 шт.
- Всмоктуюча балка, вигнута
Оснащення
- Система Auto-Fill
- Потужний тяговий привід
- Автоматичне вимкнення подачі води
- Стоянкове гальмо.
- Електромагнітні клапани
- Система 2 резервуарів
- Регульоване за висотою сидіння
- Індикатор рівня чистої води: Через тиск води
- Стандартне робоче освітлення
- Міцний передній відбійник
- З системою регулювання подачі води залежно від швидкості руху
- Можливість дистанційного оновлення програмного забезпечення та повідомлення про несправності через систему Kärcher Fleet
- Концепція кольорового кодування і обслуговування Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) з багатомовним (понад 30 мов) інтерфейсом та індивідуальним розподілом повноважень
- Можливість перевезення прибирального інвентарю (швабри тощо)
- Електричний і механічний поплавковий вимикач
- Перемикач системи управління EASY
Відео
Області застосування
- Ідеальне рішення для супермаркетів, торгових центрів або лікарень
- Підходить також для прибирання виробничих цехів і складів