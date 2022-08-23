Як очистити кахель, фугу, сантехніку?
Миття ванної кімнати - це головний етап прибирання будинку. Вапняний наліт, жовтизна та іржа - з усім цим стискаються домогосподарі. Є різні засоби для видалення такого типу забруднень: одні ефективніше, інші менш продуктивні, другі залишають не естетичні смуги і плями, треті пошкоджують арматуру.
Домашні способи чищення скляних поверхонь у ванній кімнаті
Традиційні засоби для чищення, такі як рідини для миття вікон, можуть залишати плями. Тому що вони не завжди ефективні не тільки для очищення поверхні у ванній, але й для видалення мікробів. Правда, більшість з них на спиртовій основі. Однак і цього часто виявляється недостатньо. Крім того, спирт дратує слизові оболонки.
Що використовувати замість хімії? Ви можете звернутися до перевірених методів наших бабусь, які охоче використовували харчову соду та оцет. Сьогодні ці способи повертаються і вони є гарною альтернативою дратівливій побутовій хімії.
Наприклад, вони добре нейтралізують запахи, розчиняють бруд і тверді відкладення, але, як правило, вимагають ретельного тертя забруднення — а так Ви можете подряпати поверхні.
Які ще недоліки? Вони залишають типовий запах, особливо оцет, після застосування якого треба провітрювати кімнати.
Як почистити душову кабіну та сантехніку?
Сантехніка вимагає особливого догляду, незалежно від того, використовуєте Ви її щодня чи ні. На душовій арматурі можна побачити бруд та забруднення вже через один день після прибирання у вигляді плям та патьоків.
Душові кабіни, особливо зі скла, потребують особливого догляду, тому що вони швидко втрачають блиск, тьмяніють і перестають виглядати естетично. Душові стінки швидко покриваються вапняними відкладеннями та забрудненнями від мила, крім того, очищення вимагає душовий піддон і сам слив... Як з цим впоратися?
Стандартно для очищення душової кабіни та арматури вам знадобиться:
- губки,
- миючий засіб для кабін та ванних кімнат,
- зубні щітки,
- для складних забруднень: оцет,
- для накипу та відкладень: харчова сода,
- тканина з мікрофібри.
Для дуже брудного скла рекомендується використовувати оцет у співвідношенні з водою 1:1. Підготовлений розчин потрібно нанести на скло і залишити на кілька хвилин, після цього слід промити його теплою водою і витерти насухо. Потім Ви все одно повинні застосувати засіб для миття вікон, щоб надати поверхні бажаного блиску.
Після чищення сантехніки, душового піддону, скла або полиці в душі щоразу потрібно все витерти насухо, щоб мінімізувати ризик розвитку цвілі і грибка на вологих поверхнях. Ви можете зробити це за допомогою серветок з мікрофібри, які вбирають воду та полегшують полірування, а також можете використовувати віконну резинову стяжку.
Проте навіть найкращі домашні способи не забезпечують ретельного очищення — вручну дістатися до важкодоступних місць майже неможливо.
Як очистити кахель та фугу?
Очищення фуги — дуже важливий етап прибирання, оскільки саме там найчастіше накопичуються бактерії та пліснява. Сам кахель легко очистити, тому що його поверхня гладка і потребує простого протирання. Очищення швів зазвичай пов'язане з тертям та відкалупуванням забруднень. Це може пошкодити шви.
Використання сильних хімічних засобів для чищення також не рекомендується, оскільки вони можуть зруйнувати кахель і фугу.
Ми можемо запропонувати такий домашній спосіб чищення фуги: водний розчин із харчовою содою – пакет соди на 100 мл води. Для кращого ефекту можна додати трохи оцту. Цю отриману суміш нанесіть на фугу (або будь-які інші сильно забруднені місця в ванній, проте будьте обережні з арматурою, інакше вона може потьмяніти!) і зачекайте щонайменше півгодини. Після цього протріть фугу м'якою щіткою, це може бути зубна щітка, а зайву пасту протріть тканиною. Потім вимийте плитку та фугу чистою водою.
Якщо під рукою немає харчової соди, ви можете використати лимонний сік - нанесіть його прямо на фугу і потримайте 15 хвилин, потім промийте. Розчим з лимонним соком добре справляється особливо зі світлими поверхнями, так як він має освітлювальну дію.
Як позбутися вапняних та мильних відкладень?
Видалення твердих відкладень у ванній дуже клопітне заняття. Знову ж таки, Вам можуть допомогти засоби для чищення або домашні методи, де використовується харчова сода і оцет. Однак вони можуть пошкодити поверхні і, зокрема, призвести до їх помутніння і знебарвлення. Не говорячи вже про те, що Ви не завжди можете ретельно очистити всю ванну кімнату.
Як безпечно помити ванну кімнату?
Простим, безпечним та універсальним рішення для прибирання ванної кімнати та будь-яких інших кімнат у Вашому будинку стане пароочисник від Karcher лінії EasyFix. Ці прості апарати, котрі можуть справитися з усіма видами забруднення.
Чому краще прибирати пароочисником?
Чому пароочисники безпечні? Прибирання ними не вимагає використання хімічних засобів. До того ж, водяна пара екологічно чиста та має дезінфікуючі властивості. Тобто, пароочисник не тільки видаляє забруднення, але й усуває всі мікроби та бактерії на поверхнях. Використання пароочисника не вимагає тертя забруднень. Водяна пара просто розчиняє бруд.
Тому очищення ванни не буде складним і стомлюючим. В першу чергу подбайте про систематичність, оскільки забруднення, що постійно видаляються, знижують ризик утворення важкодоступних відкладень або накипу. Однак, якщо Вам доводиться стикатися з навіть з застарілим брудом, не витрачайте час на експерименти і прибирайте у ванній пароочисниками Kаrcher, які не тільки забезпечать гігієничну чистоту, але й дасть поверхням сяяти блиском.
Чому пароочисник простий у використанні? Достатньо залити воду з-під крану у бак, дочекатися нагріву води та почати працювати. Водяна пара, котра подається під великим тиском, дістає забруднення з усіх щілин та важкодоступних місць. Навіть очищення фуги стане простим завданням для Вас. До того ж, пара не залишає розводів після прибирання. Тому використання пароочисника економить Ваш час та сили.
Чому пароочисник - це універсальним апарат? Завдяки великій кількості насадок Ви можете помити Будь-які поверхні у будинку: жовте потужне сопло дістане бруд з усіх щілин, маленька та велика кругла щітка стане у нагоді при чищенні сантехніки, арматури, духової шафи, насадка для вікон не залишить розводів на скляних поверхонь, а насадка для догляду за текстилем допоможе освіжити одяг. До того ж, пароочисник підійде й для миття підлоги.
Тож, чищення ванної кімнати вимагає багато зусиль та часу. Але з пароочисником від Karcher видалення забруднень буде простим, безпечним та легким процесом.
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