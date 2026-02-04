Підлогомийна машина BD 80/100 W Bp Classic

Наша самохідна акумуляторна підлогомийна машина з ручним управлінням BD 80/100 W Bp Classic з робочою шириною в 80 см і баками об'ємом в 100 літрів гарантує ефективне та тривале прибирання.

Потужний тяговий привід, який допомагає без зусиль долати схили, є однією з особливостей нашої підлогомийної машини BD 80/100 W Bp Classic. Машина з ручним управлінням і живленням від батареї оптимально підходить як для повсякденного, так і для генерального прибирання. Наприклад, компоненти, які піддаються високим навантаженням, такі як всмоктуюча балка і дисковий щітковий вузол, виготовлені з твердого литого під тиском алюмінію і здатні витримувати найвищі навантаження. Перевірений на практиці пружинний механізм на задній стороні корпусу забезпечує просте підвищення тиску прижиму щітки з 40 до 68 кг для видалення дуже стійких забруднень або видалення захисних покриттів, а також регулювання швидкості руху до 5 км/год дуже зручні для користувача. Велика робоча ширина в 80 сантиметрів і баки об'ємом в 100 літрів роблять можливим тривале і ефективне прибирання та забезпечують продуктивність до 4800 м² на годину. Продуману концепцію управління доповнює адаптер Home Base, який дозволяє переміщати ручний прибиральний інвентар, що сприяє ще більшій ефективності та значному підвищенню комфорту для користувача.

Особливості та переваги
Підлогомийна машина BD 80/100 W Bp Classic: Надійні компоненти з високоякісного алюмінію
Надійні компоненти з високоякісного алюмінію
Міцна конструкція машини гарантує низьку частоту відмов. Машина розрахована на експлуатацію в складних умовах.
Підлогомийна машина BD 80/100 W Bp Classic: 2-ступеневе регулювання тиску прижиму щіток
2-ступеневе регулювання тиску прижиму щіток
За необхідності навантаження на підлогу може бути вручну збільшено з 40 кг (стандартне значення) до 68 кг. Низький тиск прижиму щіток до підлоги оптимальний для усунення незначних забруднень і очищення чутливих поверхонь. Збільшений тиск прижиму дає змогу видаляти стійкі забруднення або зношені захисні шари.
Підлогомийна машина BD 80/100 W Bp Classic: Ефективний тяговий двигун потужністю 300 Вт
Ефективний тяговий двигун потужністю 300 Вт
Потужний тяговий привід дає змогу легко долати підйоми і загалом полегшує роботу. Швидкість руху змінюється за допомогою зручно розташованого поворотного регулятора.
Кольорове кодування елементів управління
  • Добре помітні елементи управління прискорюють освоєння машини і полегшують оператору виконання робіт.
Продумана система перевезення прибирального інвентарю
  • Можливість закріплення на корпусі машини ручного прибирального інвентарю (швабри, ємностей із миючими засобами тощо).
Бюджетна машина із серії Classic
  • Відмінне співвідношення ціна-продуктивність.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Тяговий двигун
Робоча ширина щіток (мм) 810
Ширина всмоктуючої балки (мм) 1090
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 100 / 100
Теор. продуктивність за площею (м²/год) макс. 4000
Практ. продуктивність за площею (м²/год) 2400
Батарея (В) 24
Частота обертання щітки (об/хв) 180
Тиск прижиму щітки (г/см²/кг) 21,3 - 36,2 / 40 - 68
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 63 - 65
Споживана потужність (Вт) макс. 1900
Повна нормативна маса (кг) 435
Маса (без приладдя) (кг) 110,6
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1500 x 835 x 1065

Комплектація

  • Дискова щітка: 2 шт.

Оснащення

  • Потужний тяговий привід
  • Система 2 резервуарів
Підлогомийна машина BD 80/100 W Bp Classic
Підлогомийна машина BD 80/100 W Bp Classic

Відео

Області застосування
  • Підходить для підтримуючого прибирання в торгових центрах, великих мережевих магазинах, в аеропортах і промисловості.
Аксесуари
Чистячий засіб
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.