Підлогомийна машина BD 38/12 C Bp Pack
Легка, тиха і маневрена дискова підлогомийно-всмоктувальна машина BD 38/12 C оснащена швидкозарядним високо продуктивними літій-іонними акумуляторами, передбачена можливість роботи в режимі eco!efficiency.
Маневрена, проста в обслуговуванні підлогомийно-всмоктувальна машина BD 38/12 C - професійний і ефективний апарат для очищення невеликих і захаращених площ. Машина оснащена дискової щіткою діаметром 38 см. Новий літій-іонний акумулятор має більш тривалий термін експлуатації - втричі довше, ніж свинцеві батареї. Акумулятори не потребують обслуговування і швидкозарядний. При роботі в режимі eco!efficiency знижується енергоспоживання, що підвищує тривалість роботи машини і знижує рівень шуму на 40%. Апарат BD 38/12 C на 35% легше інших представників свого класу, це спрощує його переміщення по сходах і полегшує транспортування.
Особливості та переваги
Високо продуктивний літій-іонний акумулятор
- Зовсім не потребує обслуговування при терміні експлуатації у п'ять разів вище, ніж звичайних батарей
- Швидка зарядка (повністю заряджається за 3 години, напівзарядження - 1 година).
- Батарея допускає проміжне або часткове зарядження
В комплекті високо продуктивний вбудований зарядний пристрій
- Зарядний пристрій вбудований в апарат, що дозволяє заряджати його в будьякий час.
- Повністю заряджається за 3 години, або частково - за 1 годину (проміжні зарядження можливі в будьякий час)
- Зарядний пристрій автоматично відключається. Та не розряджається в режимі очікування.
Дуже легка конструкція
- На 35% легше аналогічних продуктів.
- Легко переносити по сходах та через пороги.
- Маневрена й облегшена для перевезення в транспорті
Надійна дискова технологія
- Відмінний результат прибирання гладких поверхонь
- Підходить для роботи зі щітками та з падами
- Щітка входить в стандартний комплект поставки
Всмоктуюча планка безпосередньо за щіткою
- Оптимальне всмоктування - навіть на поворотах
- Просте підняття ножною педаллю
Компактні розміри
- Від'їжджати від стіни можна під кутом 90°
- Без пошкоджень прибирає під стінами
- Простота застосування
Кермова штанга складається
- Компактне зберігання
- Можна перевозити в невеликих тарнспортних засобах.
Регульована по висоті рульова штанга
- Ергономічно налаштовується під зріст оператора
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Привід за рахунок обертання щітки
|Робоча ширина щіток (мм)
|380
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|480
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|12 / 12
|Теор. продуктивність за площею (м²/год)
|1520
|Практ. продуктивність за площею (м²/год)
|1140
|Тип батареї
|Літій-іон
|Батарея (В/Ач)
|25,2 / 21
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 1,5
|Час заряду батареї (год)
|прим. 2,7
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск прижиму щітки (г/см²/кг)
|25 - 30 / 16 - 20
|Ширина розвороту (мм)
|1050
|Витрата води (л/хв)
|1
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|65
|Споживана потужність (Вт)
|500
|Колір
|антрацит
|Повна нормативна маса (кг)
|48
|Маса (без приладдя) (кг)
|36
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|995 x 495 x 1090
Комплектація
- Дискова щітка: 1 шт.
- Батарея та зарядний пристрій включені в комплект постачання
- Колеса для транспортування
- Всмоктуюча балка, вигнута
Оснащення
- Система 2 резервуарів
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для BD 38/12 C Bp Pack
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.