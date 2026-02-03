Продуктивная и прочная аккумуляторная поломоечно-всасывающая машина с сиденьем для оператора B 110 R с технологией дисковых щеток (рабочая ширина 75 см) предназначена, в частности, для уборки в супермаркетах, торговых центрах, больницах, а также в производственных цехах и складских помещениях. Выполнение работ значительно упрощается цветовой кодировкой элементов управления, а инновационная система ключевого доступа KIK практически исключает человеческий фактор. Сиденья с регулировкой по высоте, подсветка, цветной дисплей для задания настроек на 30 языках и автоматическая система залива чистой воды подчеркивают высокую эргономичность машины и способствуют повышению производительности уборки. В качестве опции предлагается также боковая моющая голова, которая увеличивает рабочую ширину на 10 см и позволяет очищать пол вплотную к стенам или под стеллажами.