Мощный тяговый привод, который помогает без труда преодолевать уклоны, является одной из особенностей нашей поломоечной машины BD 80/100 W Bp Classic. Машина с ручным управлением и питанием от батареи оптимально подходит ​​как для повседневной, так и для генеральной уборки. Например, компоненты, подвергающиеся высоким нагрузкам, такие как всасывающая балка и дисковый щеточный узел, изготовлены из твердого литого под давлением алюминия и способны выдерживать самые высокие нагрузки. Проверенный на практике пружинный механизм на задней стороне корпуса обеспечивает простое повышение давления прижима щетки с 40 до 68 кг для удаления очень стойких загрязнений или удаления защитных покрытий, также как и регулировка скорости движения до 5 км/ч очень удобны для пользователя. Большая рабочая ширина в 80 сантиметров и баки объемом в 100 литров делают возможным длительную и эффективную очистку и обеспечивают производительность до 4800 м² в час. Продуманную концепцию управления дополняет адаптер Home Base, который позволяет перемещать ручной уборочный инвентарь, что способствует еще большей эффективности и значительному повышению комфорта для пользователя.