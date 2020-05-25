Парові швабри

Жодного контакту з брудом

Завдяки комбінації насадки для підлоги EasyFix із системою кріплення на застібку-липучку та високоякісної зносостійкої серветки з мікроволокна, що добре вбирає вологу, вам навіть не доведеться контактувати з брудом під час її заміни.

Для цього достатньо просто наступити на її язичок і підняти насадку. Нову серветку можна легко прикріпити, просто натиснувши на неї.