Потужний тяговий привід, який допомагає без зусиль долати схили, є однією з особливостей нашої підлогомийної машини BD 80/100 W Bp Classic. Машина з ручним управлінням і живленням від батареї оптимально підходить як для повсякденного, так і для генерального прибирання. Наприклад, компоненти, які піддаються високим навантаженням, такі як всмоктуюча балка і дисковий щітковий вузол, виготовлені з твердого литого під тиском алюмінію і здатні витримувати найвищі навантаження. Перевірений на практиці пружинний механізм на задній стороні корпусу забезпечує просте підвищення тиску прижиму щітки з 40 до 68 кг для видалення дуже стійких забруднень або видалення захисних покриттів, а також регулювання швидкості руху до 5 км/год дуже зручні для користувача. Велика робоча ширина в 80 сантиметрів і баки об'ємом в 100 літрів роблять можливим тривале і ефективне прибирання та забезпечують продуктивність до 4800 м² на годину. Продуману концепцію управління доповнює адаптер Home Base, який дозволяє переміщати ручний прибиральний інвентар, що сприяє ще більшій ефективності та значному підвищенню комфорту для користувача.