Комплект усиленной насадки

В комплект входит усиленная насадка с удлинителем. Она предназначена для эффективной и экологичной очистки труднодоступных мест — углов, кромок и узких щелей — без лишних усилий.

Усиленная насадка вместе с удлинителем значительно повышает эффективность щелевой насадки. Пар подаётся более концентрированно, что позволяет быстрее и легче удалять загрязнения. Подходит для использования на кухне, в ванной комнате и туалете.

Особенности и преимущества
Суженное отверстие для выхода пара
  • Повышенная эффективность паровой струи
  • Усиленное воздействие пара позволяет легко удалять загрязнения из щелей и углов
Удлинитель для щелевой насадки
  • Обеспечивает удобный доступ к труднодоступным местам
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,023
Вес (с упаковкой) (кг) 0,045
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 107 x 21 x 21
Области применения
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
Запчасти для Комплект усиленной насадки

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