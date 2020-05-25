Парові швабри
Придбавши парову швабру (підлоговий пароочисник) Kärcher SC 3 Upright, ви зможете мити підлогу найдоступнішим, безпечним та екологічним засобом для чищення — звичайною водопровідною водою.
Парові швабри
Переваги
Жодного контакту з брудом
Завдяки комбінації насадки для підлоги EasyFix із системою кріплення на застібку-липучку та високоякісної зносостійкої серветки з мікроволокна, що добре вбирає вологу, вам навіть не доведеться контактувати з брудом під час її заміни.
Для цього достатньо просто наступити на її язичок і підняти насадку. Нову серветку можна легко прикріпити, просто натиснувши на неї.
Використання на всіх типах твердих підлог
Швабра на пару SC 3 Upright EasyFix забезпечує глибоке та легке очищення всіх твердих підлог із захисним покриттям, зокрема паркету, ламінату, пробки, каменю, лінолеуму та ПВХ. Крім того, вона підходить і для освіження килимів із коротким ворсом.
Floor cleaning
Окрема накладка для чищення килимів, що входить до комплекту, дає змогу легко й зручно освіжати килимові покриття. Під дією пари волокна килимів відновлюють свою пружність.
Гнучкий шарнір для зручного користування
Ергономічне та ефективне очищення завдяки гнучкому шарніру. Зручний у використанні для миття підлоги під меблями та у важкодоступних місцях.
Безперервна робота
Знімний резервуар дає змогу доливати воду без зупинки прибирання.
Швидкий нагрів
Не потрібно довго чекати: через 30 секунд після ввімкнення пристрій готовий до використання. Світлодіодний індикатор сповістить про стан роботи: червоне світло — нагрівання, зелене — можна починати прибирання.
Захист від накипу
Парові швабри Kärcher оснащені картриджем для видалення накипу, який автоматично очищає воду, забезпечуючи значне продовження терміну служби вашого приладу.
Різновиди парових швабр
Парові швабри Kärcher поєднують гігієнічне очищення та простоту використання. Вони працюють без хімії, видаляючи до 99,99% бактерій лише силою пари. Щоб купити парову швабру, вибирайте модель відповідно до потреб вашого дому.
Для твердих підлог
Всі парові швабри ідеальні для догляду за паркетом, ламінатом, плиткою, лінолеумом, кам'яними та ПВХ покриттями. Завдяки регулятору подачі пари можна безпечно працювати навіть на делікатних поверхнях. Більшість моделей оснащені зручним гнучким шарніром, що дозволяє легко прибирати під меблями та в кутах.
З функцією освіження килимів
Парова швабра Kärcher SC 3 Upright EasyFix може використовуватись і для догляду за килимами з коротким ворсом. Спеціальна накладка, що входить до комплекту, допомагає швидко відновити свіжість ворсу завдяки паровій обробці.
Для універсального щоденного прибирання
Компактні й маневрові моделі на зразок SC 2 Upright EasyFix ідеально підходять для квартири або будинку. Вони легко справляються з прибиранням усіх твердих підлогових покриттів, не потребують контакту з брудом під час заміни серветки та не залишають розводів.
Як користуватися паровою шваброю?
Парові швабри Kärcher — це швидко, просто та ефективно. Дотримуйтеся основних кроків для ідеального результату.
- Наповнення резервуара
Залийте чисту воду у вбудований резервуар. Для продовження терміну служби пристрою рекомендуємо використовувати звичайну провідну воду. Використовувати дистильовану воду не рекомендуємо.
- Увімкнення та нагрівання
Підключіть пристрій до мережі. Довгий шнур (5 м) дає змогу прибирати навіть великі приміщення без зміни розетки. Зачекайте 30 секунд, поки вода нагріється — коли з насадки почне виходити пар, можна починати прибирання.
- Попереднє очищення
Якщо на підлозі є крупний бруд чи пил, попередньо підметіть або скористайтеся пилососом. Це дозволить зробити парове очищення ефективнішим і захистить серветку від надмірного забруднення.
- Прибирання
Переміщуйте швабру по поверхні рівномірними рухами. Гаряча пара видаляє навіть стійкі забруднення, бактерії та неприємні запахи.
- Догляд після роботи
Після завершення прибирання дайте пристрою охолонути, злийте залишки води з резервуара та очистіть насадку. Це подовжить термін служби швабри та забезпечить її бездоганну роботу.
Як вибрати підлоговий пароочисник?
Крім парових швабр, у лінійці Kärcher є також потужні пароочисники з насадкою для підлоги — універсальні пристрої для глибокого та безпечного очищення різних поверхонь. Щоб обрати оптимальну модель, зверніть увагу на такі ключові параметри:
Потужність і тиск пари
Вища потужність забезпечує швидший нагрів і ефективніше видалення забруднень. Ідеальний тиск пари — 3–4 бари, достатній для глибокого очищення навіть складних плям.
Об’єм резервуара
Великі баки (від 1 л) дозволяють працювати довше без дозаправки, а компактні моделі з меншим об’ємом — ідеальні для швидких прибирань.
Комплектація та насадки
Насадка для підлоги підходить для плитки, ламінату, паркету. Точкові насадки — для очищення швів та важкодоступних місць. Текстильні аксесуари допомагають освіжити м’які меблі.
Час нагрівання
Сучасні пароочисники Kärcher швидко підготовлюються до роботи: залежно від моделі час нагріву становить від 30 секунд до 3 хвилин. Це забезпечує зручність як для оперативного прибирання, так і для регулярного використання.
Довжина кабелю та радіус дії
Кабель довжиною від 4 метрів робить процес прибирання комфортнішим, дозволяючи охопити великі приміщення без зайвих переключень.
Поширені запитання
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