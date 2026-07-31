Підлогомийна машина B 110 R Bp + роликова щіткова голова R75 нового покоління
У стандартну комплектацію підлогомийно-всмоктуючої машини з сидінням для оператора B 110 R входять дві роликові щітки, всмоктуюча балка нового покоління, система автоматичного заливу чистої води Auto Fill, робоче освітлення і міцний передній бампер. Крім того, в машині представлена інноваційна система ключового доступу KIK.
Продуктивна та міцна акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора B 110 R з технологією роликових щіток (робоча ширина 75 см) призначена, зокрема, для прибирання в супермаркетах, торгових центрах, лікарнях, а також у виробничих цехах і складських приміщеннях. Виконання робіт значно спрощується кольоровим кодуванням елементів управління, а інноваційна система ключового доступу KIK практично виключає людський фактор. Сидіння з можливістю регулювання по висоті, робоче освітлення, кольоровий дисплей для задання налаштувань на 30 мовах і автоматична система заливу чистої води підкреслюють високу ергономічність машини і сприяють підвищенню продуктивності прибирання. У якості опції пропонується також бічна миюча голова, яка збільшує робочу ширину на 10 см і дозволяє очищати підлогу впритул до стін або під стелажами.
Особливості та переваги
Регульоване за висотою сидіння
- Оптимальне положення сидіння незалежно від комплекції оператора.
- Максимальний комфорт їзди.
- Забезпечує тривалу роботу без перевтоми.
Подача води залежно від швидкості руху
- Зменшує витрату води під час руху на поворотах або з малою швидкістю.
- Економія води підвищує продуктивність прибирання.
- Прискорене висихання підлоги і зменшення ризику збереження води на підлозі в місцях розвороту.
Міцна всмоктуюча балка з литого алюмінію
- З міцними на розрив і довговічними ущільнюючими смугами з матеріалу Linatex® для ефективного збору води з підлоги.
- Швидка і проста заміна ущільнюючих смуг.
- Відхиляється при зіткненні зі стіною, щоб уникнути пошкоджень.
Інноваційна система KIK
- Ключі різного кольору з різними правами доступу попереджають помилкові дії оператора.
- Для кожного оператора можуть окремо задаватися параметри режиму прибирання та інші функції.
- Оптимальна адаптація до індивідуальних завдань конкретного оператора.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Тяговий двигун
|Робоча ширина щіток (мм)
|750
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|950
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|110 / 110
|Теоретична продуктивність по площі (м²/год)
|4500
|Практична продуктивність по площі (м²/год)
|3150
|Батарея (В)
|24
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 4
|Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В)
|100 - 230
|Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц)
|50
|Допустимий кут підйому (%)
|10
|Частота обертання щітки (об/хв)
|1200
|Тиск притиску щітки (г/см²)
|500
|Витрата води (л/хв)
|макс. 5,7
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|59
|Споживана потужність (Вт)
|до 2350
|Повна нормативна маса (кг)
|650
|Оновлення програмного забезпечення доступні до
|2032-01-01
|Маса (без приладдя) (кг)
|245,5
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1695 x 975 x 1315
Комплектація
- Обертові щітки: 2 шт.
- Всмоктуюча балка, вигнута
Оснащення
- Система Auto-Fill
- Запатентована система промивання бака для брудної води
- Потужний тяговий привід
- Автоматичне вимкнення подачі води
- Стоянкове гальмо.
- Електромагнітні клапани
- Система 2 резервуарів
- Регульоване за висотою сидіння
- Індикатор рівня чистої води: Через тиск води
- Стандартне робоче освітлення
- Міцний передній відбійник
- З системою регулювання подачі води залежно від швидкості руху
- Можливість дистанційного оновлення ПЗ та повідомлень про несправності через систему Kärcher Fleet
- Концепція кольорового кодування та обслуговування Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) з багатомовним (більше 30 мов) інтерфейсом та індивідуальним розподілом повноважень
- Можливість перевезення прибирального інвентарю (швабри тощо)
- Електричний і механічний поплавковий вимикач
- Перемикач системи керування EASY
Відео
Області застосування
- Ідеальне рішення для супермаркетів, торгових центрів або лікарень
- Підходить також для прибирання виробничих цехів і складів