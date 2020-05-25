Парові швабри

Придбавши парову швабру (підлоговий пароочисник) Kärcher SC 3 Upright, ви зможете мити підлогу найдоступнішим, безпечним та екологічним засобом для чищення — звичайною водопровідною водою.

Парова швабра Karcher SC 3 Upright

Парові швабри

Переваги

Жодного контакту з брудом

Завдяки комбінації насадки для підлоги EasyFix із системою кріплення на застібку-липучку та високоякісної зносостійкої серветки з мікроволокна, що добре вбирає вологу, вам навіть не доведеться контактувати з брудом під час її заміни.

Для цього достатньо просто наступити на її язичок і підняти насадку. Нову серветку можна легко прикріпити, просто натиснувши на неї.

Жодного контакту з брудом

Використання на всіх типах твердих підлог

Швабра на пару SC 3 Upright EasyFix забезпечує глибоке та легке очищення всіх твердих підлог із захисним покриттям, зокрема паркету, ламінату, пробки, каменю, лінолеуму та ПВХ. Крім того, вона підходить і для освіження килимів із коротким ворсом.

Використання на всіх типах твердих підлог

Floor cleaning

Окрема накладка для чищення килимів, що входить до комплекту, дає змогу легко й зручно освіжати килимові покриття. Під дією пари волокна килимів відновлюють свою пружність.

Накладка на насадку EasyFix для чищення килимів

Гнучкий шарнір для зручного користування

Ергономічне та ефективне очищення завдяки гнучкому шарніру. Зручний у використанні для миття підлоги під меблями та у важкодоступних місцях.

Гнучкий шарнір для зручного використання
Знімний резервуар

Безперервна робота

Знімний резервуар дає змогу доливати воду без зупинки прибирання.

Швидкий нагрів

Швидкий нагрів

Не потрібно довго чекати: через 30 секунд після ввімкнення пристрій готовий до використання. Світлодіодний індикатор сповістить про стан роботи: червоне світло — нагрівання, зелене — можна починати прибирання.

Захист від накипу

Захист від накипу

Парові швабри Kärcher оснащені картриджем для видалення накипу, який автоматично очищає воду, забезпечуючи значне продовження терміну служби вашого приладу.

Різновиди парових швабр

Парові швабри Kärcher поєднують гігієнічне очищення та простоту використання. Вони працюють без хімії, видаляючи до 99,99% бактерій лише силою пари. Щоб купити парову швабру, вибирайте модель відповідно до потреб вашого дому.

Для твердих підлог

Всі парові швабри ідеальні для догляду за паркетом, ламінатом, плиткою, лінолеумом, кам'яними та ПВХ покриттями. Завдяки регулятору подачі пари можна безпечно працювати навіть на делікатних поверхнях. Більшість моделей оснащені зручним гнучким шарніром, що дозволяє легко прибирати під меблями та в кутах.

З функцією освіження килимів

Парова швабра Kärcher SC 3 Upright EasyFix може використовуватись і для догляду за килимами з коротким ворсом. Спеціальна накладка, що входить до комплекту, допомагає швидко відновити свіжість ворсу завдяки паровій обробці.

Для універсального щоденного прибирання

Компактні й маневрові моделі на зразок SC 2 Upright EasyFix ідеально підходять для квартири або будинку. Вони легко справляються з прибиранням усіх твердих підлогових покриттів, не потребують контакту з брудом під час заміни серветки та не залишають розводів.

Як користуватися паровою шваброю?

Парові швабри Kärcher — це швидко, просто та ефективно. Дотримуйтеся основних кроків для ідеального результату.

  1. Наповнення резервуара
    Залийте чисту воду у вбудований резервуар. Для продовження терміну служби пристрою рекомендуємо використовувати звичайну провідну воду. Використовувати дистильовану воду не рекомендуємо.
  2. Увімкнення та нагрівання
    Підключіть пристрій до мережі. Довгий шнур (5 м) дає змогу прибирати навіть великі приміщення без зміни розетки. Зачекайте 30 секунд, поки вода нагріється — коли з насадки почне виходити пар, можна починати прибирання.
  3. Попереднє очищення
    Якщо на підлозі є крупний бруд чи пил, попередньо підметіть або скористайтеся пилососом. Це дозволить зробити парове очищення ефективнішим і захистить серветку від надмірного забруднення.
  4. Прибирання
    Переміщуйте швабру по поверхні рівномірними рухами. Гаряча пара видаляє навіть стійкі забруднення, бактерії та неприємні запахи.
  5. Догляд після роботи
    Після завершення прибирання дайте пристрою охолонути, злийте залишки води з резервуара та очистіть насадку. Це подовжить термін служби швабри та забезпечить її бездоганну роботу.

