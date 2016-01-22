Як вибрати пароочисник
Поради щодо вибору пароочисника
Пароочисники стають незамінними помічниками в сучасному домогосподарстві, забезпечуючи ефективне очищення та дезінфекцію різних поверхонь без використання хімічних засобів. Однак, щоб обрати оптимальний пристрій, необхідно врахувати кілька ключових аспектів.
Що таке пароочисник і навіщо він потрібен
Кожна домогосподарка мріє про ідеальну чистоту в своєму будинку. Але далеко не кожна знає про такий незамінний помічник, як пароочисник. А якщо вона про нього і чула, то не знає, як правильно вибрати пароочисник, на що звертати увагу при виборі, які функції повинні бути в апараті.
Пароочисник - це апарат, який за допомогою пари під тиском усуває забруднення і 99,99% побутових бактерій з твердих покриттів. Він застосовується практично скрізь: для очищення підлогових покриттів, плитки і швів, сантехніки, робочих поверхонь, ванни і душової, дзеркал і вікон, кранів і раковин, витяжки та духовки, а також для ретельного очищення м'яких дитячих іграшок і навіть прасування.
Види конструкцій пароочисників
Існує кілька типів пароочисників, кожен з яких має свої особливості, призначення та підходить для певних завдань. Нижче розглянемо основні види пароочисників.
Ручні пароочисники
Ручні моделі — це компактні, легкі пристрої, які зручно тримати в руці. Вони ідеально підходять для виконання невеликих завдань або очищення важкодоступних місць.
Основні характеристики:
- Розміри та вага: завдяки невеликим розмірам ручні пароочисники легко переносити і зберігати.
- Простота використання: підходять навіть для тих, хто раніше не користувався подібними приладами.
- Місткість бака: резервуар для води зазвичай невеликий (0,2–0,5 літра), що забезпечує кілька хвилин безперервної роботи.
Побутові пароочисники
Ці моделі є універсальними пристроями, що забезпечують ефективне очищення більшості поверхонь у будинку. Побутові пароочисники мають більший розмір і об’єм бака, ніж ручні, тому можуть працювати довше і підходять для великих приміщень.
Основні характеристики:
- Розміри та вага: вони трохи більші, ніж ручні, але зазвичай оснащені колесами для зручності переміщення.
- Місткість бака: резервуар може вміщувати 1–2 літри води, що забезпечує до 30–40 хвилин роботи.
- Потужність: від 1500 до 2250 Вт, що дозволяє швидко нагрівати воду та створювати потужний потік пари.
Пароочисники-швабри
Ці пристрої створені спеціально для прибирання підлогових покриттів. Вони мають зручну конструкцію у вигляді швабри та забезпечують ефективне очищення підлоги гарячою парою.
Основні характеристики:
- Дизайн: довга ручка та плоска насадка, яка дозволяє швидко та зручно очищати великі площі.
- Місткість бака: резервуар на 0,5–1 літр, що вистачає для очищення кімнати середнього розміру.
- Система насадок: моделі часто оснащені змінними мікрофібровими насадками, які легко прати.
Моделі 2-в-1 (з функцією прасування)
Ці пароочисники оснащені додатковою функцією прасування, що дозволяє використовувати їх як відпарювач для одягу. Вони поєднують функціонал для очищення поверхонь і догляду за текстилем.
Основні характеристики:
- Оснащуються спеціальним роз'ємом для підключення праски, яка може входити до комплекту або придбаватися окремо як додатковий аксесуар.
- Регульований рівень пари дозволяє забезпечити делікатний та безпечний догляд за текстильними виробами.
Як вибрати побутовий пароочисник: ключові критерії
При виборі побутового пароочисника варто звернути увагу на кілька важливих параметрів. Нижче ми детально розглянемо кожен із них.
Якої потужності вибрати пароочисник
Потужність впливає на швидкість нагріву води та інтенсивність подачі пари. Для побутових моделей оптимальна потужність становить 1500–2000 Вт, що дозволяє нагрівати воду за 3–5 хвилин. Потужніші моделі забезпечують більш тривалий час роботи та ефективніше очищення.
Які бувають насадки
Насадки визначають функціональність пароочисника. Найпопулярніші насадки:
- Насадка для підлоги: для очищення підлогових покриттів.
- Щітка для плитки: допомагає видалити бруд зі швів.
