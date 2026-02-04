Підлогомийна машина BD 80/100 W Bp Classic
Наша самохідна акумуляторна підлогомийна машина з ручним управлінням BD 80/100 W Bp Classic з робочою шириною в 80 см і баками об'ємом в 100 літрів гарантує ефективне та тривале прибирання.
Потужний тяговий привід, який допомагає без зусиль долати схили, є однією з особливостей нашої підлогомийної машини BD 80/100 W Bp Classic. Машина з ручним управлінням і живленням від батареї оптимально підходить як для повсякденного, так і для генерального прибирання. Наприклад, компоненти, які піддаються високим навантаженням, такі як всмоктуюча балка і дисковий щітковий вузол, виготовлені з твердого литого під тиском алюмінію і здатні витримувати найвищі навантаження. Перевірений на практиці пружинний механізм на задній стороні корпусу забезпечує просте підвищення тиску прижиму щітки з 40 до 68 кг для видалення дуже стійких забруднень або видалення захисних покриттів, а також регулювання швидкості руху до 5 км/год дуже зручні для користувача. Велика робоча ширина в 80 сантиметрів і баки об'ємом в 100 літрів роблять можливим тривале і ефективне прибирання та забезпечують продуктивність до 4800 м² на годину. Продуману концепцію управління доповнює адаптер Home Base, який дозволяє переміщати ручний прибиральний інвентар, що сприяє ще більшій ефективності та значному підвищенню комфорту для користувача.
Особливості та переваги
Надійні компоненти з високоякісного алюмініюМіцна конструкція машини гарантує низьку частоту відмов. Машина розрахована на експлуатацію в складних умовах.
2-ступеневе регулювання тиску прижиму щітокЗа необхідності навантаження на підлогу може бути вручну збільшено з 40 кг (стандартне значення) до 68 кг. Низький тиск прижиму щіток до підлоги оптимальний для усунення незначних забруднень і очищення чутливих поверхонь. Збільшений тиск прижиму дає змогу видаляти стійкі забруднення або зношені захисні шари.
Ефективний тяговий двигун потужністю 300 ВтПотужний тяговий привід дає змогу легко долати підйоми і загалом полегшує роботу. Швидкість руху змінюється за допомогою зручно розташованого поворотного регулятора.
Кольорове кодування елементів управління
- Добре помітні елементи управління прискорюють освоєння машини і полегшують оператору виконання робіт.
Продумана система перевезення прибирального інвентарю
- Можливість закріплення на корпусі машини ручного прибирального інвентарю (швабри, ємностей із миючими засобами тощо).
Бюджетна машина із серії Classic
- Відмінне співвідношення ціна-продуктивність.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Тяговий двигун
|Робоча ширина щіток (мм)
|810
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|1090
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|100 / 100
|Теор. продуктивність за площею (м²/год)
|макс. 4000
|Практ. продуктивність за площею (м²/год)
|2400
|Батарея (В)
|24
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск прижиму щітки (г/см²/кг)
|21,3 - 36,2 / 40 - 68
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|63 - 65
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 1900
|Повна нормативна маса (кг)
|435
|Маса (без приладдя) (кг)
|110,6
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1500 x 835 x 1065
Комплектація
- Дискова щітка: 2 шт.
Оснащення
- Потужний тяговий привід
- Система 2 резервуарів
Відео
Області застосування
- Підходить для підтримуючого прибирання в торгових центрах, великих мережевих магазинах, в аеропортах і промисловості.