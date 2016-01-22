Як вибрати пароочисник

Що таке пароочисник і навіщо він потрібен

Кожна домогосподарка мріє про ідеальну чистоту в своєму будинку. Але далеко не кожна знає про такий незамінний помічник, як пароочисник. А якщо вона про нього і чула, то не знає, як правильно вибрати пароочисник, на що звертати увагу при виборі, які функції повинні бути в апараті.

Пароочисник - це апарат, який за допомогою пари під тиском усуває забруднення і 99,99% побутових бактерій з твердих покриттів. Він застосовується практично скрізь: для очищення підлогових покриттів, плитки і швів, сантехніки, робочих поверхонь, ванни і душової, дзеркал і вікон, кранів і раковин, витяжки та духовки, а також для ретельного очищення м'яких дитячих іграшок і навіть прасування.