Маневрена, проста в обслуговуванні підлогомийно-всмоктувальна машина BD 38/12 C - професійний і ефективний апарат для очищення невеликих і захаращених площ. Машина оснащена дискової щіткою діаметром 38 см. Новий літій-іонний акумулятор має більш тривалий термін експлуатації - втричі довше, ніж свинцеві батареї. Акумулятори не потребують обслуговування і швидкозарядний. При роботі в режимі eco!efficiency знижується енергоспоживання, що підвищує тривалість роботи машини і знижує рівень шуму на 40%. Апарат BD 38/12 C на 35% легше інших представників свого класу, це спрощує його переміщення по сходах і полегшує транспортування.