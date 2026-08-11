Комплект для уборки пола EasyFix
Насадка для пола EasyFix с подходящей к ней универсальной салфеткой позволяет заменять салфетку без контакта с грязью.
Насадка для пола EasyFix с подходящей к ней универсальной салфеткой гарантирует тщательную уборку пароочистителем любых влагостойких твердых напольных покрытий, включая и их труднодоступные места в углах, рядом со стенами и предметами мебели. Салфетка для пола легко и быстро закрепляется на ней при помощи липучки – достаточно прижать насадку к салфетке. А после уборки загрязненная салфетка легко снимается без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и приподнять насадку.
Особенности и преимущества
Высококачественное микроволокно
- Специальная петельчатая структура салфетки обеспечивает хорошее поглощение загрязнений и тщательную очистку любых влагостойких твердых поверхностей.
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежка-липучка
Ярлычок на салфетке для чистки пола
- Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку.
- Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Инновационные ламели на насадке
- Равномерное распределение пара по салфетке для пола и очищаемой поверхности благодаря пластинчатой подошве.
Гибкое и подвижное соединение насадки
- Эргономичное и эффективное очищение независимо от роста пользователя.
- Идеально подходит для уборки труднодоступных мест под мебелью.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,26
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,382
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 100
Совместимая техника
Области применения
- Твердые полы
- Кафель