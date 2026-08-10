Насадка для миття вікон

Спеціальний аксесуар для миття вікон, скла або дзеркал з використанням пароочисника

Бережне та ретельне прибирання рівних скляних поверхонь з використанням пароочисників. Тепер помити дзеркало або вікно можна за допомогою пароочисника.

Особливості та переваги
Високоякісна стяжка
  • Ретельне видалення зі скла або дзеркал вологи та відокремленого бруду без утворення смуг та розводів.
Отвори для подачі пари на насадці
  • Рівномірна обробка скла парою сприяє оптимальному видаленню забруднень.
Компактна та легка конструкція
  • Виняткова простота у користуванні для легкого та ретельного прибирання.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,084
Вага (з упаковкою) (кг) 0,164
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 255 x 43 x 130
Області застосування
  • Вікна та скляні поверхні
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