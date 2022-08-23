Как очистить кафель, швы между плиткой, сантехнику и стеклянные поверхности?
Мытье ванной – это главный этап уборки дома. Известковый налет, желтизна и ржавчина – со всем этим сталкиваются домохозяйки. Есть разные средства для удаления такого типа загрязнений: одни более эффективны, другие - менее, третьи оставляют неэстетические полосы и пятна, четвертые повреждают арматуру.
Домашние способы чистки стеклянных поверхностей в ванной комнате
Традиционные чистящие средства, такие как жидкости для мытья окон не всегда эффективны не только для очищения поверхности в ванной комнате, но и для удаления бактерий. Потому что большинство из них на спиртовой основе. Такие средства быстро высыхают и Вам не хватает времени, чтобы удалить налет на стеклянной поверхности. Кроме того, спирт раздражает Вашу слизистую.
Что использовать вместо химии? Вы можете обратиться к проверенным методам наших бабушек, которые охотно использовали пищевую соду и уксус. Сегодня эти способы возвращаются и являются хорошей альтернативой раздражающей бытовой химии.
Например, они хорошо нейтрализуют запахи, растворяют грязь и твердые отложения, но, как правило, требуют тщательного оттирания загрязнения – а так Вы можете поцарапать поверхности.
Кроме того, оставляют неприятный запах, особенно уксус, после применения которого нужно проветривать помещение.
Как почистить душевую кабину и сантехнику?
Сантехника требует особого ухода, независимо от того, используете ли Вы ее каждый день или нет. На душевой арматуре можно увидеть грязь, пятна и потеки уже через один день после уборки.
Душевые кабины, особенно из стекла, нуждаются в особом уходе, потому что они быстро теряют блеск, тускнеют и перестают выглядеть эстетично. Душевые стенки быстро покрываются известковыми отложениями и загрязнениями от мыла, кроме того, очищение требует душевой поддон и сам слив... Как с этим справиться?
Для очистки душевой кабины и арматуры вам понадобится:
- губки,
- моющее средство для кабин и ванных комнат,
- зубные щетки,
- для сложных загрязнений: уксус,
- для накипи и отложений: пищевая сода,
- ткань из микрофибры.
Для очень грязного стекла рекомендуется уксус использовать в соотношении с водой 1:1. Подготовленный раствор нужно нанести на стекло и оставить на несколько минут, после этого следует промыть теплой водой и вытереть досуха. Затем Вам все равно придется использовать средство для стекол, чтобы придать поверхности желаемого блеска.
После чистки сантехники, душевого поддона, стекла или полки в душе каждый раз нужно все вытереть досуха, чтобы минимизировать риск развития плесени и грибка на влажных поверхностях. Вы можете сделать это с помощью салфеток из микрофибры, которые впитывают воду и облегчают полировку, а также использовать оконную резиновую стяжку.
Однако даже лучшие домашние способы не обеспечивают тщательную очистку — вручную добраться до труднодоступных мест почти невозможно.
Как очистить кафель и фугу?
Очистка фуги (или затирки швов между плиткой) – очень важный этап уборки, поскольку именно там чаще всего накапливаются бактерии и плесень. Сам кафель легко очистить, потому что его поверхность гладкая и достаточно простого протирания. Очистка швов обычно связана с трением и ковырянием загрязнений. Это может навредить швам.
Использование сильных химических чистящих средств также не рекомендуется, поскольку они могут разрушить кафель и фугу. А также, они очень токсичны для организма человека.
Мы можем предложить такой народный способ очистки фуги: водный раствор с пищевой содой – пакет соды на 100 мл воды. Для лучшего эффекта можно добавить немного уксуса. Эту полученную смесь нанесите на фугу (или любые другие сильно загрязненные места в ванной, но будьте осторожны с арматурой, иначе она может потускнеть!) и подождите не менее получаса. После этого протрите мягкой щеткой фугу (это может быть зубная щетка), а лишнюю пасту протрите тканью. Затем вымойте плитку и фугу чистой водой.
Если под рукой нет пищевой соды, вы можете использовать лимонный сок – нанесите его прямо на фугу и подержите 15 минут, затем промойте. Раствор с лимонным соком хорошо справляется особенно со светлыми поверхностями. Но перед очисткой советуем Вам проверить данный способ на незаметном или малозаметном участке поверхности.
Как избавиться от известковых и мыльных отложений?
Удаление жестких отложений в ванной - очень хлопотное занятие. Опять же, Вам могут помочь чистящие средства или домашние методы, где используется пищевая сода и уксус. Однако они могут повредить поверхности и, в частности, привести к их помутнению и обесцвечиванию. Не говоря уже о том, что вы не всегда можете тщательно очистить всю ванную комнату.
Как безопасно вымыть ванную комнату?
Простым, безопасным и универсальным решением для уборки ванной комнаты и любых других комнат в Вашем доме станет пароочиститель от Karcher линии EasyFix. Эти простые аппараты могут справиться со всеми видами загрязнения.
Почему лучше убирать пароочистителем?
Почему пароочистители безопасны? Уборка ими не требует использования химических средств. К тому же, водяной пар экологически чист и обладает дезинфицирующими свойствами. То есть пароочиститель не только удаляет загрязнение, но и устраняет все микробы и бактерии на поверхностях. Использование пароочистителя не требует трения загрязнений. Водяной пар просто растворяет грязь.
Поэтому очищение ванны не будет сложным и утомительным. В первую очередь позаботьтесь о систематичности, поскольку постоянно удаляемые загрязнения снижают риск образования труднодоступных отложений и накипи. Однако, если Вам приходится сталкиваться с даже устаревшей грязью, не тратьте время на эксперименты и убирайте в ванной пароочистителями Kаrcher, которые не только обеспечат гигиеническую чистоту, но и даст поверхностям сиять блеском.
Почему пароочиститель прост в использовании? Достаточно залить воду из крана в бак, дождаться нагрева воды и начать работать. Подаваемый под большим давлением водяной пар выбивает загрязнение со всех щелей и труднодоступных мест. Даже очищение фуги станет простой задачей для Вас. К тому же пар не оставляет разводов после уборки. Поэтому использование пароочистителя экономит ваше время и силы.
Почему пароочиститель – это универсальный аппарат? Благодаря большому количеству насадок Вы можете мыть любые поверхности дома: желтое мощное сопло достанет грязь из всех щелей, маленькая и большая круглая щетка пригодится при чистке сантехники, арматуры, духового шкафа, насадка для окон не оставит разводов на стеклянных поверхностях. а насадка по уходу за текстилем поможет освежить одежду. К тому же, пароочиститель подойдет и для мытья полов.
Чистка ванной комнаты требует много усилий и времени. Но с пароочистителем от Karcher удаление загрязнений будет простым, безопасным и легким процессом.
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