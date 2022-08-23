Як очистити кахель, фугу, сантехніку?

Домашні способи чищення скляних поверхонь у ванній кімнаті

Традиційні засоби для чищення, такі як рідини для миття вікон, можуть залишати плями. Тому що вони не завжди ефективні не тільки для очищення поверхні у ванній, але й для видалення мікробів. Правда, більшість з них на спиртовій основі. Однак і цього часто виявляється недостатньо. Крім того, спирт дратує слизові оболонки.

Що використовувати замість хімії? Ви можете звернутися до перевірених методів наших бабусь, які охоче використовували харчову соду та оцет. Сьогодні ці способи повертаються і вони є гарною альтернативою дратівливій побутовій хімії.

Наприклад, вони добре нейтралізують запахи, розчиняють бруд і тверді відкладення, але, як правило, вимагають ретельного тертя забруднення — а так Ви можете подряпати поверхні.

Які ще недоліки? Вони залишають типовий запах, особливо оцет, після застосування якого треба провітрювати кімнати.