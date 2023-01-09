Як працюють акумуляторні підлогомийні машини?

Акумуляторна підлогомийна машина — це автономна техніка для вологого прибирання, яка поєднує подачу чистої води, механічне очищення щітками та всмоктування брудної рідини в одному циклі.

Машина оснащена двома баками — для чистої та брудної води. Під час руху по підлозі вода подається на поверхню, щітки активно очищують забруднення, після чого брудна рідина всмоктується у відповідний бак. Завдяки цьому підлога залишається чистою і майже сухою після одного проходу.

Акумулятор забезпечує бездротову роботу, що дає змогу використовувати машину на великих площах без залежності від розетки. Час автономної роботи залежить від моделі та ємності батареї, в середньому — від 1 до 4 годин.