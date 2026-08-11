Комплект для уборки пола EasyFix

Насадка для пола EasyFix с подходящей к ней универсальной салфеткой позволяет заменять салфетку без контакта с грязью.

Насадка для пола EasyFix с подходящей к ней универсальной салфеткой гарантирует тщательную уборку пароочистителем любых влагостойких твердых напольных покрытий, включая и их труднодоступные места в углах, рядом со стенами и предметами мебели. Салфетка для пола легко и быстро закрепляется на ней при помощи липучки – достаточно прижать насадку к салфетке. А после уборки загрязненная салфетка легко снимается без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и приподнять насадку.

Особенности и преимущества
Высококачественное микроволокно
  • Специальная петельчатая структура салфетки обеспечивает хорошее поглощение загрязнений и тщательную очистку любых влагостойких твердых поверхностей.
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежка-липучка
Ярлычок на салфетке для чистки пола
  • Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку.
  • Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Инновационные ламели на насадке
  • Равномерное распределение пара по салфетке для пола и очищаемой поверхности благодаря пластинчатой подошве.
Гибкое и подвижное соединение насадки
  • Эргономичное и эффективное очищение независимо от роста пользователя.
  • Идеально подходит для уборки труднодоступных мест под мебелью.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,26
Вес (с упаковкой) (кг) 0,382
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 345 x 115 x 100
Области применения
  • Твердые полы
  • Кафель