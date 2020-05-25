Паровые швабры

Приобретая паровую швабру (напольный пароочиститель) Kärcher SC 3 Upright, вы сможете мыть пол самым доступным, безопасным и экологичным средством для чистки — обычной водопроводной водой.

Паровая швабра Karcher SC 3 Upright

Паровые швабры

Преимущества

Никакого контакта с грязью

Благодаря комбинации насадки для пола EasyFix с системой крепления на застёжке-липучке и высококачественной износостойкой салфетки из микроволокна, хорошо впитывающей влагу, вам даже не придется контактировать с грязью во время ее замены.

Для этого достаточно просто наступить на ее язычок и поднять насадку. Новую салфетку можно легко прикрепить, просто нажав на нее.

Никакого контакта с грязью

Использования на всех типах твердых полов

Моющая паровая швабра SC 3 Upright EasyFix обеспечивает глубокую и легкую очистку всех твердых полов с защитным покрытием, в частности паркета, ламината, пробки, камня, линолеума и ПВХ. Кроме того, она подходит и для освежения ковров с коротким ворсом.

Использования на всех типах твердых полов

Накладка на насадку EasyFix для чистки ковров

Отдельная накладка для чистки ковров, входящая в комплект, позволяет легко и удобно освежать ковровые покрытия. Под действием пара волокна ковров восстанавливают свою упругость.

Накладка на насадку EasyFix для чистки ковров

Гибкий шарнир для удобного использования

Эргономичная и эффективная очистка благодаря гибкому шарниру. Напольный пароочиститель удобен в использовании для мытья полов под мебелью и в труднодоступных местах.

Гибкий шарнир для удобного использования
Съемный резервуар

Непрерывная работа

Съемный резервуар позволяет доливать воду без остановки уборки.

Быстрый нагрев

Быстрый нагрев

Не нужно долго ждать: через 30 секунд после включения устройство готово к использованию. Светодиодный индикатор сообщит о состоянии работы: красный свет — нагрев, зеленый — можно начинать уборку.

Защита от накипи

Защита от накипи

Паровые швабры Kärcher оснащены картриджем для удаления накипи, который автоматически очищает воду, обеспечивая значительное продление срока службы вашего прибора.

Разновидности паровых швабр

Паровые швабры Kärcher сочетают гигиеническую очистку и простоту использования. Они работают без химии, удаляя до 99,99% бактерий только силой пара. Чтобы купить паровую швабру, выбирайте модель в соответствии с потребностями вашего дома. Цена паровой швабры зависит от её особенностей и комплектации.

Для твердых полов

Паровая швабра для мытья полов идеально подходят для ухода за паркетом, ламинатом, плиткой, линолеумом, каменными и ПВХ покрытиями. Благодаря регулятору подачи пара можно безопасно работать даже на деликатных поверхностях. Большинство моделей оснащены удобным гибким шарниром, который позволяет легко убирать под мебелью и в углах.

С функцией освежения ковров

Паровые швабры Kärcher могут использоваться и для ухода за коврами с коротким ворсом. Специальная накладка, входящая в комплект SC 3 Upright EasyFix, помогает быстро восстановить свежесть ворса благодаря паровой обработке.

Для универсальной ежедневной уборки

Компактные и маневренные модели типа SC 2 Upright EasyFix идеально подходят для квартиры или дома. Они легко справляются с уборкой всех твердых напольных покрытий, не требуют контакта с грязью при замене салфетки и не оставляют разводов.

Как пользоваться паровой шваброй?

Паровые швабры Kärcher — это быстро, просто и эффективно. Следуйте основным шагам для идеального результата.

  1. Наполнение резервуара
    Залейте чистую воду во встроенный резервуар. Для продления срока службы устройства рекомендуем использовать обычную водопроводную воду. Использовать дистиллированную воду не рекомендуем.
  2. Включение и нагрев
    Подключите устройство к сети. Длинный шнур (до 5 м) позволяет убирать даже большие помещения без смены розетки. Подождите 30 секунд, пока вода нагреется — когда из насадки начнет выходить пар, можно приступать к уборке.
  3. Предварительная очистка
    Если на полу есть крупная грязь или пыль, предварительно подметите или воспользуйтесь пылесосом. Это позволит сделать паровую очистку более эффективной и защитит салфетку от чрезмерного загрязнения.
  4. Уборка
    Перемещайте швабру по поверхности равномерными движениями. Горячий пар удаляет даже стойкие загрязнения, бактерии и неприятные запахи.
  5. Уход после работы
    После завершения уборки дайте устройству остыть, слейте остатки воды из резервуара и очистите насадку. Это продлит срок службы швабры и обеспечит ее безупречную работу.

