Аккумуляторные поломоечные машины

Компактные поломоечные машины

Современные компактные поломоечные машины на аккумуляторах стали оптимальным решением для профессиональной уборки в ограниченных пространствах. Эти аккумуляторные модели сочетают мощность профессионального оборудования с маневренностью и удобством эксплуатации.

Основное преимущество компактных машин — высокая маневренность. Небольшие габариты и компактная конструкция позволяют легко транспортировать их между объектами. Благодаря узкому корпусу машина легко добирается до самых труднодоступных зон — между мебелью в кафе, вдоль витрин магазинов или в тесных офисных коридорах. Типичный представитель — поломоечная машина BR 30/4 C Bp Pack с баком на 4 литра и весом всего 14 кг.

Стоит обратить внимание на BD 38/12 C Bp Pack — легкую маневренную модель с мощным литий-ионным аккумулятором и экономным режимом eco!efficiency, которая идеально подходит для торговых залов, коридоров и складов.

Современные литий-ионные аккумуляторы в обоих типах машин обеспечивают длительную автономную работу — от 45 минут до 2 часов. Они нашли широкое применение в офисах, кафе, магазинах и других коммерческих помещениях, где важны как компактность и маневренность, так и удобство эксплуатации.