Как выбрать пароочиститель

Что такое пароочиститель и зачем он нужен

Каждая домохозяйка мечтает об идеальной чистоте в своем доме. Но далеко не каждая знает о таком незаменимой помощнике, как пароочиститель. А если она о нем и слышала, то не знает, как правильно выбрать пароочиститель, на что обращать внимание при выборе пароочистителя, какие функции должны быть в аппарате.

Пароочиститель – это аппарат, который с помощью пара под давлением устраняет загрязнения и 99,99% бытовых бактерий с твердых покрытий. Он применяется практически везде: для очистки напольных покрытий, плитки и швов, сантехники, рабочих поверхностей, ванны и душевой, зеркал и окон, кранов и раковин, вытяжки и духовки, а также для тщательной очистки мягких детских игрушек и даже глажки.