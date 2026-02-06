Акумуляторні багатофункціональні ліхтарі
Акумуляторний ліхтар MFL 2-18: ваше надійне джерело світла в будь-яких умовах. Вона створює яскраве освітлення там, де це необхідно, будь то пізня робота або нічний відпочинок. З функцією powerbank ви можете легко підзарядити смартфони та планшети. Ця лампа має неймовірну універсальність і портативність, значно перевершуючи традиційні ліхтарі та дротові прожектори.
Досить яскрава.
Відкрийте для себе наш потужний світлодіодний робочий ліхтар, який тепер доступний в рамках акумуляторної платформи Kärcher Battery Power 18 В. Завдяки двом шарнірам яскрава головка лампи може бути гнучко налаштована в будь-якому напрямку, забезпечуючи вражаючу яскравість до 280 люмен на двох рівнях інтенсивності. Але це ще не все!
Цей світлодіодний ліхтар також оснащений вбудованою функцією powerbank, яка дає змогу заряджати не тільки смартфони, а й безліч інших пристроїв. Отримайте ідеальне рішення для освітлення, яке не підведе вас навіть в умовах низької освітленості. Час автономної роботи батареї 18/25 Battery Power становить 9 годин, а з більшою батареєю 18/50 Battery Power він подвоюється.
Особливості акумуляторної лампи
Два рівні яскравості
Два рівні яскравості дозволяють налаштувати яскравість відповідно до ситуації застосування, залежно від того, чи потрібна максимальна яскравість (280 лм) або приглушене світло (80 лм).
Гнучкі з'єднання
Два гнучкі шарніри забезпечують оптимальне освітлення в будь-якому бажаному напрямку, незалежно від положення акумуляторної лампи.
Функція Power Bank
Вбудована функція павербанку дозволяє заряджати електронні пристрої, такі як смартфони або планшети.
Ручка для перенесення
Зручна ручка дає змогу з легкістю переносити лампу.
Змінний акумулятор Kärcher 18 В
Змінний акумулятор Kärcher 18 В забезпечує тривалий час роботи і необмежену мобільність.
Застосування
Освітлення
Для освітлення темних ділянок під час роботи в майстерні, підвалі або на горищі.
Дозвілля
На відпочинку, наприклад, у поході або на терасі.
Зарядка
Для заряду електронних пристроїв.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power
Акумуляторний апарат для чищення терас PCL 3-18 - це продукт на базі акумуляторної платформи 18 В Kärcher Battery Power. Відкрийте для себе весь асортимент продукції та подивіться, які інші продукти сумісні з вашим акумулятором 18 В Battery Power.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В включає в себе компактні і зручні продукти для догляду за садами малого і середнього розміру, а також за прибудинковою територією. Доступні дві версії змінного акумулятора Kärcher Battery Power 18 В з різною ємністю: 18 В / 2,5 А·год і 18 В / 5,0 А·год. Обидві версії можуть використовуватися у всіх приладах з робочою напругою 18 В. Незалежно від того, чи йде мова про акумуляторні газонокосарки, акумуляторні багатоцільові пилососи або акумуляторні прилади для видалення бур'янів Kärcher, акумуляторні батареї можна швидко і легко замінити, а значить, і користуватися приладами в будь-який час і в будь-яких умовах.