- Точкове сопло: для важкодоступних місць.
- Насадка для вікон: забезпечує чистоту без розводів.
- Насадка-відпарювач: підходить для делікатного очищення та розгладжування текстильних виробів, забезпечуючи догляд без пошкодження тканини.
Об'єм бака для води
Бак для води є важливим критерієм вибору. Якщо ви плануєте використовувати пристрій для прибирання великих приміщень, обирайте моделі з об’ємом бака від 1,5 до 2 літрів. Для швидкого очищення або точкових завдань підійдуть пристрої з меншими баками – від 0,5 літра.
Огляд популярних моделей від Керхер
Компанія Kärcher пропонує широкий асортимент пароочисників, які задовольняють потреби як для швидкого щоденного прибирання, так і для генерального очищення будинку. Нижче наведено огляд найпопулярніших моделей, які вирізняються своїми функціями, ефективністю та зручністю у використанні.
- Kärcher SC 1 EasyFix — компактний ручний пароочисник, ідеальний для швидкого прибирання та очищення невеликих поверхонь.
- Kärcher SC 1 Multi вирізняється компактністю, швидкістю нагріву, знімним резервуаром для води, захистом від накипу та універсальністю.
- Kärcher SC 2 EasyFix — базова модель для побутового використання з оптимальним набором насадок.
- Kärcher SC 3 EasyFix — оснащений знімним резервуаром для води, що дозволяє доливати воду без перерви в роботі.
- Kärcher SC 4 EasyFix — має підвищену потужність та розширений набір аксесуарів для різних завдань.
- Kärcher SC 5 EasyFix — найпотужніша модель з функцією VapoHydro для подачі гарячої води, що підвищує ефективність очищення.
- Kärcher SC 1/2/3 Upright — це зручний прилад для швидкого й ефективного очищення підлогових покриттів. Пара нагрівається за лічені секунди, дозволяючи без зусиль видаляти бруд, жир і бактерії, підходить для твердих покриттів, таких як плитка, ламінат і паркет.
Кожна з цих моделей оснащена системою EasyFix, яка забезпечує легку заміну насадок та надійну фіксацію.
Ручний пароочисник для швидкого реагування
Якщо вам потрібен компактний пристрій для швидкого усунення дрібних забруднень, Kärcher SC 1 стане ідеальним вибором. Легкий і зручний, він завжди під рукою, наприклад, на кухні чи у ванній, і нагрівається за лічені секунди. Завдяки об’єму бойлера 200 мл, SC 1 чудово підходить для точкового або проміжного прибирання. Ви легко видалите пляму жиру чи патьоки води, а після використання зможете зберігати його навіть у невеликому ящику.SC 1 Multi
Розширені можливості для твердих підлогових покриттів
Для невеликих площ із твердими покриттями, такими як плитка, ламінат чи лінолеум, підходить Kärcher SC 1 Multi & Up. Ця модель має стандартні насадки SC 1 і додатковий набір для прибирання підлоги: подовжувальні трубки, підлогову насадку та серветку для підлоги. Пристрій забезпечує до 7 хвилин безперервної подачі пари, що у звичайному режимі миття підлоги вистачає на 15 хвилин роботи. Якщо у вас уже є SC 1, ви можете докупити підлоговий комплект окремо.SC 1 Multi & Up
Для регулярного та тривалого прибирання
Якщо ви плануєте регулярно очищати парою великі площі та різні поверхні, вам знадобиться потужніший пристрій із більшим об’ємом бойлера. Для таких завдань підійдуть Kärcher SC 2 або Kärcher SC 3, які забезпечують до 40 хвилин роботи (20 хвилин безперервної подачі пари). Завдяки вищому тиску пари (SC 1 — 3 бари, SC 2 — 3,2 бари, SC 3 — 3,5 бари) вони впораються з важкими забрудненнями та забезпечать якісне генеральне прибирання.SC 3 Delux
Чи потрібен мені знімний бак?
Усі пароочисники Kärcher відповідають суворим європейським стандартам безпеки. Завдяки цьому пробку бойлера неможливо відкрити, поки в ньому не знизиться тиск. Це означає, що після використання всієї води вам доведеться зачекати деякий час, щоб безпечно долити нову порцію.
