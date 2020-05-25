Паровые швабры

Никакого контакта с грязью

Благодаря комбинации насадки для пола EasyFix с системой крепления на застёжке-липучке и высококачественной износостойкой салфетки из микроволокна, хорошо впитывающей влагу, вам даже не придется контактировать с грязью во время ее замены.

Для этого достаточно просто наступить на ее язычок и поднять насадку. Новую салфетку можно легко прикрепить, просто нажав на нее.