Аккумуляторные многофункциональные фонари
Аккумуляторный фонарь MFL 2-18: ваш надежный источник света в любых условиях. Она создаёт яркое освещение там, где это необходимо, будь то поздняя работа или ночной отдых. С функцией powerbank вы можете легко подзарядить смартфоны и планшеты. Эта лампа обладает невероятной универсальностью и портативностью, значительно превосходя традиционные фонари и проводные прожекторы.
Довольно яркая.
Откройте для себя наш мощный светодиодный рабочий фонарь, который теперь доступен в рамках аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power 18 В. Благодаря двум шарнирам яркая головка лампы может быть гибко настроена в любом направлении, обеспечивая впечатляющую яркость до 280 люмен на двух уровнях интенсивности. Но это еще не все!
Этот светодиодный фонарь также оснащен встроенной функцией powerbank, которая позволяет заряжать не только смартфоны, но и множество других устройств. Получите идеальное решение для освещения, которое не подведет вас даже в условиях низкой освещенности. Время автономной работы батареи 18/25 Battery Power составляет 9 часов, а с более крупной батареей 18/50 Battery Power оно удваивается.
Особенности аккумуляторной лампы
Два уровня яркости
Два уровня яркости позволяют регулировать яркость в зависимости от ситуации, когда требуется максимальная яркость (280 лм) или приглушенный свет (80 лм).
Гибкие соединения
Два гибких шарнира обеспечивают оптимальное освещение в любом желаемом направлении, независимо от положения лампы с питанием от аккумулятора.
Функция Power Bank
Встроенная функция power bank позволяет заряжать электронные устройства, такие как смартфоны или планшеты.
Ручка для переноски
Удобная ручка позволяет с легкостью переносить лампу.
Сменный аккумулятор Kärcher 18 В
Сменный аккумулятор Kärcher 18 В обеспечивает длительное время работы и неограниченную мобильность.
Применение
Освещение
Для освещения темных участков при работе в мастерской, подвале или на чердаке.
Досуг
На отдыхе, например, в походе или на террасе.
Зарядка
Для заряда электронных устройств.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power
Аккумуляторный аппарат для чистки террас PCL 3-18 - это продукт на базе аккумуляторной платформы 18 В Kärcher Battery Power. Откройте для себя весь ассортимент продукции и посмотрите, какие другие продукты совместимы с вашим аккумулятором 18 В Battery Power.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В включает в себя компактные и удобные продукты для ухода за садами малого и среднего размера, а также за придомовой территорией. Доступны две версии сменного аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В с разной емкостью: 18 В/2,5 А·ч и 18 В/5,0 А·ч. Обе версии могут использоваться во всех приборах с рабочим напряжением 18 В. Независимо от того, идет ли речь об аккумуляторных газонокосилках, аккумуляторных многоцелевых пылесосах или аккумуляторных приборах для удаления сорняков Kärcher, аккумуляторные батареи можно быстро и легко заменить, а значит, и пользоваться приборами в любое время и в любых условиях.