Підлогомийна машина BD 38/12 C Bp Pack

Легка, тиха і маневрена дискова підлогомийно-всмоктувальна машина BD 38/12 C оснащена швидкозарядним високо продуктивними літій-іонними акумуляторами, передбачена можливість роботи в режимі eco!efficiency.

Маневрена, проста в обслуговуванні підлогомийно-всмоктувальна машина BD 38/12 C - професійний і ефективний апарат для очищення невеликих і захаращених площ. Машина оснащена дискової щіткою діаметром 38 см. Новий літій-іонний акумулятор має більш тривалий термін експлуатації - втричі довше, ніж свинцеві батареї. Акумулятори не потребують обслуговування і швидкозарядний. При роботі в режимі eco!efficiency знижується енергоспоживання, що підвищує тривалість роботи машини і знижує рівень шуму на 40%. Апарат BD 38/12 C на 35% легше інших представників свого класу, це спрощує його переміщення по сходах і полегшує транспортування.

Особливості та переваги
Високо продуктивний літій-іонний акумулятор
  • Зовсім не потребує обслуговування при терміні експлуатації у п'ять разів вище, ніж звичайних батарей
  • Швидка зарядка (повністю заряджається за 3 години, напівзарядження - 1 година).
  • Батарея допускає проміжне або часткове зарядження
В комплекті високо продуктивний вбудований зарядний пристрій
  • Зарядний пристрій вбудований в апарат, що дозволяє заряджати його в будьякий час.
  • Повністю заряджається за 3 години, або частково - за 1 годину (проміжні зарядження можливі в будьякий час)
  • Зарядний пристрій автоматично відключається. Та не розряджається в режимі очікування.
Дуже легка конструкція
  • На 35% легше аналогічних продуктів.
  • Легко переносити по сходах та через пороги.
  • Маневрена й облегшена для перевезення в транспорті
Надійна дискова технологія
  • Відмінний результат прибирання гладких поверхонь
  • Підходить для роботи зі щітками та з падами
  • Щітка входить в стандартний комплект поставки
Всмоктуюча планка безпосередньо за щіткою
  • Оптимальне всмоктування - навіть на поворотах
  • Просте підняття ножною педаллю
Компактні розміри
  • Від'їжджати від стіни можна під кутом 90°
  • Без пошкоджень прибирає під стінами
  • Простота застосування
Кермова штанга складається
  • Компактне зберігання
  • Можна перевозити в невеликих тарнспортних засобах.
Регульована по висоті рульова штанга
  • Ергономічно налаштовується під зріст оператора
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Привід за рахунок обертання щітки
Робоча ширина щіток (мм) 380
Ширина всмоктуючої балки (мм) 480
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 12 / 12
Теор. продуктивність за площею (м²/год) 1520
Практ. продуктивність за площею (м²/год) 1140
Тип батареї Літій-іон
Батарея (В/Ач) 25,2 / 21
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 1,5
Час заряду батареї (год) прим. 2,7
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Частота обертання щітки (об/хв) 180
Тиск прижиму щітки (г/см²/кг) 25 - 30 / 16 - 20
Ширина розвороту (мм) 1050
Витрата води (л/хв) 1
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 65
Споживана потужність (Вт) 500
Колір антрацит
Повна нормативна маса (кг) 48
Маса (без приладдя) (кг) 36
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 995 x 495 x 1090

Комплектація

  • Дискова щітка: 1 шт.
  • Батарея та зарядний пристрій включені в комплект постачання
  • Колеса для транспортування
  • Всмоктуюча балка, вигнута

Оснащення

  • Система 2 резервуарів
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
