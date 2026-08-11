Насадка для підлоги EasyFix з універсальною серветкою, що підходить до неї, гарантує ретельне прибирання пароочисником будь-яких вологостійких твердих підлогових покриттів, включно з важкодоступними місцями в кутах, поруч зі стінами і предметами меблів. Серветка для підлоги легко і швидко закріплюється на ній за допомогою липучки - досить притиснути насадку до серветки. А після прибирання забруднена серветка легко знімається без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.