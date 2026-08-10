Насадка для миття вікон
Спеціальний аксесуар для миття вікон, скла або дзеркал з використанням пароочисника
Бережне та ретельне прибирання рівних скляних поверхонь з використанням пароочисників. Тепер помити дзеркало або вікно можна за допомогою пароочисника.
Особливості та переваги
Високоякісна стяжка
- Ретельне видалення зі скла або дзеркал вологи та відокремленого бруду без утворення смуг та розводів.
Отвори для подачі пари на насадці
- Рівномірна обробка скла парою сприяє оптимальному видаленню забруднень.
Компактна та легка конструкція
- Виняткова простота у користуванні для легкого та ретельного прибирання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,084
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,164
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|255 x 43 x 130
Сумісна техніка
Області застосування
- Вікна та скляні поверхні
Аксесуари
Запчастини для Насадка для миття вікон
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.