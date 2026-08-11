Комплект для прибирання підлоги EasyFix
Насадка для підлоги EasyFix з універсальною серветкою, що підходить до неї, дає змогу замінювати серветку без контакту з брудом.
Насадка для підлоги EasyFix з універсальною серветкою, що підходить до неї, гарантує ретельне прибирання пароочисником будь-яких вологостійких твердих підлогових покриттів, включно з важкодоступними місцями в кутах, поруч зі стінами і предметами меблів. Серветка для підлоги легко і швидко закріплюється на ній за допомогою липучки - досить притиснути насадку до серветки. А після прибирання забруднена серветка легко знімається без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.
Особливості та переваги
Високоякісне мікроволокно
Зручна система застібка-липучка
Ярличок на серветці для чищення підлоги
Інноваційні ламелі на насадці
Гнучке і рухливе з'єднання насадки
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,26
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,382
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 100
Сумісна техніка
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Кахель