Якщо вам потрібно використовувати пароочисник понад 40 хвилин, рекомендується обрати модель із знімним баком, наприклад, Kärcher SC 4 EasyFix або моделі вищого рівня. Завдяки знімному резервуару ви можете додавати воду в будь-який момент, не перериваючи роботу пристрою. Це забезпечує безперервну подачу пари та робить тривале прибирання значно зручнішим.SC 4 EasyFix
Чи потрібні мені додаткові функції?
Якщо ви хоча б раз використовували парову праску в комплекті з пароочисником, повертатися до звичайної праски вже не захочете. З Kärcher SC 5 EasyFix Iron, Kärcher SC 4 EasyFix Iron або Kärcher SC 4 Deluxe Iron ви зможете скоротити час прасування удвічі! Пара подається щільним струменем під тиском 3,5 бар, що дозволяє легко розгладжувати навіть найщільніші тканини. Для таких матеріалів, як шовк або сатин, достатньо лише мінімального контакту з тканиною – парова подушка самостійно розпрямляє матеріал, не залишаючи слідів.
Якщо ви плануєте активно використовувати пароочисник у ванній кімнаті, зверніть увагу на моделі з функцією VapoHydro. Ця технологія забезпечує одночасну подачу пари та гарячої води, що особливо ефективно для видалення таких складних забруднень, як водний камінь. Наприклад, Kärcher SC 5 EasyFix Iron має цю функцію, а також комплектується паровою праскою, що робить його універсальним пристроєм для догляду за домом.SC 5 EasyFix Iron
Який пароочисник краще обрати для меблів
Очищення меблів пароочисником — це ефективний і екологічний спосіб підтримувати чистоту та свіжість у домі. Гаряча пара проникає у волокна тканини, видаляючи пил, плями, бактерії та алергени без використання хімічних засобів. Завдяки спеціальній насадці для текстилю й регулюванню подачі пари, будь-який пароочисник підходить як для глибокого очищення щільних оббивок, так і для делікатного догляду за чутливими матеріалами, такими як шовк або велюр.насадка-відпарювач
Обережність під час використання пароочисника: важливі поради
Пароочисник — це потужний інструмент для прибирання, який використовує гарячу пару для видалення забруднень, дезінфекції та очищення. Однак, як і з будь-якою технікою, його використання потребує дотримання певних правил безпеки, щоб уникнути пошкодження поверхонь або травм.
Уникайте контакту з гарячою парою
Пара, що виходить із сопла, має дуже високу температуру, яка може викликати опіки. Тримайте пристрій подалі від шкіри, очей і будь-яких відкритих ділянок тіла. Не направляйте паровий струмінь на людей чи тварин.
Перевірте тип поверхні
Не всі матеріали витримують вплив гарячої пари. Перед використанням пароочисника обов’язково ознайомтеся з рекомендаціями виробника для очищуваних поверхонь, особливо це стосується делікатних матеріалів, таких як шовк, натуральна деревина або лаковані покриття.
Дотримуйтесь інструкцій пристрою
Перед початком роботи ознайомтеся з інструкцією, особливо з пунктами щодо безпеки. Не перевищуйте допустимий рівень води у баку та не відкривайте кришку резервуара, поки пристрій ще гарячий або під тиском.
Не використовуйте хімічні засоби
Пароочисники розроблені для роботи з чистою водою. Додавання миючих засобів може пошкодити прилад і створити небезпечні ситуації.
Робіть перерви у роботі
Якщо пристрій працює протягом тривалого часу, слід вимкнути його, дати охолонути та перевірити стан бака і насадок. Це допоможе уникнути перегріву та продовжить термін служби апарата.
Обережність у важкодоступних місцях
При очищенні важкодоступних зон або вузьких щілин завжди перевіряйте, чи не накопичується конденсат, який може спричинити пошкодження чутливих матеріалів.
Догляд за приладом
Регулярно очищуйте насадки та резервуар від вапняного нальоту, особливо якщо використовуєте жорстку воду. Це забезпечить ефективну роботу пристрою та збереже його функціональність.
Порошковий антинакипін RM 511 ефективно видаляє накип, що утворюється в пароочисниках, продовжуючи термін їх служби та забезпечуючи стабільну продуктивність із мінімальним споживанням електроенергії.
Поширені запитання
Власне, це все, що потрібно знати для того, щоб визначитися з моделлю. Якщо ж ви все одно до кінця не впевнені, який вибрати пароочисник, - наші фахівці інтернет-магазину з радістю вам допоможуть.