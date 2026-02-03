Підлогомийна машина BD 30/4 C Bp Pack

Маневрена, ультра компактна, вагою всього 20 кг - акумуляторна підлогомийна машина BD 30/4 C Bp Pack для швидкого прибирання площ до 300м².

Акумуляторна (відповідно без довгих кабелів, що заплутуються під ногами) BD 30/4 C Bp Pack - це ультра компактна підлогомийна машина. Показує вражаючі результати на невеликих площах до 300м². Натуральний або штучний камінь, наливна підлога з епоксидної смоли, лінолеум або ПВХ - прибирання стає набагато швидшим і значно ретельнішим (у порівнянні зі стандартним прибиранням вручну). Завдяки поворотній всмоктуючій балці за необхідності машина може збирати воду, рухаючись в зворотному напрямку, а також і при інших поворотах і маневрах. Добре продумана і проста концепція управління з кольоровим маркуванням елементів управління. На панелі видно, чи заряджена літій-іонна батарея і за необхідності її можна легко і швидко зарядити. Крім того, машина дуже легка - важить всього близько 20 кілограмів, що значно спрощує її використання на різних поверхах, навіть тоді, коли в приміщенні немає ліфта.

Особливості та переваги
Підлогомийна машина BD 30/4 C Bp Pack: Потужний літій-іонний акумулятор, в комплекті
Потужний літій-іонний акумулятор, в комплекті
Не потребує спеціального обслуговування, з батареєю з терміном служби в кілька разів вище, ніж у звичайних батарей Можлива часткова і проміжна зарядка батареї
Підлогомийна машина BD 30/4 C Bp Pack: Компактні розміри
Компактні розміри
Мінімум простору для зберігання Можливе транспортування в пасажирських машинах
Підлогомийна машина BD 30/4 C Bp Pack: Вигнута всмоктуюча балка
Вигнута всмоктуюча балка
Надійний здір води, навіть на крутих поворотах При необхідності можливий збір води в зворотному напрямку М'які маслостойкі поліуретанові гумки, в комплекті
Компактний виносний зарядний пристрій, в комплекті
  • Зручне зберігання
  • Можна заряджати від будь-якої розетки
  • Гарантує короткий час заряду.
Високоякісні компоненти і матеріали
  • Ходова частина виготовлена ​​з високоякісного алюмінію
  • Надійна і довговічна
Економічний режим eco! Efficiency
  • Скорочення витрату води і час роботи батареї
  • Скорочення часу простоїв і зниження витрати миючого засобу
  • Зниження рівня шуму.
Неймовірно компактна, проста в управлінні та маневрена
  • Ефективне прибирання вузьких і густомебльованих площ.
  • Регульована ручка дає можливість підійти до стіни під кутом 90°
Легка (20 кг)
  • Спрощене транспортування
  • Немає необхідності в транспортуванні на ліфті
  • Легко завантажується в машину навіть однією людиною
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Привід за рахунок обертання щітки
Робоча ширина щіток (мм) 280
Ширина всмоктуючої балки (мм) 325
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 4 / 4
Теор. продуктивність за площею (м²/год) 900
Практ. продуктивність за площею (м²/год) 600
Батарея (В/Ач) 36,5 / 5,2
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 1
Час заряду батареї (год) 3
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Частота обертання щітки (об/хв) 150
Тиск прижиму щітки (г/см²/кг) 20 / 10
Витрата води (л/хв) 1
Рівень звукового тиску (дБ(А)) макс. 70
Споживана потужність (Вт) макс. 240
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 19,8
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 555 x 375 x 1050

Комплектація

  • Дискова щітка: 1 шт.
  • Батарея
  • Зарядний пристрій
  • Колеса для транспортування
  • Всмоктуюча балка, вигнута

Оснащення

  • Система 2 резервуарів
Підлогомийна машина BD 30/4 C Bp Pack
Підлогомийна машина BD 30/4 C Bp Pack

Відео

Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для BD 30/4 C Bp Pack

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.