Как очистить кафель, швы между плиткой, сантехнику и стеклянные поверхности?

Домашние способы чистки стеклянных поверхностей в ванной комнате

Традиционные чистящие средства, такие как жидкости для мытья окон не всегда эффективны не только для очищения поверхности в ванной комнате, но и для удаления бактерий. Потому что большинство из них на спиртовой основе. Такие средства быстро высыхают и Вам не хватает времени, чтобы удалить налет на стеклянной поверхности. Кроме того, спирт раздражает Вашу слизистую.

Что использовать вместо химии? Вы можете обратиться к проверенным методам наших бабушек, которые охотно использовали пищевую соду и уксус. Сегодня эти способы возвращаются и являются хорошей альтернативой раздражающей бытовой химии.

Например, они хорошо нейтрализуют запахи, растворяют грязь и твердые отложения, но, как правило, требуют тщательного оттирания загрязнения – а так Вы можете поцарапать поверхности.

Кроме того, оставляют неприятный запах, особенно уксус, после применения которого нужно проветривать помещение.