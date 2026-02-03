Інші машини для прибирання підлоги

У даній категорії можна переглянути асортимент однодискових машин, машин для прибирання ескалаторів та траволаторів, а також компактне рішення для очищення сходів.

Kärcher Однодискові прибиральні машини

Однодискові прибиральні машини

Для прибирання як твердих, так і текстильних підлогових покриттів: у програмі Керхер знайдуться однодискові прибиральні машини для вирішення будь-яких завдань - як універсальні, так і спеціального призначення.

Kärcher Апарати для очищення сходів і ескалаторів

Апарати для очищення сходів і ескалаторів

Швидко і до блиску. Керхер пропонує високоефективні апарати для чищення ескалаторів, травалаторів, сходів і підвіконь.