Як вибрати підлоговий пароочисник?

Крім парових швабр, у лінійці Kärcher є також потужні пароочисники з насадкою для підлоги — універсальні пристрої для глибокого та безпечного очищення різних поверхонь. Щоб обрати оптимальну модель, зверніть увагу на такі ключові параметри:

Потужність і тиск пари

Вища потужність забезпечує швидший нагрів і ефективніше видалення забруднень. Ідеальний тиск пари — 3–4 бари, достатній для глибокого очищення навіть складних плям.

Об’єм резервуара

Великі баки (від 1 л) дозволяють працювати довше без дозаправки, а компактні моделі з меншим об’ємом — ідеальні для швидких прибирань.

Комплектація та насадки

Насадка для підлоги підходить для плитки, ламінату, паркету. Точкові насадки — для очищення швів та важкодоступних місць. Текстильні аксесуари допомагають освіжити м’які меблі.

Час нагрівання

Сучасні пароочисники Kärcher швидко підготовлюються до роботи: залежно від моделі час нагріву становить від 30 секунд до 3 хвилин. Це забезпечує зручність як для оперативного прибирання, так і для регулярного використання.

Довжина кабелю та радіус дії

Кабель довжиною від 4 метрів робить процес прибирання комфортнішим, дозволяючи охопити великі приміщення без зайвих переключень.

Весь асортимент пароочищувачів

Поширені запитання

Парова швабра призначена для гігієнічного очищення твердих підлогових покриттів — паркету, ламінату, плитки, лінолеуму, каменю та ПВХ. Вона працює виключно на водопровідній воді, без хімічних засобів, і при ретельному очищенні знищує до 99,99 % побутових бактерій. Kärcher SC 3 Upright також підходить для освіження килимів із коротким ворсом завдяки спеціальній накладці в комплекті.

Орієнтуйтеся на площу приміщення та тип підлоги. Kärcher SC 1 Upright — компактна модель початкового рівня з потужністю 1 300 Вт і площею прибирання до 30 м² від однієї заправки. Kärcher SC 2 Upright з потужністю 1 600 Вт обробляє до 50 м² і має 2 режими подачі пари для різних покриттів. Kärcher SC 3 Upright — модель преміум-класу з 3 режимами (дерево, плитка, килим), що дає точну адаптацію інтенсивності пари до поверхні.

Залежить від потреб. Для невеликої квартири підійде компактна Kärcher SC 1 Upright вагою лише 2 кг. Для щоденного прибирання середньої площі — Kärcher SC 2 Upright із двома режимами потужності та площею обробки до 50 м². Для будинку з різними типами підлоги та килимами — Kärcher SC 3 Upright з трьома режимами пари та функцією освіження килимів. Усі моделі нагріваються за 30 секунд, мають знімний бак для безперервної роботи та картридж захисту від накипу.

Ціна Kärcher SC 3 Upright — 8 999 грн. Для уточнення вартості інших моделей зверніться на гарячу лінію 0 800 500-48-90 або скористайтеся функцією «Залишити запит» на сторінці відповідного продукту.

Парова швабра призначена насамперед для очищення підлоги, тоді як пароочисник має ширший спектр функцій і також може виконувати це завдання. Парова швабра (серія Upright) має вертикальну конструкцію і спеціалізується на очищенні підлоги: гнучкий шарнір дає змогу легко дістатися під меблі та в кути. Пароочисник (наприклад, Kärcher SC 2 EasyFix або SC 4 EasyFix) — універсальний апарат із комплектом насадок для підлоги, плитки, сантехніки, кухонних поверхонь, вікон та швів. Якщо потрібно очищувати лише підлогу — парова швабра зручніша. Якщо потрібен повний догляд за всіма поверхнями в будинку — пароочисник.

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