Как выбрать напольный пароочиститель?

Помимо паровых швабр, в линейке Kärcher есть также мощные пароочистители с насадкой для пола — универсальные устройства для глубокой и безопасной очистки различных поверхностей. Чтобы выбрать оптимальную модель, обратите внимание на следующие ключевые параметры:

Мощность и давление пара

Более высокая мощность обеспечивает более быстрый нагрев и более эффективное удаление загрязнений. Идеальное давление пара — 3–4 бара, достаточное для глубокой очистки даже сложных пятен.

Объем резервуара

Большие баки (от 1 л) позволяют работать дольше без дозаправки, а компактные модели с меньшим объемом — идеальны для быстрой уборки.

Комплектация и насадки

Насадка для пола подходит для плитки, ламината, паркета. Точечные насадки — для очистки швов и труднодоступных мест. Текстильные аксессуары помогают освежить мягкую мебель.

Время нагрева

Современные пароочистители Kärcher готовы к работе практически мгновенно: в зависимости от модели время нагрева составляет от 30 секунд до 3 минут. Это делает их максимально удобными как для быстрой локальной уборки, так и для планового наведения порядка

Длина кабеля и радиус действия

Кабель длиной от 4 метров делает процесс уборки более комфортным, позволяя охватить большие помещения без лишних переключений.

Весь ассортимент пароочистителей

Часто задаваемые вопросы

Паровая швабра предназначена для гигиенической очистки твёрдых напольных покрытий — паркета, ламината, плитки, линолеума, камня и ПВХ. Она работает исключительно на водопроводной воде, без использования химических средств, и при тщательной уборке уничтожает до 99,99 % бытовых бактерий. Kärcher SC 3 Upright также подходит для освежения ковров с коротким ворсом благодаря специальной накладке, входящей в комплект.

Ориентируйтесь на площадь помещения и тип напольного покрытия. Kärcher SC 1 Upright — компактная модель начального уровня мощностью 1 300 Вт, рассчитанная на уборку до 30 м² от одной заправки. Kärcher SC 2 Upright мощностью 1 600 Вт позволяет обработать до 50 м² и имеет два режима подачи пара для разных типов покрытий. Kärcher SC 3 Upright — модель премиум-класса с тремя режимами (дерево, плитка, ковёр), обеспечивающими точную настройку интенсивности подачи пара в зависимости от поверхности.

Выбор зависит от ваших потребностей. Для небольшой квартиры подойдёт компактная Kärcher SC 1 Upright весом всего 2 кг. Для ежедневной уборки помещений средней площади — Kärcher SC 2 Upright с двумя режимами мощности и площадью обработки до 50 м². Для дома с разными типами напольных покрытий и коврами оптимальным выбором станет Kärcher SC 3 Upright с тремя режимами подачи пара и функцией освежения ковров. Все модели нагреваются всего за 30 секунд, оснащены съёмным резервуаром для непрерывной работы и картриджем для защиты от образования накипи.

Стоимость Kärcher SC 3 Upright составляет 8 999 грн. Чтобы уточнить цену других моделей, обратитесь на горячую линию 0 800 500-48-90 или воспользуйтесь функцией «Оставить запрос» на странице соответствующего товара.

Паровая швабра предназначена прежде всего для очистки пола, тогда как пароочиститель обладает более широким набором функций и также может выполнять эту задачу. Паровая швабра серии Upright имеет вертикальную конструкцию и специализируется на уборке напольных покрытий: гибкий шарнир позволяет легко очищать пространство под мебелью и в углах. Пароочиститель, например Kärcher SC 2 EasyFix или SC 4 EasyFix, представляет собой универсальный аппарат с комплектом насадок для пола, плитки, сантехники, кухонных поверхностей, окон и межплиточных швов. Если требуется очищать только пол, паровая швабра будет удобнее. Для комплексного ухода за различными поверхностями в доме лучше выбрать пароочиститель.

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