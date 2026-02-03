Підлогомийна машина BR 30/1 C Bp Pack 18В/2,5 Агод
BR 30/1 C Bp – це нова компактна акумуляторна підлогомийна машина для високогігієнічного прибирання всіх типів підлогових покриттів невеликих площ (рекомендується для зон до 200 м²).
Дана машина може з легкістю замінити моп, при цьому вона демонструє відмінні результати прибирання, швидке висихання підлоги, високий рівень гігієни та підвищений комфорт. Більше того, завдяки функції попереднього підмітання вона збирає дрібне сміття і миє підлогу за один крок. Таким чином, прибирати підлогу пилососом перед миттям більше не потрібно! Ця підлогомийна машина працює від високопродуктивної літій-іонної батареї 18 В на платформі Kärcher Battery Universe. При використанні BR 30/1 C Bp з дезінфікуючим засобом RM 732 можна одночасно мити підлогу і проводити повноцінну дезінфекцію. Машина призначена для підтримуючого та швидкого прибирання невеликих площ, таких як готельні номери, ресторани, цілодобові магазини, кафе, школи, медичні та стоматологічні кабінети, зони громадського харчування і т. д.
Особливості та переваги
Відмінні результати прибиранняРезультати до 20% краще, ніж при ручному прибиранні підлоги. Ретельний збір брудної води, миючих засобів, дрібного сміття і волосся. Підвищує якість прибирання і рівень гігієни.
Швидкий час висиханняЧас висихання до 60% швидше, ніж при ручному прибиранні підлоги. Короткий час висихання знижує ризик ковзання на вологій підлозі. Більш короткий час прибирання забезпечує високу продуктивність і низькі витрати.
Високий рівень гігієниРетельний збір брудної води, миючих засобів, дрібного сміття і волосся. Гігієнічний процес прибирання для підвищення безпеки роботи. Зниження ризику перехресного зараження і передачі патогенів.
Паркувальне положення з паркувальними опорами
- Мокрі ролики не контактують з підлогою в паркувальному положенні.
- Ролики швидко висихають.
Літій-іонний змінний акумулятор
- Сумісність з апаратами 18 В на акумуляторній платформі Kärcher Battery Universe.
- Тривалий термін служби і час роботи, короткий час зарядки, можливість проміжної підзарядки.
- Продуктивність до 25% вище в порівнянні з мережевими машинами.
Вбудована функція попереднього підмітання з можливістю збору волосся
- Виключає необхідність використання пилососа.
- Скорочує час прибирання до 50%.
- Знижує загальні експлуатаційні і витрати на прибирання до 50%.
Компактна і міцна конструкція
- Високоякісні та міцні компоненти з металу.
- Для високої продуктивності та низьких витрат на обслуговування.
Підходить для дезінфекції підлоги за допомогою дезінфікуючого засобу RM 732
- Знижує і навіть запобігає передачі патогенів, включаючи SARS-CoV-2.
- Забезпечує гігієнічно чисте середовище.
- Високі стандарти гігієни на робочому місці скорочують кількість днів, протягом яких працівник відсутній у зв’язку з хворобами.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Привід за рахунок обертання щітки
|Робоча ширина щіток (мм)
|300
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|1 / 0,7
|Теор. продуктивність за площею (м²/год)
|200
|Тип акумулятора
|Зйомний літій-іонний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Ємність (Ач)
|2,5
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|1
|Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²)
|макс. 150 (2,5 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 45
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв)
|44 / 70
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Частота обертання щітки (об/хв)
|500 - 650
|Тиск прижиму щітки (г/см²)
|40
|Витрата води (мл/хв)
|30
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|макс. 55
|Споживана потужність (Вт)
|70
|Повна нормативна маса (кг)
|11
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|6,1
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|340 x 305 x 1200
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій входять в комплект поставки
- Обертова щітка: 1 шт.
Оснащення
- Система 2 резервуарів
Відео
Області застосування
- Ідеальне рішення для офісів, медичних кабінетів, приймалень, готелів і ресторанів
- Для прибирання підлоги в їдальнях, школах і лікарнях
- Ідеально підходить для прибирання офісних та адміністративних будівель, магазинів, готелів, шкіл, їдалень, поліклінік або лікарень
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для BR 30/1 C Bp Pack 18В/2,5 Агод
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.