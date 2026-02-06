Поломоечные машины с ручным управлением

Эффективные, надежные и экономичные машины с ручным управлением прекрасно справятся с уборкой помещений от 1000 до 3500 м², таких как сетевые магазины, плавательные бассейны, холлы, коридоры и т.д.

Поломоечная машина Kärcher B 50 W

Поломоечная машина Kärcher B 50 W

Традиционно высокое качество техники Керхер в сочетании с инновационной технологией.

Поломоечная машина B 50 W предназначена для эффективной влажной уборки напольных покрытий. В зависимости от задачи доступны различные версии машины: с литий-ионным аккумулятором, системой дозирования воды в зависимости от скорости движения машины, роликовой или дисковой щеточной головой. Поломойная машина идеально подойдет для уборки полов площадью до 3 600 м². Машину можно укомплектовать как AGM, так и литий-ионными аккумуляторами для быстрой и эффективной глубокой очистки или поддерживающей уборки. Простое управление, эргономичный дизайн, расширенный набор функций, а также подробная информация о состоянии и режимах работы машины, которая доступна в приложении для смартфона. Прочные и надежные щеточные головы, а также всасывающая балка изготовлены из литого под давлением алюминия.

