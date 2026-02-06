Акумуляторні багатофункціональні ліхтарі

Досить яскрава.

Відкрийте для себе наш потужний світлодіодний робочий ліхтар, який тепер доступний в рамках акумуляторної платформи Kärcher Battery Power 18 В. Завдяки двом шарнірам яскрава головка лампи може бути гнучко налаштована в будь-якому напрямку, забезпечуючи вражаючу яскравість до 280 люмен на двох рівнях інтенсивності. Але це ще не все!

Цей світлодіодний ліхтар також оснащений вбудованою функцією powerbank, яка дає змогу заряджати не тільки смартфони, а й безліч інших пристроїв. Отримайте ідеальне рішення для освітлення, яке не підведе вас навіть в умовах низької освітленості. Час автономної роботи батареї 18/25 Battery Power становить 9 годин, а з більшою батареєю 18/50 Battery Power він подвоюється.