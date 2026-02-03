Підлогомийна машина BD 30/4 C Bp Pack
Маневрена, ультра компактна, вагою всього 20 кг - акумуляторна підлогомийна машина BD 30/4 C Bp Pack для швидкого прибирання площ до 300м².
Акумуляторна (відповідно без довгих кабелів, що заплутуються під ногами) BD 30/4 C Bp Pack - це ультра компактна підлогомийна машина. Показує вражаючі результати на невеликих площах до 300м². Натуральний або штучний камінь, наливна підлога з епоксидної смоли, лінолеум або ПВХ - прибирання стає набагато швидшим і значно ретельнішим (у порівнянні зі стандартним прибиранням вручну). Завдяки поворотній всмоктуючій балці за необхідності машина може збирати воду, рухаючись в зворотному напрямку, а також і при інших поворотах і маневрах. Добре продумана і проста концепція управління з кольоровим маркуванням елементів управління. На панелі видно, чи заряджена літій-іонна батарея і за необхідності її можна легко і швидко зарядити. Крім того, машина дуже легка - важить всього близько 20 кілограмів, що значно спрощує її використання на різних поверхах, навіть тоді, коли в приміщенні немає ліфта.
Особливості та переваги
Потужний літій-іонний акумулятор, в комплектіНе потребує спеціального обслуговування, з батареєю з терміном служби в кілька разів вище, ніж у звичайних батарей Можлива часткова і проміжна зарядка батареї
Компактні розміриМінімум простору для зберігання Можливе транспортування в пасажирських машинах
Вигнута всмоктуюча балкаНадійний здір води, навіть на крутих поворотах При необхідності можливий збір води в зворотному напрямку М'які маслостойкі поліуретанові гумки, в комплекті
Компактний виносний зарядний пристрій, в комплекті
- Зручне зберігання
- Можна заряджати від будь-якої розетки
- Гарантує короткий час заряду.
Високоякісні компоненти і матеріали
- Ходова частина виготовлена з високоякісного алюмінію
- Надійна і довговічна
Економічний режим eco! Efficiency
- Скорочення витрату води і час роботи батареї
- Скорочення часу простоїв і зниження витрати миючого засобу
- Зниження рівня шуму.
Неймовірно компактна, проста в управлінні та маневрена
- Ефективне прибирання вузьких і густомебльованих площ.
- Регульована ручка дає можливість підійти до стіни під кутом 90°
Легка (20 кг)
- Спрощене транспортування
- Немає необхідності в транспортуванні на ліфті
- Легко завантажується в машину навіть однією людиною
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Привід за рахунок обертання щітки
|Робоча ширина щіток (мм)
|280
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|325
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|4 / 4
|Теор. продуктивність за площею (м²/год)
|900
|Практ. продуктивність за площею (м²/год)
|600
|Батарея (В/Ач)
|36,5 / 5,2
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 1
|Час заряду батареї (год)
|3
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Частота обертання щітки (об/хв)
|150
|Тиск прижиму щітки (г/см²/кг)
|20 / 10
|Витрата води (л/хв)
|1
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|макс. 70
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 240
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|19,8
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|555 x 375 x 1050
Комплектація
- Дискова щітка: 1 шт.
- Батарея
- Зарядний пристрій
- Колеса для транспортування
- Всмоктуюча балка, вигнута
Оснащення
- Система 2 резервуарів
Відео
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для BD 30/4 C Bp Pack
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.