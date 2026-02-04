Порошковий антинакипін RM 511(6 x 17 г), 17г

Ефективно видаляє накип, що утворюється в пароочисниках та інших побутових електроприладах (чайниках, кавоварках і т. д.), забезпечуючи продовження терміну їх служби та зменшення витрат електроенергії.

Ефективно видаляє накип, що утворюється в пароочисниках та інших побутових електроприладах (чайниках, кавоварках і т. д.), забезпечуючи продовження терміну їх служби та зменшення витрат електроенергії. Спосіб застосування: висипати порошок з одного пакетика в ємність (наприклад, мірний стакан) і при помішуванні розчинити його в 0,5 л холодної води. Залити отриманий розчин антинакипіна в пароочисник або електроприлад. Після закінчення процесу видалення накипу як мінімум двічі промити апарат (прилад), після чого знову використовувати його за призначенням.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (г) 6 x 17
Одиниця упаковки (шт.) 15
Вага (з упаковкою) (кг) 0,135
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 205 x 125 x 20
Порошковий антинакипін RM 511(6 x 17 г), 17г
Порошковий антинакипін RM 511(6 x 17 г), 17г
Області застосування
  • Очищення від накипу для пароочисників Керхер
  • Очищення від накипу пароочисників, кава-машин, чайників та ін.
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.