Акумуляторні підлогомийні машини
Акумуляторна підлогомийна машина гарантує максимальний комфорт, гнучкість роботи та економію часу. В асортименті Kärcher представлені версії з акумуляторним живленням для машин будь-яких розмірів. Водночас багато з них оснащені швидкозарядними батареями, які надають можливість швидкого та проміжного підзаряду у будь-який зручний час без шкоди для АКБ. Інноваційне та ефективне рішення для прибирання підлогових покриттів різних розмірів.
Маркування Bp означає “машина з акумуляторним приводом”.
Як працюють акумуляторні підлогомийні машини?
Акумуляторна підлогомийна машина — це автономна техніка для вологого прибирання, яка поєднує подачу чистої води, механічне очищення щітками та всмоктування брудної рідини в одному циклі.
Машина оснащена двома баками — для чистої та брудної води. Під час руху по підлозі вода подається на поверхню, щітки активно очищують забруднення, після чого брудна рідина всмоктується у відповідний бак. Завдяки цьому підлога залишається чистою і майже сухою після одного проходу.
Акумулятор забезпечує бездротову роботу, що дає змогу використовувати машину на великих площах без залежності від розетки. Час автономної роботи залежить від моделі та ємності батареї, в середньому — від 1 до 4 годин.
Різновиди акумуляторних підлогомийних машин
Акумуляторні підлогомийні машини поділяються на кілька типів залежно від площі прибирання, типу управління та особливостей використання.
Компактні підлогомийні машини
Сучасні компактні підлогомийні машини стали оптимальним рішенням для професійного прибирання в обмежених просторах. Ці акумуляторні моделі поєднують потужність професійного обладнання з маневреністю та зручністю експлуатації.
Основна перевага компактних машин - висока маневреність . Невеликі габарити та компактна конструкція дозволяють легко транспортувати їх між об'єктами. Завдяки вузькому корпусу машина легко дістається до найважкодоступніших зон - між меблями в кафе, вздовж вітрин магазинів або в тісних офісних коридорах. Типовий представник - підлогомийна машина BR 30/4 C Bp Pack з баком на 4 літри та вагою всього 14 кг.
Варто звернути увагу на BD 38/12 C Bp Pack - легку маневрену модель з потужним літій-іонним акумулятором та економним режимом eco!efficiency, яка ідеально підходить для торгових залів, коридорів і складів.
Сучасні літій-іонні акумулятори в обох типах машин забезпечують тривалу автономну роботу - від 45 хвилин до 2 годин. Вони знайшли широке застосування в офісах, кафе, магазинах та інших комерційних приміщеннях, де важливі як компактність і маневреність, так і зручність експлуатації.
Підлогомийні машини з ручним керуванням
Призначені для невеликих комерційних або офісних приміщень. Ефективні, надійні та економічні підлогомийні машини з ручним керуванням відмінно впораються з прибиранням приміщень від 1000 до 3500 м². Наприклад, модель BD 80/100 W Bp Classic має потужний тяговий привід та бак об'ємом 100 літрів для тривалого прибирання.
Підлогомийно-всмоктуючі машини з сидінням для оператора
Оптимальне рішення для прибирання великих площ, таких як виробничі цехи, логістичні центри, аеропорти. Керуючи підлогомийною машиною з сидінням, оператор сидить, що дає змогу працювати довше без втоми та зберігати високу продуктивність.
Машини з роликовими щітками
Мають підвищену здатність до видалення глибоких та стійких забруднень, можуть одночасно збирати дрібне сміття. Підходять для структурованих поверхонь або підлог із швами. Серед таких моделей — BR 35/12 Bp Pack із поворотною щітковою головою та системою KART для точного маневрування.
Моделі з дисковими щітками
Більш універсальні, ефективно очищують гладкі тверді підлогові покриття — кахель, бетон, ПВХ. До цього типу належить BD 38/12 C Bp Pack, яка поєднує потужність, тишу та компактність для щоденного професійного прибирання.
Переваги акумуляторних підлогомийних машин
Мобільність і свобода руху
Акумуляторна підлогомийна машина від Kärcher не обмежена довжиною кабелю, тому зручно працювати у великих приміщеннях або на складних ділянках з великою кількістю перешкод.
Економія часу на прибиранні
Потужний акумулятор забезпечує стабільну роботу протягом усього циклу. Не потрібно зупинятися на переміщення або перемикання розеток — одна зарядка дає змогу завершити прибирання без перерв.
Менше технічного обслуговування
У таких машинах менше рухомих частин, які зношуються. Відсутність мережевого живлення зменшує ризик пошкоджень кабелю або контактів.
Тиха робота
Акумуляторні моделі працюють значно тихіше, ніж мережеві аналоги. Це дає змогу використовувати їх у лікарнях, готелях, ТРЦ або офісах у робочий час без дискомфорту для людей.
Підвищена безпека
Відсутність кабелів на підлозі зменшує ризик спотикання і унеможливлює контакт з вологою. Це особливо важливо на підприємствах з високими вимогами до безпеки.
Швидкий запуск і завершення роботи
Завдяки простій системі управління машина готова до роботи одразу після повороту перемикача. Не потрібно підключення до електромережі чи довгих налаштувань.
Якщо ви плануєте купити акумуляторну машину для підлоги, зверніть увагу на модельний ряд Kärcher — тут представлені рішення для будь-яких завдань і бюджетів. Акумуляторні підлогомийні машини, ціна яких залежить від функціональності і продуктивності, стануть надійним інструментом для професійного прибирання у вашій установі.
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