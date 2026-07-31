Комплект з потужним соплом
Комплект, що складається з подовжувача і потужного сопла для підвищення ефективності очищення. Забезпечує легке очищення кутів, стиків та інших важкодоступних місць.
Потужне сопло і подовжувач, що входять в комплект, значно збільшують потужність струменя пари. Паровий струмінь ще більш ефективний і забезпечує легку, екологічну очистку в важкодоступних місць, наприклад, в кутах, по краях і щілинах. Використовується для прибирання на кухні, у ванній і туалеті.
Особливості та переваги
Звужений отвір для виходу пари
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,023
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,045
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|107 x 21 x 21
Сумісна техніка
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix + Насадка для вікон
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + пляшка в подарунок
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 4 Premium
Області застосування
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
Запчастини для Комплект з потужним соплом
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.