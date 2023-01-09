Аккумуляторные поломоечные машины
Аккумуляторная поломоечная машина гарантирует максимальный комфорт, гибкость работы и экономию времени. В ассортименте Kärcher представлены версии с аккумуляторным питанием для машин любых размеров. При этом многие из них оснащены быстрозарядными батареями, которые предоставляют возможность быстрой и промежуточной подзарядки в любое удобное время без вреда для АКБ. Инновационное и эффективное решение для уборки напольных покрытий различных размеров.
Маркировка Bp означает "машина с аккумуляторным приводом".
Как работают аккумуляторные поломоечные машины?
Аккумуляторная поломоечная машина — это автономная техника для влажной уборки, которая объединяет подачу чистой воды, механическую очистку щетками и всасывание грязной жидкости в одном цикле.
Машина оснащена двумя баками — для чистой и грязной воды. Во время движения по полу вода подается на поверхность, щетки активно очищают загрязнения, после чего грязная жидкость всасывается в соответствующий бак. Благодаря этому пол остается чистым и почти сухим после одного прохода.
Аккумулятор обеспечивает беспроводную работу, что позволяет использовать машину на больших площадях без зависимости от розетки. Время автономной работы зависит от модели и емкости батареи, в среднем — от 1 до 4 часов.
Разновидности аккумуляторных поломоечных машин
Поломоечные машины аккумуляторные делятся на несколько типов в зависимости от площади уборки, типа управления и особенностей использования.
Компактные поломоечные машины
Современные компактные поломоечные машины на аккумуляторах стали оптимальным решением для профессиональной уборки в ограниченных пространствах. Эти аккумуляторные модели сочетают мощность профессионального оборудования с маневренностью и удобством эксплуатации.
Основное преимущество компактных машин — высокая маневренность. Небольшие габариты и компактная конструкция позволяют легко транспортировать их между объектами. Благодаря узкому корпусу машина легко добирается до самых труднодоступных зон — между мебелью в кафе, вдоль витрин магазинов или в тесных офисных коридорах. Типичный представитель — поломоечная машина BR 30/4 C Bp Pack с баком на 4 литра и весом всего 14 кг.
Стоит обратить внимание на BD 38/12 C Bp Pack — легкую маневренную модель с мощным литий-ионным аккумулятором и экономным режимом eco!efficiency, которая идеально подходит для торговых залов, коридоров и складов.
Современные литий-ионные аккумуляторы в обоих типах машин обеспечивают длительную автономную работу — от 45 минут до 2 часов. Они нашли широкое применение в офисах, кафе, магазинах и других коммерческих помещениях, где важны как компактность и маневренность, так и удобство эксплуатации.
Поломоечные машины с ручным управлением
Предназначены для небольших коммерческих или офисных помещений. Эффективные, надежные и экономичные поломоечные машины с ручным управлением отлично справятся с уборкой помещений от 1000 до 3500 м². Например, модель BD 80/100 W Bp Classic имеет мощный тяговый привод и бак объемом 100 литров для длительной уборки.
Поломойно-всасывающие машины с сиденьем для оператора
Оптимальное решение для уборки больших площадей, таких как производственные цеха, логистические центры, аэропорты. Управляя поломоечной машиной с сиденьем, оператор сидит, что позволяет работать дольше без усталости и сохранять высокую производительность.
Машины с роликовыми щетками
Имеют повышенную способность к удалению глубоких и стойких загрязнений, могут одновременно собирать мелкий мусор. Подходят для структурированных поверхностей или полов со швами. Среди таких моделей — BR 35/12 Bp Pack с поворотной щеточной головкой и системой KART для точного маневрирования.
Модели с дисковыми щетками
Более универсальные, эффективно очищают гладкие твердые напольные покрытия — кафель, бетон, ПВХ. К этому типу относится BD 38/12 C Bp Pack, которая сочетает мощность, тишину и компактность для ежедневной профессиональной уборки.
Преимущества аккумуляторных поломоечных машин
Мобильность и свобода движения
Аккумуляторная поломоечная машина от Kärcher не ограничена длиной кабеля, поэтому удобно работать в больших помещениях или на сложных участках с большим количеством препятствий.
Экономия времени на уборке
Мощный аккумулятор обеспечивает стабильную работу на протяжении всего цикла. Не нужно останавливаться на перемещение или переключение розеток — одна зарядка позволяет завершить уборку без перерывов.
Меньше технического обслуживания
В таких машинах меньше движущихся частей, которые изнашиваются. Отсутствие сетевого питания уменьшает риск повреждений кабеля или контактов.
Тихая работа
Аккумуляторные модели работают значительно тише, чем сетевые аналоги. Это позволяет использовать их в больницах, гостиницах, ТРЦ или офисах в рабочее время без дискомфорта для людей.
Повышенная безопасность
Отсутствие кабелей на полу снижает риск спотыкания и исключает контакт с влагой. Это особенно важно на предприятиях с высокими требованиями к безопасности.
Быстрый запуск и завершение работы
Благодаря простой системе управления машина готова к работе сразу после поворота переключателя. Не требуется подключение к электросети или длительных настроек.
Если вы планируете купить аккумуляторную поломоечную машину, обратите внимание на модельный ряд Kärcher — здесь представлены решения для любых задач и бюджетов. Аккумуляторные поломоечные машины, цена которых зависит от функциональности и производительности, станут надежным инструментом для профессиональной уборки в вашем учреждении.
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