Підлогомийна машина B 110 R Bp + роликова щіткова голова R75 нового покоління

У стандартну комплектацію підлогомийно-всмоктуючої машини з сидінням для оператора B 110 R входять дві роликові щітки, всмоктуюча балка нового покоління, система автоматичного заливу чистої води Auto Fill, робоче освітлення і міцний передній бампер. Крім того, в машині представлена інноваційна система ключового доступу KIK.

Продуктивна та міцна акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора B 110 R з технологією роликових щіток (робоча ширина 75 см) призначена, зокрема, для прибирання в супермаркетах, торгових центрах, лікарнях, а також у виробничих цехах і складських приміщеннях. Виконання робіт значно спрощується кольоровим кодуванням елементів управління, а інноваційна система ключового доступу KIK практично виключає людський фактор. Сидіння з можливістю регулювання по висоті, робоче освітлення, кольоровий дисплей для задання налаштувань на 30 мовах і автоматична система заливу чистої води підкреслюють високу ергономічність машини і сприяють підвищенню продуктивності прибирання. У якості опції пропонується також бічна миюча голова, яка збільшує робочу ширину на 10 см і дозволяє очищати підлогу впритул до стін або під стелажами.

Особливості та переваги
Регульоване за висотою сидіння
  • Оптимальне положення сидіння незалежно від комплекції оператора.
  • Максимальний комфорт їзди.
  • Забезпечує тривалу роботу без перевтоми.
Подача води залежно від швидкості руху
  • Зменшує витрату води під час руху на поворотах або з малою швидкістю.
  • Економія води підвищує продуктивність прибирання.
  • Прискорене висихання підлоги і зменшення ризику збереження води на підлозі в місцях розвороту.
Міцна всмоктуюча балка з литого алюмінію
  • З міцними на розрив і довговічними ущільнюючими смугами з матеріалу Linatex® для ефективного збору води з підлоги.
  • Швидка і проста заміна ущільнюючих смуг.
  • Відхиляється при зіткненні зі стіною, щоб уникнути пошкоджень.
Інноваційна система KIK
  • Ключі різного кольору з різними правами доступу попереджають помилкові дії оператора.
  • Для кожного оператора можуть окремо задаватися параметри режиму прибирання та інші функції.
  • Оптимальна адаптація до індивідуальних завдань конкретного оператора.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Тяговий двигун
Робоча ширина щіток (мм) 750
Ширина всмоктуючої балки (мм) 950
Об’єм баків для чистої / брудної води (л) 110 / 110
Теоретична продуктивність по площі (м²/год) 4500
Практична продуктивність по площі (м²/год) 3150
Батарея (В) 24
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 4
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В) 100 - 230
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц) 50
Допустимий кут підйому (%) 10
Частота обертання щітки (об/хв) 1200
Тиск притиску щітки (г/см²) 500
Витрата води (л/хв) макс. 5,7
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 59
Споживана потужність (Вт) до 2350
Повна нормативна маса (кг) 650
Оновлення програмного забезпечення доступні до 2032-01-01
Маса (без приладдя) (кг) 245,5
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1695 x 975 x 1315

Комплектація

  • Обертові щітки: 2 шт.
  • Всмоктуюча балка, вигнута

Оснащення

  • Система Auto-Fill
  • Запатентована система промивання бака для брудної води
  • Потужний тяговий привід
  • Автоматичне вимкнення подачі води
  • Стоянкове гальмо.
  • Електромагнітні клапани
  • Система 2 резервуарів
  • Регульоване за висотою сидіння
  • Індикатор рівня чистої води: Через тиск води
  • Стандартне робоче освітлення
  • Міцний передній відбійник
  • З системою регулювання подачі води залежно від швидкості руху
  • Можливість дистанційного оновлення ПЗ та повідомлень про несправності через систему Kärcher Fleet
  • Концепція кольорового кодування та обслуговування Kärcher
  • Система KIK (Kärcher Intelligent Key) з багатомовним (більше 30 мов) інтерфейсом та індивідуальним розподілом повноважень
  • Можливість перевезення прибирального інвентарю (швабри тощо)
  • Електричний і механічний поплавковий вимикач
  • Перемикач системи керування EASY
Підлогомийна машина B 110 R Bp + роликова щіткова голова R75 нового покоління
Підлогомийна машина B 110 R Bp + роликова щіткова голова R75 нового покоління
Підлогомийна машина B 110 R Bp + роликова щіткова голова R75 нового покоління
Підлогомийна машина B 110 R Bp + роликова щіткова голова R75 нового покоління
Підлогомийна машина B 110 R Bp + роликова щіткова голова R75 нового покоління
Підлогомийна машина B 110 R Bp + роликова щіткова голова R75 нового покоління
Підлогомийна машина B 110 R Bp + роликова щіткова голова R75 нового покоління
Підлогомийна машина B 110 R Bp + роликова щіткова голова R75 нового покоління

Відео

Області застосування
  • Ідеальне рішення для супермаркетів, торгових центрів або лікарень
  • Підходить також для прибирання виробничих цехів і складів
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