Акумуляторна (відповідно без довгих кабелів, що заплутуються під ногами) BD 30/4 C Bp Pack - це ультра компактна підлогомийна машина. Показує вражаючі результати на невеликих площах до 300м². Натуральний або штучний камінь, наливна підлога з епоксидної смоли, лінолеум або ПВХ - прибирання стає набагато швидшим і значно ретельнішим (у порівнянні зі стандартним прибиранням вручну). Завдяки поворотній всмоктуючій балці за необхідності машина може збирати воду, рухаючись в зворотному напрямку, а також і при інших поворотах і маневрах. Добре продумана і проста концепція управління з кольоровим маркуванням елементів управління. На панелі видно, чи заряджена літій-іонна батарея і за необхідності її можна легко і швидко зарядити. Крім того, машина дуже легка - важить всього близько 20 кілограмів, що значно спрощує її використання на різних поверхах, навіть тоді, коли в приміщенні немає ліфта.