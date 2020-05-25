Паровые швабры
Приобретая паровую швабру (напольный пароочиститель) Kärcher SC 3 Upright, вы сможете мыть пол самым доступным, безопасным и экологичным средством для чистки — обычной водопроводной водой.
Паровые швабры
Преимущества
Никакого контакта с грязью
Благодаря комбинации насадки для пола EasyFix с системой крепления на застёжке-липучке и высококачественной износостойкой салфетки из микроволокна, хорошо впитывающей влагу, вам даже не придется контактировать с грязью во время ее замены.
Для этого достаточно просто наступить на ее язычок и поднять насадку. Новую салфетку можно легко прикрепить, просто нажав на нее.
Использования на всех типах твердых полов
Моющая паровая швабра SC 3 Upright EasyFix обеспечивает глубокую и легкую очистку всех твердых полов с защитным покрытием, в частности паркета, ламината, пробки, камня, линолеума и ПВХ. Кроме того, она подходит и для освежения ковров с коротким ворсом.
Накладка на насадку EasyFix для чистки ковров
Отдельная накладка для чистки ковров, входящая в комплект, позволяет легко и удобно освежать ковровые покрытия. Под действием пара волокна ковров восстанавливают свою упругость.
Гибкий шарнир для удобного использования
Эргономичная и эффективная очистка благодаря гибкому шарниру. Напольный пароочиститель удобен в использовании для мытья полов под мебелью и в труднодоступных местах.
Непрерывная работа
Съемный резервуар позволяет доливать воду без остановки уборки.
Быстрый нагрев
Не нужно долго ждать: через 30 секунд после включения устройство готово к использованию. Светодиодный индикатор сообщит о состоянии работы: красный свет — нагрев, зеленый — можно начинать уборку.
Защита от накипи
Паровые швабры Kärcher оснащены картриджем для удаления накипи, который автоматически очищает воду, обеспечивая значительное продление срока службы вашего прибора.
Разновидности паровых швабр
Паровые швабры Kärcher сочетают гигиеническую очистку и простоту использования. Они работают без химии, удаляя до 99,99% бактерий только силой пара. Чтобы купить паровую швабру, выбирайте модель в соответствии с потребностями вашего дома. Цена паровой швабры зависит от её особенностей и комплектации.
Для твердых полов
Паровая швабра для мытья полов идеально подходят для ухода за паркетом, ламинатом, плиткой, линолеумом, каменными и ПВХ покрытиями. Благодаря регулятору подачи пара можно безопасно работать даже на деликатных поверхностях. Большинство моделей оснащены удобным гибким шарниром, который позволяет легко убирать под мебелью и в углах.
С функцией освежения ковров
Паровые швабры Kärcher могут использоваться и для ухода за коврами с коротким ворсом. Специальная накладка, входящая в комплект SC 3 Upright EasyFix, помогает быстро восстановить свежесть ворса благодаря паровой обработке.
Для универсальной ежедневной уборки
Компактные и маневренные модели типа SC 2 Upright EasyFix идеально подходят для квартиры или дома. Они легко справляются с уборкой всех твердых напольных покрытий, не требуют контакта с грязью при замене салфетки и не оставляют разводов.
Как пользоваться паровой шваброй?
Паровые швабры Kärcher — это быстро, просто и эффективно. Следуйте основным шагам для идеального результата.
- Наполнение резервуара
Залейте чистую воду во встроенный резервуар. Для продления срока службы устройства рекомендуем использовать обычную водопроводную воду. Использовать дистиллированную воду не рекомендуем.
- Включение и нагрев
Подключите устройство к сети. Длинный шнур (до 5 м) позволяет убирать даже большие помещения без смены розетки. Подождите 30 секунд, пока вода нагреется — когда из насадки начнет выходить пар, можно приступать к уборке.
- Предварительная очистка
Если на полу есть крупная грязь или пыль, предварительно подметите или воспользуйтесь пылесосом. Это позволит сделать паровую очистку более эффективной и защитит салфетку от чрезмерного загрязнения.
- Уборка
Перемещайте швабру по поверхности равномерными движениями. Горячий пар удаляет даже стойкие загрязнения, бактерии и неприятные запахи.
- Уход после работы
После завершения уборки дайте устройству остыть, слейте остатки воды из резервуара и очистите насадку. Это продлит срок службы швабры и обеспечит ее безупречную работу.
Как выбрать напольный пароочиститель?
Помимо паровых швабр, в линейке Kärcher есть также мощные пароочистители с насадкой для пола — универсальные устройства для глубокой и безопасной очистки различных поверхностей. Чтобы выбрать оптимальную модель, обратите внимание на следующие ключевые параметры:
Мощность и давление пара
Более высокая мощность обеспечивает более быстрый нагрев и более эффективное удаление загрязнений. Идеальное давление пара — 3–4 бара, достаточное для глубокой очистки даже сложных пятен.
Объем резервуара
Большие баки (от 1 л) позволяют работать дольше без дозаправки, а компактные модели с меньшим объемом — идеальны для быстрой уборки.
Комплектация и насадки
Насадка для пола подходит для плитки, ламината, паркета. Точечные насадки — для очистки швов и труднодоступных мест. Текстильные аксессуары помогают освежить мягкую мебель.
Время нагрева
Современные пароочистители Kärcher готовы к работе практически мгновенно: в зависимости от модели время нагрева составляет от 30 секунд до 3 минут. Это делает их максимально удобными как для быстрой локальной уборки, так и для планового наведения порядка
Длина кабеля и радиус действия
Кабель длиной от 4 метров делает процесс уборки более комфортным, позволяя охватить большие помещения без лишних переключений.