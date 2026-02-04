Поломоечная машина BD 80/100 W Bp Classic

Наша самоходная аккумуляторная поломоечная машина с ручным управлением BD 80/100 W Bp Classic c рабочей шириной в 80 см и баками объемом в 100 литров гарантирует эффективную и длительную уборку.

Мощный тяговый привод, который помогает без труда преодолевать уклоны, является одной из особенностей нашей поломоечной машины BD 80/100 W Bp Classic. Машина с ручным управлением и питанием от батареи оптимально подходит ​​как для повседневной, так и для генеральной уборки. Например, компоненты, подвергающиеся высоким нагрузкам, такие как всасывающая балка и дисковый щеточный узел, изготовлены из твердого литого под давлением алюминия и способны выдерживать самые высокие нагрузки. Проверенный на практике пружинный механизм на задней стороне корпуса обеспечивает простое повышение давления прижима щетки с 40 до 68 кг для удаления очень стойких загрязнений или удаления защитных покрытий, также как и регулировка скорости движения до 5 км/ч очень удобны для пользователя. Большая рабочая ширина в 80 сантиметров и баки объемом в 100 литров делают возможным длительную и эффективную очистку и обеспечивают производительность до 4800 м² в час. Продуманную концепцию управления дополняет адаптер Home Base, который позволяет перемещать ручной уборочный инвентарь, что способствует еще большей эффективности и значительному повышению комфорта для пользователя.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина BD 80/100 W Bp Classic: Надежные компоненты из высококачественного алюминия
Надежные компоненты из высококачественного алюминия
Прочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов. Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.
Поломоечная машина BD 80/100 W Bp Classic: 2-ступенчатая регулировка давления прижима щеток
2-ступенчатая регулировка давления прижима щеток
При необходимости нагрузка на пол может быть вручную увеличена с 40 кг (стандартное значение) до 68 кг. Низкое давление прижима щеток к полу оптимально для устранения незначительных загрязнений и очистки чувствительных поверхностей. Увеличенное давление прижима позволяет удалять стойкие загрязнения или изношенные защитные слои.
Поломоечная машина BD 80/100 W Bp Classic: Эффективный тяговый двигатель мощностью 300 Вт
Эффективный тяговый двигатель мощностью 300 Вт
Мощный тяговый привод позволяет легко преодолевать подъемы и в целом облегчает работу. Скорость движения изменяется при помощи удобно расположенного поворотного регулятора.
Цветовая кодировка элементов управления
  • Хорошо заметные элементы управления ускоряют освоение машины и облегчают оператору выполнение работ.
Продуманная система перевозки уборочного инвентаря
  • Возможность закрепления на корпусе машины ручного уборочного инвентаря (швабры, емкостей с чистящими средствами и т. д.).
Бюджетная машина из серии Classic
  • Превосходное соотношение цена-производительность.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 810
Ширина всасывающей балки (мм) 1090
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 100 / 100
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 4000
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2400
Батарея (В) 24
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 21,3 - 36,2 / 40 - 68
Уровень звукового давления (дБ(А)) 63 - 65
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1900
Полная нормативная масса (кг) 435
Масса (без принадлежностей) (кг) 110,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1500 x 835 x 1065

Комплектация

  • Дисковая щетка: 2 шт.

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BD 80/100 W Bp Classic
Поломоечная машина BD 80/100 W Bp Classic

Видео

Области применения
  • Подходит для поддерживающей уборки в торговых центрах, крупных сетевых магазинах, в аэропортах и промышленности.
