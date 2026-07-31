Потужне сопло і подовжувач, що входять в комплект, значно збільшують потужність струменя пари. Паровий струмінь ще більш ефективний і забезпечує легку, екологічну очистку в важкодоступних місць, наприклад, в кутах, по краях і щілинах. Використовується для прибирання на кухні, у ванній і туалеті.