Порошковий антинакипін RM 511(6 x 17 г), 17г
Ефективно видаляє накип, що утворюється в пароочисниках та інших побутових електроприладах (чайниках, кавоварках і т. д.), забезпечуючи продовження терміну їх служби та зменшення витрат електроенергії. Спосіб застосування: висипати порошок з одного пакетика в ємність (наприклад, мірний стакан) і при помішуванні розчинити його в 0,5 л холодної води. Залити отриманий розчин антинакипіна в пароочисник або електроприлад. Після закінчення процесу видалення накипу як мінімум двічі промити апарат (прилад), після чого знову використовувати його за призначенням.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (г)
|6 x 17
|Одиниця упаковки (шт.)
|15
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,135
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|205 x 125 x 20
Сумісна техніка
Області застосування
- Очищення від накипу для пароочисників Керхер
- Очищення від накипу пароочисників, кава-машин, чайників та ін.