Комплект з потужним соплом

Комплект, що складається з подовжувача і потужного сопла для підвищення ефективності очищення. Забезпечує легке очищення кутів, стиків та інших важкодоступних місць.

Потужне сопло і подовжувач, що входять в комплект, значно збільшують потужність струменя пари. Паровий струмінь ще більш ефективний і забезпечує легку, екологічну очистку в важкодоступних місць, наприклад, в кутах, по краях і щілинах. Використовується для прибирання на кухні, у ванній і туалеті.

Особливості та переваги
Звужений отвір для виходу пари
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,023
Вага (з упаковкою) (кг) 0,045
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 107 x 21 x 21
Області застосування
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
Запчастини для Комплект з потужним соплом

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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