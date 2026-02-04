Ефективно видаляє накип, що утворюється в пароочисниках та інших побутових електроприладах (чайниках, кавоварках і т. д.), забезпечуючи продовження терміну їх служби та зменшення витрат електроенергії. Спосіб застосування: висипати порошок з одного пакетика в ємність (наприклад, мірний стакан) і при помішуванні розчинити його в 0,5 л холодної води. Залити отриманий розчин антинакипіна в пароочисник або електроприлад. Після закінчення процесу видалення накипу як мінімум двічі промити апарат (прилад), після чого знову використовувати його за призначенням.